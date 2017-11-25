О том, что необходимо почерпнуть Массимо Каррере у Антонио Конте – в репортаже «Советского спорта».

ЗАЧЕМ ЛИДЕРОВ НА СКАМЕЙКУ ПОСАДИЛИ?

Юрген Клопп удивил еще до начала встречи. Челюсть у любителей английского футбола отвисла уже после оглашения стартового состава. Главное из нее - необычное сочетание у «Ливерпуля» в атаке – Окслейд-Чемберлен и Старридж организовали с Салахом атакующую тройку форвардов. Фирмино и Мане почему-то оказались на лавке. Возможно, это наказание за провальный матч с «Севильей» (3:3), а может – банальная ротация. Но не в игре против «Челси» же!

Антонио Конте же удивил выбором стартовых хавбеков – сплошь разрушители! Бакайоко, Дринкуотер и Канте. Никаких вам Фабрегасов и Виллианов. Неужто итальянец решился играть вторым номером, от обороны? Аргумент лишь один – сыграть против «Ливерпуля» компактно, значит положить его на лопатки. А Конте и компактность – это близнецы-братья.

Эта встреча «Ливерпуля» и «Челси» стала уже 55-й в 21 веке. Во-первых, постоянные зарубы в АПЛ, редкие встречи в Лиге чемпионов, а также пересечения в Кубка Англии и лиги. Бэкграунд как всегда большой, британский. Тем интереснее следить за этим противостоянием.

ПОПРОБУЙ ЭТОМУ «ЧЕЛСИ» ЗАБЕЙ!

Кадровые изменения пошли синим на пользу. Точнее, они полностью дезориентировали соперника. «Ливерпуль» вынудили атаковать позиционно, а если и получалось вылетать к воротам Куртуа на скорости, в центральном круге пара костоломов – Бакайоко и Канте – рушили любой замысел. «Челси» же, выманивая соперника на себя, получал просто уйму свободного пространства для контратак. Вперед, как правило, вылетали Азар, Дзапакоста и, не поверите, Дринкуотер. Данни явно в этом матче выполнял роль форварда подмены, когда Мората специально уводил за собой одного, а порой и двух защитников. Оригинально!

Благодаря высокой интенсивности «Ливерпуля» и стараниям «Челси» этот порыв постоянно погасить, футбол в первом смотрелся. И не сказать, что команды Клоппа не было моментов: просто то Милнер плохо по мячу приложится, то Салаху не повезет с отскоком, то Старридж все никак не выйдет из сумрака. Так что, подходы были, а реальных моментов, так чтобы голевых, - нет. Ну и стоит отметить, что «Челси» выключил из игры практически всех хедлайнеров оппонента, оставив Чемберлена без скорости, а Коутиньо – без возможности применить коварный удар с правой.

Все самое интересное у хозяев получалось исключительно после индивидуальных инициатив. После обыгрыша, или слаломного прохода в одного и дальнейшего навеса. Гости на их фоне выглядели наиболее разносторонними и вариативными, потому что могли придумать что-то интересное у чужих ворот вместе. В первом тайме «Челси» идеально выключил «Ливерпуль». «Спартаку» нужно взять этот прием на заметку.

САЛАХ ВСЕ ПЕРЕВЕРНУЛ, ВИЛЛИАН – ПЕРЕВЕРНУЛ ЕЩЕ РАЗ

Второй тайм «Ливерпуль» начал активнее, стал больше угрожать воротам соперникам. Но это без голевых моментов, а по совокупности действий. И почему Клопп не выпустил Фирмино и Мане? Старридж и Чемберлен явно в игру не попали, да и выглядели, положа руку на сердце, довольно блекло. А играть иначе мерсисайдцы просто не умеют – один тактический принцип, куча универсальных игроков, сумасшедшая физическая подготовка и общекомандное понимание задач тренера. Ну и кураж Салаха, если повезет.

Ну а «Челси», потерпев 15 минут, принялся прессовать соперника теперь уже после перерыва. Пока «Ливерпуль» взял паузу на передышку, синие едва не забили парочку мячей за пять минут – сначала Мората зазевался и забыл ударить по мячу, а потом, в следующей атаке, не успел толком подстроиться под передачу с правого фланга. Ну и когда не забиваешь ты, забивают тебе. В ходе скоростной атаки «Ливерпуль» дважды потерял мяч, но в концовке момента Бакайоко сыграл за соперника, подарив мяч Салаху, ну и египтянин исполнил в пустой угол. Этот гол – скорее ошибка «Челси» нежели заслуга «Ливерпуля».

Ну и как вышел на замену Виллиан! Какой гол забил бразилец! Обязательной ныряйте в интернет и смотрите видеоповтор. Красота, эстетика, непринужденность и неожиданность – все было в этом мяче. Феерия. Вот так вернулся «Челси» в игру после трех замен. И вот еще один занимательный факт: до этого «Ливерпуль» пропускал дома в этом сезоне только от «Бернли», и в итоге не победил (1:1). Ну что тут скажешь, судьба.

***

Нет, ну Массимо Каррере точно нужно не только звонить своему другу Антонио Конте, но и посылать кого-то за папкой с детальным разбором «Ливерпуля». А учитывая тот факт, что «Спартак» играет в той же стилистике, что и «Челси» (но попроще разумеется), вылетать в Англию нужно уже сейчас. Да и если серьезно: в то, что Конте по-товарищески поможет Каррере советом, верится вполне охотно. И если на поле итальянский тренер хоть и не обыграл немецкого коллегу, то на бумаге он сделал это идеально. Используй гости свои возможности, результат был бы совершенно другим. Но футбол, как известно, сослагательного наклонения на дух не переносит.