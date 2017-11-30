В чемпионате России у лидера есть четыре преследователя, находящихся примерно на одинаковом от него расстоянии. «Советский спорт» решил оценить шансы команд на чемпионство.

Прикинуть шансы соискателей на титул подталкивает большая скученность преследователей «Локомотива» (39 очков): плотной группой идут «Зенит» (33), ЦСКА 32), «Спартак» (31) и «Краснодар» (30). С математической точки зрения шансы догнать «Локомотив» у них одинаково сложные. А если рассматривать еще и игровую?

ФАВОРИТ

«ЛОКОМОТИВ»

«Локомотив» в очень комфортной ситуации. Во-первых, у команды есть игра, фундаментом которой является слаженность оборонительных действий и быстрый выход в атаку. Во-вторых, в каждой линии есть футболисты-лидеры. Отдельно стоит выделить раскрывшегося Фарфана. В национальном чемпионате он забил уже пять голов и сделал три результативные передачи. После игры с «Зенитом», в которой Фарфан забил дважды и выполнил голевую передачу, Юрий Семин даже назвал перуанца гением. Вот уж умеет Юрий Павлович мотивировать футболистов! В-третьих, во втором круге «Локо» уже сыграл с ЦСКА (2:2) - с одним из прямых конкурентов.

У «Локо» есть все, чтобы удержать лидерство. А ведь еще вернется Ари и восстановится Гилерме!

Шансы на чемпионство: 45%.

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ

«СПАРТАК»

«Спартак», летом угодивший в трясину, осенью из нее выбрался - из десяти матчей в чемпионате России команда не проиграла ни одного, а в шести их них победила. По набранным очкам «Спартак» лидер осени - 22 в десяти матчах. Что интересно, следом идет «Локо» - 20. В стабильности коллективу Юрия Семина не откажешь. И тот факт, что «Спартак», осенью набравший форму, взял на этом отрезке лишь на два очка больше «железнодорожников», говорит о порядке «Локо».

Кроме осенней формы есть еще ряд причин, почему именно «Спартак» - главный конкурент «Локо».

1. Возможность полноценной подготовки

Летом «Спартак» усилил итальянский тренер по физподготовке Джоджо Д’Урбано. Дебютировал он в очень сложных условиях. Во-первых, на подготовку было меньше месяца: на первый сбор красно-белые отправились 24 июня, а уже 14 июля проводили первый официальный матч сезона - с «Локомотивом» за Суперкубок России. В Италии летняя подготовка к сезону более продолжительна. Во-вторых, работу нужно было заложить так, чтобы выйти на пик формы к матчам Лиги чемпионов осенью. Не потому ли «Спартак» в этих играх побежал, а летом столкнулся с травмами?

Проверку боем Д’Урбано в России прошел. Зимой у него будут гораздо более комфортные условия: вторая часть сезона в России менее продолжительная, плюс ей предшествует большая пауза.

2. Все игроки приедут из отпуска

Летом «Спартак» отправился на первый сбор 24 июня, но не в полном составе - футболисты, выступавшие за сборную России, присоединились к красно-белым лишь 2 июля - за две недели до первого матча! А это сразу пять игроков: Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Денис Глушаков и Александр Самедов! Подобное положение усложнило коллективу будни как в физическом плане, так и психологическом. Зимой подобного не будет.

3. Обретение Роман Зобнина и Зе Луиша

В первой части сезона у «Спартака» из-за травм много игр пропустили Роман Зобнин и Зе Луиш. Но есть два плюса. Во-первых, они уже вернулись. Во-вторых, «Спартак» эта ситуация сделала сильнее. В частности, без Зе Луиша «Спартак» наладил выход в атаку через мелкий и средний пас.

Поэтому если «Локомотив» засбоит, «Спартак» - главный претендент на то, чтобы потеснить его с первого места.

Шансы на чемпионство: 25%.

ОПЫТНЫЕ, НО ТЕНЕВЫЕ БОЙЦЫ

ЦСКА

У ЦСКА есть проблемы с составом, но полный порядок с тренерскими решениями. Виктор Гончаренко классно выходит из сложных ситуаций: нет нападающего - отправим в атаку на постоянной основе Понтуса Вернблума, а его заменим парой Натхо - Головин, не всегда удается позиционная атака - поставим на отбор мяча на чужой половине поля с последующим быстрым наступлением. А еще Гончаренко прекрасен тем, что предвосхищает события: памятуя о прошлосезонных провалах ЦСКА осенью, еще летом Виктор Михайлович занялся ротацией состава. По итогам шести туров у ЦСКА было 15 футболистов, два и более раза попадавших в стартовый состав. Для сравнения: в прошлом сезоне таких игроков было 12. Превентивная мера дала впечатляющий результат: осенью ЦСКА не провалился.

Если бы все зависело только от тренерских решений, то перспективы ЦСКА были бы отличными. Но ситуация с составом у команды на тоненького - большой проблемой может стать потеря любого игрока. Плюс ЦСКА весной продолжит выступление в Европе, что с командой давно не случалось. Как бы бойца еврокубок не подкосил.

Шансы на чемпионство: 12%

ЗЕНИТ

Осенью «Зенит» выбросило из колеи: 13 очков в десяти играх. Летом было существенно лучше: 20 очков в восьми матчах. Когда ушли эмоции от формирования новой команды, у бригады Роберто Манчини возникли проблемы. Причем как в атаке, так и в обороне: сразу в пяти осенних матчах чемпионата России коллектив из Питера не забил (летом так было однажды), сразу от трех соперников команда получила больше одного гола (летом такого не было) в свои ворота: «Анжи» (2:2), «Локо» (0:3) и «Спартака» (1:3).

Роберто Манчини требуется организовывать игру. Сколько времени на это уйдет, не знает никто. «Зенит» может сделать еще несколько трансферов, но какой от них толк, когда с организацией проблемы?

Шансы на чемпионство: 12%

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

«Краснодар»

У «Краснодара» хватает проблем. В 18 турах команда забила 26 мячей, но шесть раз ушла с поля без гола. Значит, против «быков» можно поставить на организованную игру сзади. Еще команда Игоря Шалимова плохо выступает с топами: она уже дважды проиграла «Спартаку» (1:4 и 0:2), по разу - ЦСКА (0:1), «Локомотиву» (0:2) и «Зениту (0:2). Рассчитывать на трофей в такой ситуации сложно.

Впрочем, одно преимущество у «Краснодара» есть: впервые за долгое время команда зимой будет готовиться исключительно к чемпионату России.

Шансы на чемпионство: 5%.