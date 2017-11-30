Что произошло?

29 ноября в районе 17 часов защитника "Зенита" Дениса Терентьева избили на парковке у его дома. На 25-летнего футболиста, который был в машине, напали двое. После случившегося ему потребовалась госпитализация на скорой помощи. Произошедшее подтвердила супруга Дениса Анжелика, которая в группе жилого комплекса попросила отозваться очевидцев и сообщила, что у футболиста провалы в памяти и травма головы. Однако затем девушка удалила свой пост.

Разве Терентьев живет не на Крестовском?

Нет, инцидент произошел по адресу Лабораторный проспект дом 20 корпус 3: это жилой комплекс комфорт-класса «Иван-да-Марья», который находится недалеко от станции метро Лесная. Для тех, кто живет не в Петербурге, поясним: это не очень удаленный спальный район, до центра на машине можно доехать за 15 минут.

Кто-то видел инцидент?

В официальной группе жилого комплекса разместили новость о драке, на момент написания материала под ней три комментария. Одна из жительниц сообщила, что проходила мимо во время произошедшего. Кроме того, она отметила, что в жилом комплексе не ведется видеосъемка.

– Я шла за ребенком в это время, и у паркинга скопилась пробка из машин, – написала Елена. – Люди проходили мимо что-то бормотали не разобрала, но мне показалось что кого-то сбили, хотела подойти, но пробка начала рассасываться, подумала, наверное, мне показалась раз люди прошли мимо. Теперь жалею, что не подошла. Я конечно не смогла бы разнять драку, но хоть как выше писали, смогла заснять и этим помочь пострадавшему. Если бы наша управляющая поставила уже давно камеры, не было бы проблем с доказательствами драк, вандализма и т.д.

Как это прокомментировал клуб?

– Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга, ему диагностирован перелом носа, в ближайшее время станет понятно о сроках реабилитации футболиста. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально- бытовой конфликт, – рассказала пресс-служба "Советскому спорту в Санкт-Петербурге".

Что с Денисом?

Футболист "Зенита" утром в четверг опубликовал сообщение в инстаграме, где рассказал о случившемся.

– Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автограф-сессии из Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом мерседесе. Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала что ей делать. Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно, он говорит «Сдай назад», я в ответ «Давай не рассказывай, сам разберусь что делать».

На это он начал бычится и резко к моей голове приблизился (быканул). Потом отошел на шаг два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, я собрался выйти, дальше память пропала, очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю как я смог проехать эти 30 метров, – написал Терентьев. В конце сообщения футболист выразил надежду, что виновный будет наказан, а также разместил фотографию подозреваемого. Однако через несколько минут удалил свой пост.

Правоохранительные органы отреагировали?

Да, на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области появилось сообщение о нападении, в котором прямо не названа фамилия игрока, но возраст, время и адрес инцидента совпадают с известными фактами:

– Проводится проверка по заявлению гражданина о нанесении ему телесных повреждений злоумышленником. 29 ноября 2017 года в полицию обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что около 17 часов у дома 20 корпус 3 по Лабораторному проспекту ему нанес телесные повреждения мужчина. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по поступившему заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Почему Терентьев живет в спальном районе?

Денис Терентьев перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ростова», но вообще он воспитанник сине-бело-голубых и уроженец Петербурга. Он выступал за молодежку «Зенита» с 2010-го по 2012-й, а в 2012 году даже дебютировал за главную команду. Затем футболист два года провел в «Томи» на правах аренды, возвращался в «Зенит»-2 и снова в «Томь». А в 2015-м перешел в «Ростов», с которым выиграл серебряные медали РФПЛ.

Жилой комплекс «Иван-да-Марья» начал строиться в 2013-м году, дома сдали в 2015-м. Неизвестно, когда именно Денис приобрел жилье.