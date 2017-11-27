«ПОЛЕТЕЛИ НА МАЛЬДИВЫ»

Вот так иронично выразился о полете в Хабаровск полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. В общем-то футбол в -13, которые ощущаются как -17, по-другому воспринимать и не получается, только с иронией. При таких низких температурах во многих странах объявляют оранжевые и красные уровни опасности, а в России ничего страшного, можно и в футбол сыграть на улице. Разве ж это холод?

«Локомотив» всю неделю до игры пытался образумить РФПЛ и СКА, просил перенести матч на одну из резервных арен на юге страны, но получил отказ. Желание хабаровчан сыграть на своем поле понятно – игроки лучше адаптированы к морозам, да и дома куда больше шансов набрать очки, что для аутсайдера чемпионата невероятно важно.

СКА даже бесплатно раздавал билеты на игру с лидером. Но вряд ли это сильно повлияло на посещаемость – на стадион пришли 4011 зрителей. Хотя цифра все равно выдающаяся. При низких температурах выдержать 90 минут на трибунах, да еще и на ногах – если присядешь, кажется, есть риск примерзнуть к креслу – могут только очень закаленные люди.

Днем ранее в Хабаровске сыграла молодежка «Локомотива», и разгромила соперника (6:0) при -17 градусах. После такого экстремального футбола президент железнодорожников Илья Геркус назвал ребят героями.

Впрочем, московский клуб использовал все средства, чтобы защитить футболистов от морозов. Для каждого был сформирован термонабор, который игроки надели под форму. Так как шарфы использовать не разрешается, то майки у футболистов были со специальным поднятым воротничком. Также команда запаслась и термостельками, которые разогреваются при движении. А в распоряжении массажистов были разогревающие мази и барсучий жир, который бережет лицо в мороз.

50 ЧАСОВ ФАРФАНА

«Фарфан у нас летает как космонавт», – говорил Юрий Семин после матча с «Копенгагеном». Сам нападающий рассказывал, что в ноябре провел в воздухе более 50 часов, конечно, устал, но готов к путешествию в Хабаровск.

Из-за стыковых матчей сборной Перу против Новой Зеландии Фарфану пришлось совершить чуть ли не кругосветное путешествие. Маршрут Россия-Новая Зеландия-Перу-Москва за полторы недели выдержит не каждый опытный путешественник. А тут еще играть нужно. Но Фарфану все нипочем. Именно его гол вывел Перу на ЧМ-2018, именно его дубль в ворота «Копенгагена» дал «Локо» путевку в евровесну. И именно он открыл счет в матче со СКА.



Фото: ФК «Локомотив»

БЕЗ РОТАЦИИ И ПОЧТИ БЕЗ ТРАВМ

Вместе с Фарфаном на поле вышли все те же футболисты, что сыграли против «Копенгагена». Юрий Семин не произвел даже минимальной ротации, решил не менять победный состав. Да к тому же у лидера чемпионата, в отличие от «Зенита», нет возможности тасовать футболистов, как карточную колоду, каждую игру.

Матч начался на хороших скоростях – да и как не бегать по полю, когда стоя можно околеть буквально за минуту. Хозяева сразу сели в оборону, о чем и говорили перед встречей, намереваясь отстоять ничью. А «Локо» пытался изобретать опасные моменты в позиционной атаке. Не самый удобный вариант для лидера, поскольку главное оружие этого «Локо» – быстрые контратаки.

Гости пытались пробиться к воротам СКА через центр. И забили, благодаря Фарфану. Вратарь хабаровчан не зафиксировал мяч после дальнего удара Коломейцева, Фарфан был первым на добивании, и спровоцировал автогол.

СКА мгновенно отыгрался после нескольких ошибок обороны «Локомотива». Второй тайм гости начали так же активно, и точно так же пытались пробиться в штрафную в основном по центру. Помогать пробить оборону СКА вышел восстановившийся после повреждения Эдер. Железнодорожники создали не меньше пяти-шести опасных моментов, но так и не забили с игры. «СКА-Хабаровск» все 90 минут насмерть стоял в обороне. Но одну ошибку все-таки допустил. Уже в добавленное время герой всех последних матчей Фарфан заработал пенальти. И сам же вызвался его исполнить. С первого удара пробить вратаря хабаровчан не получилось, но Джефф все равно свой гол заколотил.

В самом холодном матче сезона «Локомотив» добыл три очка, не подпустил ближе конкурентов, и не потерял из-за травм своих важнейших игроков.