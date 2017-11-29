В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

БИТВА ДВУХ СТОЛИЦ

Прошли сутки, а главной темой для обсуждения в российском футболе продолжает оставаться битва двух столиц – игра чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Помните момент в концовке матча, когда Дмитрий Комбаров после столкновения в собственной штрафной корчился от боли, а покинуть поле смог только на носилках. Многие думали, что это – очередная попытка затянуть время – один из многих хитрых приемов, которыми изобиловал матч…

Изображая жертву: как симулировали игроки матча «Спартак» — «Зенит»

Так вот, на следующий день выяснилось, что Дмитрий не симулировал боль – в том моменте футболист действительно вряд ли мог сам подняться на ноги – сломал ребро. Теперь игрок не сможет выйти на поле до конца года, пропустит матчи против ЦСКА в чемпионате России и против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Самое интересное, что в «Спартаке» его и заменить-то некем. Второй левый защитник в команде – Георгий Тигиев, но он тоже находится в лазарете клуба – восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

Комбаров сломал ребро и выбыл на месяц из строя

Были во время дерби и вопросы по судейству. На пресс-конференции их задавал главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, а в микст-зоне судейством возмущался Денис Глушаков. Мы связались с арбитром матча Виталием Мешковым, задали ему эти и другие вопросы лично и даже получили ответы.

Виталий Мешков: Судейство выводило Глушакова из себя? Мне неинтересно его мнение

Не прошел бесследно матч и для болельщиков, заполнивших трибуны «Открытие-Арены» вечером в понедельник. О самом интересном из того, что не попало в объективы телекамер во время трансляции – в нашем специальном репортаже с матча.

Раз, два, три, «Зенитушка»… гори! За кулисами битвы двух столиц (видео)

Главным антигероем игры стал вышедший на замену Артем Дзюба. Он и своей команде помочь не смог, и гнев болельщиков на себя вызвал. А еще до выхода на поле Артем позволил себе неслыханную подлость – наступил на шарф красно-белого клуба, судя по всему – не случайно.

«Спартак» – «Зенит». Дзюба во время разминки потоптался по шарфу красно-белых (фото)

Кроме того, мы подвели и тактические итоги главного матча осени в чемпионате России – немного о том, как Массимо Каррера переиграл своего соотечественника Роберто Манчини.

«Спартак» стал сильнее себя прежнего, а Каррера сделал Манчини: итоги суперматча

ЧМ-2018

Уже в конце этой недели мы узнаем соперников сборной России по групповому этапу ЧМ-2018. В нашей стране полным ходом идет подготовка к чемпионату мира. В Москве, например, представили официальный постер мирового первенства и пустили в ход специальный состав метро.

«Яшин — главный символ российского футбола». В Москве представили плакат ЧМ-2018

В Петербурге тоже планируют сделать город еще красивее к ЧМ-2018. Снова речь о миллионах, только на этот раз не рублей, а… цветов. 8 миллионов цветов – именно столько будет высажено растений на улицах северной столицы к лету 2018 года. Улицы украсят 40 тысяч цветочных арок.

Восемь миллионов цветов посадят в Петербурге к ЧМ-2018

Готовится к чемпионату мира и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в понедельник замеченный на трибунах стадиона «Спартака», а в пятницу планирующий присутствовать в Кремле на жеребьевке ЧМ-2018. Станислав Саламович уверен, что Россия не просто выйдет из группы впервые в своей истории, а вообще будет одним из фаворитов турнира. Кроме того тренер рассказал, как команду проверяют на допинг – актуальная сегодня тема.

Станислав Черчесов: В Краснодаре допинг-офицеры взяли пробы у всех игроков сборной России

Во вторник в гости к «Советскому спорту» пришел один из лучших футбольных комментаторов страны, победитель многих опросов среди болельщиков, Владимир Стогниенко. Он тоже уверен, что наша сборная сможет выйти в плей-офф чемпионата мира.

Владимир Стогниенко: На ЧМ-2018 Россия выйдет из группы

ТРАНСФЕРЫ

Год заканчивается, зима близко, а это значит, что футбол в России в скором времени уйдет на длительный отдых, а в дело вступят агенты – откроется зимнее трансферное окно. Первые слухи уже начинают появляться. Незаигранного Федора Смолова активно сватают в Европу. Сначала говорили об интересе со стороны «Наполи». Теперь к итальянцам прибавились клубы из Германии.

«Шальке» и «Байер» рассматривают кандидатуру Смолова