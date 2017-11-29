До чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, осталось совсем немного. Участники турнира уже определены, осталась одна формальная процедура: жеребьевка, которая определит состав групп.

1. Где и когда состоится жеребьевка ЧМ-2018?

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Начало церемонии в 18:00 по московскому времени. Ориентировочно трансляция продлится около часа. На нашем сайте будет трансляция.

2. Какой состав корзин?

Команды распределены по корзинам на основании рейтинга ФИФА от октября 2017 года. Россия, как хозяйка турнира попала в корзину под номером один.

3. Как будет проходить церемония жеребьевки?

Формирование групп: восемь групп по четыре команды получат обозначения от A до H; восемь команд из каждой корзины будут распределены по восьми разным группам, так что в каждой группе будет по одной команде из каждой корзины. Ведущие жеребьевки будут вынимать шары с названием команд по порядку. Сначала будет выниматься шар с наименованием команды, а потом шар с обозначением группы и цифрой, которая укажет на порядковый номер команды в группе.

4. Команды, которые не смогут попасть в одну группу.

По правилам, в одну группу не могут попасть сборные с одного континента. Египет не сыграет против Марокко, а Аргентине не достанется Колумбия. Однако в одной группе могут оказаться только две команды из Европы, так как на чемпионате мира-2018 выступят 14 европейских сборных.

5. Кто проведет церемонию жеребьевки?

Церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира будут вести российская телеведущая Мария Командная и экс-футболист сборной Англии Гари Линекер. Кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынесет чемпион мира в составе Германии Мирослав Клозе. Определять состав группы ЧМ-2018 будут футболисты: аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, испанец Карлес Пуйоль, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс и уругваец Диего Форлан. Все эти футболисты выигрывали чемпионаты мира в составе своих стран. 91-летний Никита Симонян будет представителем российского футбола.

6. Известен ли календарь и сетка?

Уже известно, что в первом раунде плей-офф команды из группы А сыграют с командами из группы В.

7. С кем играла сборная России на чемпионатах мира?

На чемпионате мира-2002 в Японии, национальная сборная попала в группу Н с Японией, Бельгией и Тунисом. Сборная России на групповом этапе сумела одержать только одну победу над Тунисом (2:0) и закончила ЧМ-2002 на третьем месте в группе.

В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии соперниками России по группе были Бельгия, Алжир и Южная Корея. Подопечные на тот момент Фабио Капелло заняли третье место в группе H и не смогли выйти в плей-офф турнира.

Учитывая эти результаты, не хотелось бы, чтобы соперниками сборной России на чемпионате мира-2018 стали бельгийцы и команды из Северной Африки и Азии.