Главный тренер «Челси» Антонио Конте – о составе лондонского клуба, борьбе за чемпионский титул и целях на текущий сезон.

Оценивая состав "синих", итальянский специалист выразил недовольство работой клуба, который пригласил этим летом Тьемуэ Бакайоко, Альваро Морату, Давиде Дзаппакосту, а также Дэнни Дринкуотера и Антонио Рюдигера.

Интересно, что общая сумма летних трансферов составила 142 млн евро.

Ранее сообщалось, что Конте хотел видеть в команде Фернандо Льоренте, но тот перебрался в "Тоттенхэм". Также в его списке числился Леонардо Бонуччи, ставший игроком "Милана".

Конте уверен, что клубы из Манчестера лучше усилии состав, поэтому имеют больше шансов на победу в АПЛ.

"Манчестер Сити" демонстрирует невероятную игру, – говорит Конте. – Это очень сильная команда. Но я не могу сказать, что в прошлом сезоне это был слабый соперник. Этим летом они выполнили свои цели на трансферном рынке, став еще сильнее, и я уверен, что они сделают то же самое в январе.

"Челси" должен принять во внимание этот факт, потому что если мы хотим бороться за чемпионский титул, то должны еще лучше работать на трансферном рынке.

Я лишь хочу видеть готовность своей команды. У нас есть 16 игроков, которым я доверяю, как себе. Очень важно иметь сильный коллектив, потому что без ротации никуда.

В прошлом сезоне нам было сложно найти решение, но мы провели его на сумасшедшем уровне. Этим летом мы потеряли несколько ключевых футболистов, пригласив на их позицию более молодых исполнителей.

"Челси", как и в прошлом сезоне, не входит в число фаворитов. Но мы хотим и будем сражаться за трофеи. Наша цель – построить команду на будущее, но в этом вопросе нужно проявить терпение", – приводит слова Конте Goal.com.