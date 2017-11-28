- Счет по игре?

- Нет. 3:1 – это уверенная победа, а я бы не сказал, что «Спартак» победил уверенно. Но по игре «Спартак» победу заслужил, первые 30 минут хозяева выглядели гораздо лучше. А затем откровенно смазали впечатления от игры своими валяниями во втором тайме в последние двадцать минут. А что касается «Зенита», на сегодня это просто очень тоскливая команда при очень хорошем наборе игроков.

- Насчет валяний, думаю, к Комбарову претензий быть не может, там действительно все было серьезно.

- Я Комбарова не имею в виду, там был сильный удар. Дмитрия очень жалко и хотелось бы, что у него все было в порядке. Я про других желающих поваляться и погреться на солнышке.

- «Спартак» во втором тайме сдал физически. В этом плане «Зенит» оказался лучше готов.

- Это так. Если бы Кокорин забил, думаю, во втором тайме «Спартак» ждало бы фиаско. Но даже подсевший «Спартак» «Зенит» додавить не смог. То ли мы переоценили Манчини, но «Зенит» в начале сезона и нынешний, как говорят в Одессе, две большие разницы. Команда выглядит несобранной, тоскливой и неинтересной. Раньше была ось Халк - Витсель. Через них вся игра строилась. При этом Халк мог обыграть и сам забить. Сейчас нет такого игрока в полузащите, который бы смог обострить игру, раздавать передачи.

Высказываются претензии к Дзюбе, Кокорину. Но если нападающие, которые должны замыкать атаки, вынуждены отходить в середину поля в поисках мяча, о чем тут говорить? Ничего кроме высоких навесов, во время которых Селихов мог успеть почитать газету, «Зенит» ничего в атаке не предложил. Я не понимаю, за счет чего «Зенит» пытался выиграть.

- Селихов вновь показал себя с самой лучшей стороны…

- Ну, слушайте, я еще два года назад сказал, что Селихов – будущее «Спартака».

- Джикия опять все выжигал…

- В «Спартаке» он все больше раскрывается. Думаю, Джикия на сегодня лучший защитник России.

- Вспоминая ваше недавнее интервью, в котором вы высказались по поводу арбитра Мешкова, вчера мы всей редакцией внимательно за ним наблюдали. Но ничего криминального в его работе обнаружить не смогли.

- В принципе, да, разве что Мешков мог удалить Самедова за толчок Паредеса. Тот, правда, артистично симулировал, хотя Саша до его лица даже не дотронулся. Просто в любом европейском чемпионате за такой толчок показали бы красную.

- Но все же, к арбитру серьезных претензий нет.

- Если тщательно разобрать судейство, то Мешков держал руку на пульсе и судил в пользу «Локомотива»…

- Не понял, как-то у вас все сложно…

- Я перед игрой говорил, что Мешков этот матч будет судить против «Зенита» в пользу «Локомотива». После чуда-пенальти на 93-й минуте в Хабаровске, но всеми, кто в нашем футболе разбирается, вполне ожидаемом, ждать, что «Зенит» выиграет у «Спартака», не приходилось. После игры в Хабаровске я всем своим друзьям сказал: «Зенит» сегодня точно не выиграет. Надо же отрыв увеличить. Вот «Локомотив» от «Зенита» уже на 6 очков оторвался.