Тактика

К середине второго тайма Роберто Манчини пришлось играть против «Спартака» во что-то невероятное: через полчаса ему пришлось сменить схему, он заменил Краневиттера на Ригони, а в середине второго тайма сделать из Юрия Жиркова правого защитника вместо левого полузащитника.

«Зенит» не был ужасен ни до этих ходов, ни после. И радикальные изменения понадобились не потому что тотально не сработал план, а из-за желания Роберто Манчини переломить ход вместо передавливания и перебарывания. Однако полчаса с преимуществом по владению и доминирование после удаления Фернандо ничего не дали. Наоборот «Спартак» сделал главное зенитовское дело и поймал соперника на контратаке, даже в меньшинстве.

Мысль Манчини одновременно и понятна, и удивительна: при 0:2 он сразу же решил, что ситуация критическая. А один мяч его команда отыграла через несколько секунд после появления Ригони – то есть без реального эффекта этой перестановки и смены схемы. Наверняка, если бы, например, паузы сложились во второй половине первого тайма иначе, Манчини при отставании в один гол не стал бы менять расстановку, его действия были бы меньше похожи на панику, и у «Зенита» осталось бы больше вариантов на спасение.

Поведение

Зенитовские аргентинцы в стрессовый момент внезапно поплыли и запустили серию симуляций. Пока центрального матча тура, конечно же, был достаточно качественным, чтобы все это попало на крупные планы.

Паредес получает тычок куда-то в область шеи, а корчится и падает, держась за лицо. Маммане прилетает по касательной – он имитирует жуткую зубную боль и, естественно, тоже падает. Только с замедленной реакцией, через паузу в пару секунд.

С учетом того, что в игре и у Паредеса, и у Мамманы многое не получалось, их артистические зарисовки смотрелись, мягко говоря, неуместно. Они были в плохом смысле главными актерами матча, но не стали в целом звездами встречи. Центральный полузащитник, который отдыхал в четверг вместо Лиги Европы, был далек от идеального себя, Маммана тоже ошибался: например, упускал по скорости Луиса Адриано, когда нужно было включиться на линии штрафной. Хотя и выручал.

Игра в атаке

Нападение «Зенита», которое отрывалось на более слабых после долгой безголевой серии, теперь забило только один – и то после рикошета в не самой очевидной ситуации. Главный чисто игровой момент запорол Александр Кокорин, когда недостаточно четко попал по мячу и влетел в ворота один, без мяча, коснувшегося штанги.

Роберто Манчини сказал, что результат несправедлив. Это обманчивое, хоть и простительное впечатление заинтересованного человека. «Зенит» владел территорией во втором тайме, но никак это не монетизировал, самые нервные эпизоды второго тайма придумал Александр Селихов, когда стал недалеко отбивать и ронять в туманной из-за файеров штрафной.

Затяжки в концовке, когда «Спартака» уже было меньше, москвичам простительны. Отсутствие острых моментов у «Зенита» с тремя свежими игроками атаки Ригони, Дзюбой и Дриусси – нет.