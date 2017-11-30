В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

СМОЛОВ НА РАСПУТЬЕ

Главным ньюсмейкером среды неожиданно стал лучший российский бомбардир последних двух сезонов в премьер-лиге и фаворит в споре снайперов в этом году Федор Смолов. Складывается впечатление, что в Европе объявили охоту на футболиста, которого летом так хотел приобрести московский «Спартак».

Самый интересный вариант – Италия, где «Наполи» ищет себе забивного форварда и видит в этой роли именно российского бомбардира. Вариант с итальянским клубом выглядит вполне привлекательно. Но есть у варианта с «Наполи» и минусы. В первую очередь неаполитанцы ищут себе игрока замены. Готов ли Смолов пробиваться в основу, поначалу выходя на пять-десять минут в концовках матчей? Хороший вопрос.

Вариант с «Наполи» для Смолова: почему сейчас не подходящее время

Однако это не все. Появилась информация о том, что Федор Смолов входит в шорт-лист мадридского «Реала». Это уже совершенно другой уровень, при всем уважении к «Наполи». Но с этим вариантом еще больше вопросов и сомнений. Уж больно фантастично выглядит интерес «галактикос» к российскому игроку.

Смолов интересен «Реалу». Верить в это или нет?

Чего хочет сам футболист? Неизвестно. Но накануне жеребьевки чемпионата мира по футболу лидер нашей команды сказал, что готов заключить со своим нынешним клубом, «Краснодаром», пожизненный контракт Единственное условие – победа сборной России на домашнем чемпионате мира. Обычно, когда держат пари на такие маловероятные вещи, как победа сборной России на ЧМ, обещают сделать что-то не очень приятное, например сбрить усы, побриться на лысо, или пробежаться голым вокруг стадиона. Неужели для Смолова «Краснодар» - сродни лезвию бритвы для усача? Хотя… Представьте только: Россия побеждает, Смолов становится лучшим бомбардиром чемпионата мира, получает «Золотую бутсу», его разрывают на части лучшие клубы планеты, а он остается верен своему слову и заключает пожизненный контракт с «Краснодаром»… Красота! Федор, на всякий случай ловим тебя на слове!

Федор Смолов: Заключу пожизненный контракт с «Краснодаром», если сборная России выиграет ЧМ-2018

МЫ СПАРТАК, А ВЫ ТОЛЬКО… УВЫ

Эхо матча «Спартака» с «Зенитом» продолжает доноситься и в середине недели. В интернете появилось видео песни в честь победы красно-белых, которую исполнил актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров. Это, кстати, единственная пока запись с блоге актера театра и кино.

«Ничего эпохального, просто мы обыграли «Зенит» - гласят слова песни. Но для всего чемпионата России победа «Спартака» значит многое. Она, например, лишила «Зенит» статуса главного фаворита чемпионата. После 18-го тура ушедший в отрыв на шесть очков «Локомотив» начал котироваться букмекерами наравне с сине-бело-голубыми.

«Спартак» убил шансы «Зенита». Питерский клуб больше не фаворит чемпионата

РОССИЯ ПОПАЛА СНАЧАЛА НА ПЕРУ, А ПОТОМ – НА АНГЛИЮ

Главное событие этой недели не только в российском футболе, но и в мировом – жеребьевка финальной части чемпионата мира, которая пройдет уже 1 декабря в Кремле. Мы рассказываем все, что необходимо знать о процедуре жеребьевки.

Что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018: корзины, группы, ведущие, расписание игр

Накануне в Кремле прошла очередная репетиция жеребьевки. Организаторы приоткрыли некоторые тайны журналистам. «Советский спорт» побывал к Кремле и узнал все, вплоть до того, какие команды попали в группу к России. Главное понимать – это лишь репетиция…

Россия — Англия, американский гитарист и Алсу. Какой будет жеребьевка ЧМ-2018

Интересно, что у жеребьевки ЧМ-2018 появился еще один ведущий. Изначально предполагалось, что вести мероприятие будут российская журналистка Мария Командная и легендарный английский футболист Гари Линекер. Но накануне объявили, что еще одним ведущим станет Иван Ургант.

Иван Ургант станет ведущим жеребьевки финальной части ЧМ-2018

А пока мы все замерли в ожидании, «Советский спорт» вспоминает историю жеребьевок чемпионатов мира по футболу.

Жребий брошен — пути назад быть не может