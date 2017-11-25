Никакого фэйр-плей

Центральный матч тура удался – «Зенит-2» 90 минут играл хуже «Спартака-2», проигрывал 0:1, но забил гол в добавленное время. Это сделал капитан Илья Зуев.

После матча спартаковцы были возмущены действиями соперников. Дело в том, что футболисты «Зенита-2» не вернули мяч красно-белым после того, как москвичи выбили его в аут, чтобы оказали помощь Зуеву. Сине-бело-голубые оставили себе мяч и провели голевую атаку.

– Я возмущен действиями команды соперника. Был эпизод, когда при выносе мяча, футболист "Зенита" лежал. Есть негласные правила: фэйр-плей. Но соперник не вернул нам мяч и на последней минуте сравнял счет. Это не служит оправданием результату, мы не реализовали много моментов. За последние пять игр мы не создали столько, сколько сегодня. Футбол не прощает безалаберного отношения к своим моментам. Надеюсь, это послужит уроком для молодых футболистов, и они вынесут что-то из этого матча, трагического для меня, – сказал главный тренер красно-белых Дмитрий Гунько.

Игроки «Зенита-2», кстати, не признали свою вину и посетовали, что судья ранее не назначил «чистый» пенальти.

Так или иначе, команды снова не смогли победить и продолжили падение в турнирной таблице.

Тур камбэков и радость для Побегалова

Сразу два суперматча сыграли в этом туре: сначала петербургское «Динамо» к 89 минуте безнадежно уступало в Дзержинске «Олимпийцу» 0:2, а затем забило два мяча подряд. Это уже вторая мощная концовка бело-голубых в последних двух турах: неделю назад они тоже отыгрались с 0:2 от «Луча», но тогда смогли даже победить.

Кстати, петербуржцы ушли на зимний перерыв на высоком пятом месте: от «Тамбова» команда Александра Точилина отстает всего на три очка.

Но еще круче сюжет был в Самаре: «Крылья» к 37 минуте вели со счетом 3:0 благодаря голам Сергея Самодина, Данилы Кленкина и Сергея Корниленко. А потом ярославцы взяли и отыгрались. Последний мяч в матче забил на 84 минуте воспитанник «Локомотива» Никита Дроздов.

Кстати, таким камбэком ярославцы, возможно, спасли от увольнения своего главного тренера Александра Побегалова, которому на неделе руководство объявило выговор.

– Веселые у нас матчи получаются с "Крыльями" в этом году. 2:3 мы проиграли дома, где упустили ничью на последних минутах. Сегодня 3:3. Кому-то может быть такой футбол и нравится. "Крылья" имели безоговорочное преимущество в первом тайме. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они вышли на вторую половину, и у них получилось показать что-то похожее на футбол, – сказал после игры Побегалов.

«Тамбов» и «Оренбург» продолжают подниматься

Самыми играющими командами ноября смело можно признать «Тамбов» и «Оренбург». Коллективы победили и в последнем туре: обыграны «Факел» 2:1 и «Ротор-Волгоград» 2:0 соответственно.

После этого успеха оренбургская команда даже оторвалась на три очка от «Крыльев»: на зимний перерыв коллектив Валентина Федотова уходит главным претендентом на вторую путевку в РФПЛ.

Может быть доволен своей командой и Андрей Талалаев: не покорились «Тамбову» только «Авангард» и «Енисей».

Красноярская команда, кстати, не смогла уйти на перерыв с победой. Уставший коллектив Дмитрия Аленичева вымучил ничью с «Сибирью» и оставил себе преимущество в пять очков от «Оренбурга». Комфортно, но не те 10 очков, что были раньше.

В «Тюмени» началась перестройка

После поражения от «Луча» главный тренер тюменцев Владимир Маминов был категоричен.

– Есть футболисты, которые привыкли побеждать. А есть те, кому спокойно после поражения. Вторых в команде весной не будет, – сказал Маминов.

Слова не разошлись с делом: уже 25 ноября расторгли контракт с Алексеем Пустозеровым, Олегом Мурачевым и Александром Головней.

«Тюмень» действительно надо меняться, потому что на зимнюю паузу они ушли в зоне вылета.