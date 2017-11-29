После матча голкипер клуба, пропустившего 4 мяча в первом тайме и 5 – во втором, Эмруллах Шалк не смог сдержать слез. Оформивший «покер» в составе «Бешикташа» Альваро Негредо попытался расстроенного вратаря утешить. Не помогло. После выхода из раздевалки Эмруллах не сел в клубный автобус - продолжая рыдать, он направился прочь от стадиона пешком.

В каком состоянии пребывал в этот момент тренер «Манисаспора» Фатих Текке понять можно, несмотря на то, что на пресс-конференцию он не явился. Усугубило ситуацию то, что Текке получил урок от своего учителя. Гюнеш был тем самым человеком, который в 1994-м году пригласил 16-летнего нападающего из дубля в основную команду «Трабзонспора» и, по сути, дал ему путевку в жизнь.

Поводом для язвительных шуток стало и то, что перед игрой Текке заявил, что победа над экспериментальным составом «Бешикташа» не станет для него сюрпризом. Чемпион Турции, действительно, вышел на поле «обкатать» ближайший резерв. И «обкатал». На 9 забитых мячей. При пустых трибунах. Что было бы, играй хозяева на переполненном стадионе? Забили бы в два раза больше?

Турецкие СМИ по-разному отреагировали на случившееся. Одни говорили о том, что унижать подобным образом аутсайдера 2-й лиги не стоило, другие – что все нормально, это футбол. Но объединяло всех одно – понимание того, что Фатих Текке очень плохо подготовил свою команду тактически. Возникало полное ощущение, что против «Бешикташа» играют звезды турецкой эстрады или дети футболистов «Манисаспора».

Текке, видимо, не успел, как следует понять, на что способна его команда в матче с топ-соперником. Ведь возглавил он ее совсем недавно – в начале октября. Хотя в чемпионате дела у «Манисы» стали налаживаться – с новым тренером она набрала 10 очков в 6 последних турах. Но, к несчастью, 17 ноября дисциплинарные органы сняли с команды 9 очков за задолженность перед бывшим игроками - Аризой Макукулой и Мацеем Иванским - и лиссабонской «Бенфикой». Тем самым, клуб из западной части Анатолии опустился на предпоследнее место в таблице и вынужден бороться за выживание.

«Манисаспор» - третье место работы Текке в статусе главного тренера. Две предыдущие – оставили неприятные воспоминания. С «Эрджиесспором» в 15-м году Текке покинул Суперлигу, проработав всего 3 месяца, а с «Болуспором» в 16-м занял 12-е место во второй лиге и был уволен также спустя 3 месяца.

Во всех трех случаях Текке ни разу не готовил команду к сезону, а все время выступал в роли капитана тонущего корабля. В нынешней ситуации задачу по спасению команды от вылета будет выполнить архисложно. Финансы клуба поют романсы, а зимой жизненно необходимо усиливаться. Если Текке удастся подобно Дон Кихоту вытянуть себя за волосы из болота, значит, урок, полученный от учителя, пошел на пользу.