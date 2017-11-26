В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Марков догнал Смолова с Промесом

Главный перфоманс тура, по крайней мере выходных до матча «Спартак» – «Зенит», выдал в Петербурге на мало кому нужном, если судить зрителям, матче «Тосно» – «Арсенал» форвард Евгений Марков.

У него непростая история преодолений, начавшаяся с невыданных шансов в «Зените», но самое яркое событие в его жизни случилось как раз на стадионе «Петровский», к которому он когда-то стремился. Марков вышел на замену в пару к форварду сборной России Антону Заболотному и за полчаса сделал все, чтобы в «Тосно» оказалось два нападающих Черчесова.

Евгений забил головой через две минуты после выхода на замену, хотя перед этим чуть не облажался и не появился в чужой футболке: он подошел к бровке с фамилией «Труич» на спине. А через три минуты после того как «Арсенал» сравнял, Марков уложил еще два – тоже головой, и оба раза с передач Евгения Чернова, тоже кандидата в сборную.

Три самых мощных факта об этом чуде Маркова:

- это первый хет-трик в сезоне премьер-лиги, за 17 туров ни монстр Кокорин, ни разгоняющиеся Промес со Смоловым такого не сделали.

- теперь Марков – владелец рекорда российского футбола по скорости хет-трика: он справился за 24 минуты, до этого быстрее всех был Алексей Медведев из «Сатурна» с 26 минутами.

- Марков догнал в гонке бомбардиров Промеса и Смолова, больше на один забил только Кокорин. А, например, Владимир Бесчастных, которого перед этим туром отстранили от работы в «Тосно» и которому Марков в том числе посвятил хет-трик, напрямую сказал, что с таким результатом в сборную Евгения звать нужно.

Юный тренер тащит «Ахмат»

Нечасто бывает, чтобы так увлекательно было наблюдать за положительным решение тренерского вопроса, как сейчас происходит с «Ахматом»: там работает Михаил Галактионов, он «и.о.», и у него неплохо получается, хоть и нет опыта главным в клубе.

Ему всего 33, он пришел в грозненский клуб после Олега Кононова и уже дотащил его до шестого места. В этом туре «Ахмат» играл с «Уфой», которая находилась на этой околоеврокубковой строчке. Галактионов победил Семака с разницей в один мяч, но уверенно: «Уфа» отыгралась до 1:2 только на 87-й минуте.

Говорят, сами игроки уговаривают руководство «Ахмата» нарушить собственное обещание присмотреться к Галактионову до зимней паузы и утвердить его главным уже сейчас. Повод действительно есть.

Каррера мотивирует своих перед «Зенитом»

Массимо Каррера сильно выступил на разогреве матча с «Зенитом»: заявил, что футболистам, в том числе Марио Пашаличу, стоит по его собственному примеру задавать вопросы себе, привел в пример «Севилью» и ее спасенный с 0:3 матч Лиги чемпионов, а кроме того высказался и конкретно об интригах главной игры тура.

В первую очередь, Каррера подчеркнул, что хочет не реванша за 1:5 в Петербурге в первом круге, а просто победы. 1:0 с голом в добавленное время его абсолютно устроит – мощное заявление, настраивающее и игроков на правильный подход. Действительно месть за крупное поражение может быть важна разве что не самым разборчивым болельщикам, а клубу и всем адекватным в первую очередь нужно просто победить и приблизиться к «Зениту».

Массимо охарактеризовал цель еще и как «перезагрузить чемпионат» – неясно, имел ли он в виду впечатление конкретно для «Спартака» или для лиги в целом, но в любом случае победа москвичей будет сигналом полного внутрироссийского возрождения команды-чемпиона.