Леонид Слуцкий все ближе к отставке. Сегодня его «Халл» умудрился проиграть «Бристолю», ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Безусловно, фиаско российского тренера несопоставимо с катастрофой дортмундской «Боруссии», которая не удержала 4:0 в рурском дерби, но провалы «Халла» в этом сезон, увы, тенденция.

Четыре поражения в последних шести матчах, 20-е место, что является повторением клубного антирекорда за семь лет, и стабильные 2-3 гола в сетке ворот «тигров» практически в каждой игре. От зоны вылета команду Слуцкого отделяют четыре очка.

Местное издание Hull Daily Mail на неделе предрекало скорую отставку российского специалиста в связи с неудовлетворительными результатами и даже называло имена преемников – Найджела Эдкинса, который в позапрошлом сезоне возглавлял «Шеффилд Юнайтед», а после увольнения не тренировал больше года, и Пола Ламберта.

Журналисты критиковали Слуцкого за невнятный игровой стиль, болельщики запускали хэштег #SlutsyOut и тут же забывали о нем, вице-президент «Халла» Эхаб Аллам приезжал на выездной матч против «Миллуола» и с пресным выражением лица наблюдал за унылой игрой своей команды. Несмотря на все это, Слуцкий остается на месте. Надолго ли?

СКРЯГА АЛЛАМ

Леонид Викторович спокойно и адекватно реагирует на претензии, которые периодически раздаются в его адрес. Он признает, что недооценил уровень Чемпионшипа и, вероятно, не заслуживает столь лояльного отношения руководства. При этом Слуцкого поддерживают игроки, а фанаты на трибунах все равно распевают чанты о том, что верят в тренера.

Буквально вчера известный агент Шандор Варга сказал, что разговаривал с Алламом и Слуцкому бояться нечего. Его не должны уволить даже после сегодняшнего поражения от «Бристоля».

Владелец «Халла» действительно на удивление хладнокровен. В прошлом сезоне он терпел Майка Феллана на посту главного тренера 18 туров, несмотря на то, что за это время «тигры» одержали всего одну победу и прочно приросли к дну турнирной таблицы.

Очевидно, что Слуцкий неравнодушен, он делает все, чтобы исправить ситуацию. Аллам это видит и учитывает то, что у тренера хороший контакт с игроками. Поэтому если уволить российского специалиста сейчас, то команда развалится окончательно и встанет на вылет в Первую лигу.

Кроме того, владелец «Халла» понимает, что в происходящем есть и значительная доля его вины. Аллам крайне скупой человек и готов тратить деньги на игроков, только если команда окажется на грани катастрофы.

Зато продать кого-нибудь египтянин готов в любой момент. Он выручил больше 30 миллионов фунтов за Сэма Клукаса, Харри Магуайра и Эндрю Робертсона – ключевых игроков центральной оси «Халла». Восполнить такие потери невозможно, команду нужно строить практически с нуля.

БЕЗ СОСТАВА И ВЕЗЕНИЯ

И вот с этим у Леонида Викторовича большие проблемы. Во время предсезонной подготовки он был практически лишен этой возможности. На первый сбор «Халла» приехало всего 16 человек, 6 из которых, - игроки молодежного состава. Аллам докупил игроков, но начал делать это за неделю до старта чемпионата и продолжил по ходу.

В таких условиях Слуцкий попытался на скорую руку сколотить кусачую банду, которая играет на голом энтузиазме по проверенной схеме 4-2-3-1, чтобы не провалиться на старте. И ему это почти удалось. «Халл» смотрелся сумбурно, но вырывал очки на характере, а потом пошли травмы.

Вот здесь и начались настоящие проблемы. В какой-то момент российский тренер остался без форвардов, лучший игрок команды Камил Гросицки начал проситься на трансфер, а единственным, кто тащит на поле, стал 20-летний мальчишка Джеррод Боуэн, который проводит свой первый сезон в основе.

Слуцкий запаниковал, начал экспериментировал с составом и схемами, но сделал только хуже. Если ваша фамилия не Конте, схема с тремя центральными защитниками в Англии едва ли приживется. Тем более в Чемпионшипе, где физическая готовность и мощь превалирует над тактическими аспектами.

Сейчас уже очевидно, что начинать зарубежную карьеру главного тренера с этой лиги, - не самая лучшая идея. На то, чтобы понять специфику Чемпионшипа, нужен сезон-полтора, не меньше, а Леониду Викторовичу никто не даст этого времени. Ему сразу поставили невыполнимую задачу – вернуть «Халл» в Премьер-лигу.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Терпеть, анализировать ошибки и работать, пока не уволят. Леониду Викторовичу нужно срочно что-то менять в концовках матчей. «Халл» пропустил 9 голов в последних 8 играх на отрезке с 75 по 90 минуты, в результате чего не досчитался семи очков.

Не случись этих потерь, положение «тигров» не выглядело бы столько безнадежным. От зоны переходных матчей в таком раскладе «Халл» отделяло бы всего семь очков, что на длительной турнирной дистанции Чемпионшипа вполне отыгрываемое отставание.

Слуцкий понимал, что это Англия и здесь все рубятся до конца, но не знал, что все настолько жестко. Пока сам не окажешься в этой среде – не поймешь. Поэтому сейчас российский специалист все постигает методом проб и ошибок. А когда у тебя половина состава приезжает уже по ходу сезона и все в разной форме, это тот еще квест.

Впрочем, сильно переживать Леониду Викторовичу даже в случае увольнения не придется. В родной РФПЛ его всегда ждут.