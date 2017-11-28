– Я очень рад быть агентом такого игрока. Гарет – один из лучших людей, что я встречал на своем пути. Это не просто слова, а самая настоящая правда. Все это видят. В нем нет ничего плохого.

Бэйл превратился в фантастического игрока. Он входит в тройку лучших футболистов планеты, и я очень горжусь этим парнем. Совсем скоро он вернется на поле и покажет фантастический футбол. Вы увидите, что он стал только сильнее.

– В последнее время говорят, что Бэйл собирается покинуть "Реал". Правда ли это?

– Гарет хочет остаться в Мадриде до конца карьеры. Он очень любит этот город, ему нравится местная культура. Он действительно любит "Реал", но ему очень больно, когда фанаты начинают кричать всякие гадости в его адрес. При этом болельщики поддерживают тех, кто играет ниже уровнем. Думаю, они должны поддержать и его, приняв во внимание всю ситуацию. Не знаю, мне кажется, что это просто безумие. Такое происходит только в Испании.

– Как вы относитесь к критике?

– К этому нужно относиться спокойно, но некоторые журналисты, особенно это касается Испании, пишут всякую чушь. Не стоит тратить свое время на анализ его игры. В тех матчах, где принимал участие Бэйл, "Реал" выиграл три Лиги чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании... Он во многом помог команде, и я считаю, что поклонники "Реала" должны его ценить.

– Критика мешает Бэйлу?

– Нет. Единственное, что может его расстроить – отношение клуба, потому что он, как я уже говорил, очень любит Мадрид. Вот это самое важное. Бэйла не интересует мнение СМИ.

– Как вы относитесь к информации о его желании вернуться в премьер-лигу?

– Думаю, этим репортерам стоит вернуться в институт, и еще раз познакомиться с журналистикой. Понять, что это такое на самом деле. Это не та профессия, где можно придумывать истории. Не хочу тратить свои нервы на это, поскольку все, что пишут – настоящая ложь.

– Можно ли назвать переход в "Реал" – настоящим прорывом?

– А как вы думаете? Он мечтал об этом всю жизнь. Он выиграл все на клубном уровне. Ему всего 28, но он уже достиг всего. Считаю, что нет игрока, который за такой короткий промежуток времени смог завоевать столько трофеев. Да, есть Криштиану Роналду, Серхио Рамос... Но эти ребята давно выступают за "Реал". Бэйл хочет играть, его не интересуют деньги. Он просто любит этот клуб и хочет, чтобы фанаты его уважали.

– Многие не понимают, почему Бэйл до сих пор не выучил испанский. Он ни разу не давал интервью на этом языке.

– Гарет – стеснительный человек, но я могу заверить вас, что он прекрасно общается на испанском.

– Почему тогда Бэйл не дает интервью?

– Он еще молод. Для него на первом месте футбол. Если он посчитает нужным, он сделает это. Гарет не собирается устраивать пресс-конференцию, чтобы сообщить всем о знании испанского языка. Он не такой человек.

– Как вы думаете, когда-нибудь поток критики в его адрес прекратится?

– Думаю, эти самые эксперты должны внимательно посмотреть матчи "Реала" без Бэйла, а потом с ним. Они моментально поймут, в чем разница. И вот тогда им придется извиниться перед ним. Надеюсь, это случится уже в ближайшее время, – отметил Барнетт.