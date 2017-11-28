Этот парень проводит первый сезон в премьер-лиге, почти не играет матчи целиком и еще не попадает в сборную России.

1-й хет-трик сезона-2017/18 сделал Евгений Марков: до его трех мячей за «Тосно» в матче с «Арсеналом» в РФПЛ были только дубли. Особенность этого хет-трика еще и в том, что Марков появился на замену по ходу второго тайма.

24 минуты понадобилось Маркову, чтобы забить три мяча – это рекорд российского футбола. Евгения выпустили на замену на 57-й минуте, а на 81-й он уже праздновал свой третий мяч. Раньше настолько же быстро удавалось забивать три только Саломону Рондону за «Зенит» – на том же стадионе «Петровский» в ворота «Рубина», когда петербуржцы выиграли 6:2. Голы Маркова при победе 3:2 гораздо ценнее.

117 минут на один гол нужно Маркову в этом сезоне – это лучший показатель по забитым мячам с игры. Например, тот же показатель у Федора Смолова – 127 минут, у Александра Кокорина – 170 минут. Все потому, что Евгений Марков провел от начала до конца только два матча из 17. Семь раз его выпускали на замену и восемь раз убирали по ходу матча.

Источник: ФК «Тосно»

3 победных мяча на счету Маркова: три очка «Тосно» он принес первым же голом в премьер-лиге – это было тоже против тульского «Арсенала», в первом круге на выезде. Евгений появился на поле в перерыве, при нем Галиуллин сравнял счет, а Марков через десять минут после выхода сделал 2:1 – такой и осталась победа тосненцев, первая для команды в премьер-лиге.

60 процентов очков набрал «Тосно» благодаря Маркову: 12 очков из 20. Каждый гол Евгения приносил очки клубу. Кроме трех победных мячей, он трижды отличался в матчах, завершившихся результативной ничьей. В этом сезоне не было случая, чтобы при голе Маркова «Тосно» проиграл.

3 хет-трика за карьеру теперь есть у Маркова – причем в трех разных лигах. До голов за «Тосно» он забивал по три раза в матче сначала за молодежку «Зенита» в 2012-м «Рубину», а затем в мае 2016-го воронежскому «Факелу» в ФНЛ.

2 топ-клуба интересовались Марковым, еще когда он играл за «Тосно» в ФНЛ. Это были родной «Зенит» и ЦСКА, их заинтересованность подтверждал агент форварда. Самым настойчивым был ЦСКА, однако Марков отказался – потому что ему предлагали просмотр, а не контракт. Он решил остаться в «Тосно», чтобы вывести команду в премьер-лигу. Это получилось, поэтому его дебют в премьер-лиге отложился всего на полгода.