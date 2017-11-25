Англия. «Ливерпуль» - «Челси»

В предстоящем туре на «Энфилде» состоится два больших события - это матч «Ливерпуля» и «Челси» и дуэль Юргена Клоппа и Антонио Конте. Последнее по зрелищности едва ли уступит самой игре. В проявлении своих эмоций оба тренера также щедры, как и лучшие бомбардиры обеих команд на голы – у Салаха их 9, у Мораты – 8 – вот вам еще одна дуэль. У хозяев есть преимущество в виде лишнего дня на подготовку – пламенный привет составителям календаря Конте передал еще перед игрой с «Карабахом» - и в показателе личных встреч. «Ливерпуль» Клоппа «Челси» Конте еще не проигрывал. У гостей – более надежная оборона и впечатляющая выездная статистика. Дома «Челси» растерял 7 очков, в гостях – лишь 3. И забили лондонцы всего на гол меньше соперника, хотя, казалось бы, об атаке «красных» говорят намного больше.

Испания. «Валенсия» - «Барселона»

Нападающий «Валенсии» Родриго пошел на риск и в канун матча с «Барселоной» заявил, что его команда заслуживает чемпионства. Параллельно с этим Лионель Месси получил очередную «Золотую бутсу». Напрашивается простой вывод: значит, Лео постарается это дело хорошенько отпраздновать. Как отпраздновать? Правильно - забив гол-другой. В чьи ворота? В ворота первого попавшегося соперника. С кем играть «Барселоне» в выходные? С «Валенсией». Поэтому впредь Родриго нужно тщательнее подбирать время и место для громких высказываний. Сухая серия Месси (во всех турнирах) длится 5 встреч. И она вот-вот закончится. 24 гола в общей сложности пропустила «Валенсия» после ударов Лео за 10 лет. Это так, к сведению.

Германия. «Боруссия» Д – «Шальке»

Давненько «Шальке» не подходил к «рурскому дерби», опережая в таблице дортмундскую «Боруссию». Давненько «Шальке» не располагался так высоко - следом за «Баварией». И давненько «Шальке» не выигрывал у своего принципиального соперника на выезде – с 2012-го года. Предпосылок к тому, чтобы гельзенкирхенцы наконец-то победили предостаточно. Это, прежде всего, отвратительная форма «Боруссии», которая не побеждает в бундеслиге с конца сентября. И упрямство ее главного тренера Петера Боша. Кажется, что голландский специалист еще не перестроился на работу в новом чемпионате. А успешный старт его команды, оказавшийся не более чем вспышкой, создал ложное впечатление. Несмотря на терпеливость футбольных боссов в Германии, предстоящий матч может оказаться поворотным не только для «Боруссии», но и для самого Боша. Так дальше дело не пойдет.

Италия. «Удинезе» - «Наполи»

Мы уже привыкаем к лидерству «Наполи» и выделяем его матчи на фоне остальных. Особенно когда речь идет о выезде в Удине, где за последние 9 лет неаполитанцы победили один раз. В прошлом сезоне благодаря дублю Лоренцо Инсинье. Вообще, быть лидером в этом сезоне в Серии A особенно тяжело. Во-первых, потому что лидер не «Ювентус». Во-вторых, у нового лидера не один, не два, а сразу три достойнейших конкурента. И, в-третьих, дистанция целого сезона подобна минному полю. Малейшая ошибка – и о чемпионских планах можно позабыть. Маурицио Сарри пока может быть доволен тем, что проблемы команды отразились только на лиге чемпионов и не помешали во внутренних делах. Но выводы делать рано – впереди 25 туров и полгода изнурительной борьбы.