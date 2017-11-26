Вышел ли «Зенит» из засухи или продолжает бродить по пустыне? Формально – вроде как вышел. Землякам-тосненцам вон полную голевую кошелку отвесил. Но если по гамбургскому счету, то сомнения остаются. Прорвало-то зенитовцев в том матче на отрезке, когда маленький по статусу, но гордый соперник кинулся бодаться с топом на встречных курсах.

Вообще говоря, концовка летне-осеннего календаря будет ключевой для оценки тренерских трудов и Роберто Манчини, и Массимо Карреры. И даст ответ, можно ли поставить оные на одну доску с работой Юрия Семина и Виктора Гончаренко. Окупятся ли эксперименты спартаковского итальянца с тренингом - определит, так сказать, оптовая проверка «Зенитом», «Ливерпулем» и ЦСКА. А вот с Манчини многое прояснится прямо здесь и сейчас. На «Открытие Арене» 27 ноября.

Почему я так думаю? Да потому, что функционал игроков «Спартака» на этот момент, пожалуй, предпочтительнее зенитовского.

Тот период, когда питерская команда испытывала мощный импульс от самого факта, что ее осчастливил сотрудничеством тренер с европейским именем, уже отошел в прошлое. А вместе с ним – презентации умений аргентинцами, получившиеся, к слову, какими-то обрывочными. И внезапно проявившееся вдруг сходство Александра Кокорина с прорезающей поле молнией – и по скоростному, и по поражающему цель эффекту.

Поэтому придется сильно удивиться, если «Зенит» вдруг возьмет да и исполнит на «Открытие Арене» ремейк разноса, учиненного «Спартаку» на «Крестовском». В последнее время у него попросту не видно ресурса, позволяющего сыграть столь же стремительно, резко, одним словом – взрывно. Да так, чтобы в унисон.

Летний футбольный аппетит сберег по сей день – из тех, кто тогда таковым отличался – разве что Далер Кузяев. Возможно, к нему готов присоединиться по части востроногости Олег Шатов – ибо его презентация собственных возможностей итальянскому тренеру по каким-то причинам сильно задержалась. В остальном попытки Манчини извлечь во время затянувшейся засухи из команды атакующий толк напоминали известную работу по вытягиванию бегемота из болота.

При взгляде на позднеосенний «Спартак» открывается другая картина.

Да, красно-белые неровно сыграли предыдущий календарный микроцикл. Но, во-первых, эта команда, чей актуальный потенциал процентов на 70 зависит от эмоций, или от того, какие мысли засядут перед матчем в головах, ровностью вообще не блещет. И порой у нее получается то густо, то пусто. Во-вторых, с календарными напрягами в виде двух матчей за короткий отрезок, Каррера по-прежнему справляется не лучшим образом.

Но перед «Зенитом» в распоряжении «Спартака» была почти неделя на взвод курков. И навести прицел предстоит притом на главного обидчика лета - осени. Что ни говорите, такие матчи «Спартак» Карреры проводит, как правило, на своем максимуме.

Смотрим дальше. Денис Глушаков, Квинси Промес (с поправкой на эмоциональный заряд, для него особенно значимый), Луис Адриано в нынешнем фрагменте сезона смотрятся свежо, как луховицкие огурчики. Трое настропаленных – этого вполне достаточно даже для сложного матча. А ведь еще неизвестно, с какой ноги встанет в понедельник Зе Луиш или, допустим, Мельгарехо (помните, что он учинил в домашнем матче с «Севильей», столь же статусном?). Подтягивается к боевым кондициям Роман Зобнин, на подходе Александр Самедов.

Словом, по текущему состоянию игроков обоймы «Спартак», пожалуй, выглядит богаче «Зенита».

И если такая разница потенциалов на самом деле имеется, то во главу угла выходит вопрос: как с эти поступит Манчини?

Да, и в «Спартаке», и «Зените» нынче есть что-то от пробитых боксеров. Но у красно-белых эта зона уязвимости узка – они заделались мучениками концовок. А вот «Зенит», не забудем, претерпел недавно трепку от «Локо», воспользовавшегося, в общем и целом, той же идеологией, какая на вооружении и у «Спартака». Кое-как выстоял-отбился, а потом – на скоростях да с посвистом.

Ну и что придумает и сумеет Манчини? Как пример: закроется наглухо, потребует от команды терпения – чтобы «Спартак» выпустил пар, а потом, ближе к финальному свистку, «Зенит» взял свое?