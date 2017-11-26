Экс-игроки «Зенита» о фаворите матча между петербургским клубом и «Спартаком» и шансах красно-белых в Лиге чемпионов.

«Фаворита нет, но «Зенит» победит 1:0»

– Матч будет обычным для российского чемпионата, – поделился ожиданиями от встречи бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев. – Закрытой игра не будет, но яркого атакующего футбола мы тоже не увидим. Все решат эпизоды.

– «Спартак» больше отдыхал, у «Зенита» была ротация. Команды подойдут к матчу с одинаковой готовностью?

– Думаю, да. Говорят, что у «Спартака» больше времени на отдых, но «Зенит» играет на четвертый день. Это совершенно нормальный график.

– Можно ли назвать этот матч противостоянием Промеса и Кокорина?

– «Зенит» и «Спартак» сильны командной игрой. Ни о каких индивидуальных противостояниях речи не будет. Думаю, Промеса и Кокорина закроют защитники, и у них мало что получится.

– Кто фаворит матча?

– На мой взгляд, фаворита нет, но «Зенит» победит 1:0.

«В Англии «Спартак» может выдать лучший матч сезона»

– «Спартак» – «Зенит» – центральный матч первой части сезона, – считает экс-полузащитник сине-бело-голубых Алексей Стрепетов. – Ожидаю яркой игры и обилие забитых мячей. У обеих команд очень сильная атака. Интересно, кто будет пятым россиянином в составе «Зенита». Это загадка для всех.

– У «Спартака» было на два дня больше на подготовку. Это ему на руку?

– «Зенит» в матче против «Вардара» провел ротацию. Из того состава на «Спартак» выйдут максимум три человека. Основной костяк отдыхал и целенаправленно готовился к красно-белым.

– Способен ли «Зенит» повторить то, что сделал в Петербурге, когда выиграл 5:1?

– Тогда был совсем другой «Спартак». Сейчас будет упорная борьба за шесть очков. Мячи будут, но крупной победы не жду.

– Кто фаворит матча?

– «Спартаку» будет легче. Он играет дома. Победа над «Зенитом» позволит им вернуться в чемпионскую гонку.

– После этого матча «Локомотив» может оторваться от второго места на 6 очков, если победит в Хабаровске. Этот отрыв сделает команду Семина главным претендентом на чемпионство?

– Не думаю. Даже 6 очков на этом этапе ни о чем не скажут. «Зенит», «Спартак» ЦСКА и «Краснодар» будут бороться до конца.

– Оцените перспективы «Спартака» в Лиге чемпионов. Обыграть «Ливерпуль» нереально?

– «Спартак» очень непредсказуемая команда. В Англии она может выдать лучший матч сезона, поэтому будем болеть за российскую команду и надеется на ее победу.