Из-за перелома ребра, полученного в столкновении с зенитовцем Ригони, Дмитрий Комбаров в этом году больше не сыграет. Разбираемся, что ждет «Спартак».

Потеря лидера

На данный момент Дмитрий Комбаров является лучшим игроком «Спартака» по количеству сыгранных минут в чемпионате России - 1440. Из 18 матчей в премьер-лиге он пропустил лишь один - против «Арсенала» (2:0), когда Массимо Каррера устроил массовую ротацию состава. Той встрече предшествовал разгром «Спартака» от «Зенита» (1:5). С туляками итальянец дал сыграть на левом фланге Георгию Тигиеву.

По количеству попаданий в стартовый состав «Спартака» Дмитрий Комбаров тоже лучший - 16. Лишь четыре игрока появлялись на поле с первых минут 15 раз: Джикия, Фернандо, Промес и Адриано. У остальных красно-белых 13 и меньше игр в «старте».

Можно сказать, что после травмы Тигиева у Комбарова не осталось конкурента на позиции левого защитника. Это правда. Но необходимо отметить и другой важный момент: Комбаров оказался очень стойким бойцом. В сезон, когда некоторых спартаковцев на несколько игр выкашивали мышечные травмы, Дмитрий был в строю. До тех пор, пока в него на скорости не врезался аргентинец Ригони.

Фланговый плеймейкер

Комбаров никогда не был надежным защитником. А вот в атаке всегда готов был приносить пользу. В этом плане нынешний сезон ему удается. Он приносит пользу, даже не доходя до чужой штрафной, а разгоняя атаки из глубины! В двух крайних матчах «Спартака» - с «Марибором» в Лиге чемпионов (1:1) и с «Зенитом» в чемпионате России (3:1) - Комбаров сконструировал две голевые атаки, отрезав передачами сразу несколько соперников.

У «Спартака» наиграны моменты, когда Комбаров не растягивает бровку, а начинает атаки. Об этом свидетельствует количество таких эпизодов - они не единичны в каждой игре. Чтобы у Комбарова было много вариантов для розыгрыша мяча, на фланге под передачу ему предлагает себя Промес (показательны первые два фото), на полуфланге и в центре, как правило, или Глушаков (привет «Марибору»), или Луис Адриано (привет «Краснодару»). В игре с «Марибором» тоже были моменты, когда Комбаров находился передачей Адриано, отрезая защитников. Иногда, чтобы начать атаку, Дмитрий даже смещается в середину.

Манера игры Комбарова находит отражение и в статистике - по количеству передач в финальную треть он регулярно входит в число лучших игроков «Спартака». По данным WhoScored, в матче с «Марибором» Дмитрий и вовсе стал лучшим игроком встречи по этому показателю, выполнив 36 таких пасов. Даже у Фернандо меньше - 32. В игре с «Зенитом» Комбаров тоже опередил Фернандо - 15 против 13, а уступил лишь Промесу - 19.

Общая точность передач Комбарова составляет 81%. Достойный показатель для игрока, нацеленного на обострение, а не на игру с ближним. К примеру, Фернандо не сильно ушел вперед - 85%.

С точки зрения взаимодействий в атаке вылет Комбарова для «Спартака» - потеря. Через сыгранность левой зоны у «Спартака» многое шло. Через этот фланг «Спартак» проводит 36% своих атак - самая активная зона. Потеря это и в том плане, что сила «Спартака» - в атаке. Не зря москвичи являются самой результативной командой лиги - 32 гола.

Альтернатива - Джикия

Несмотря на такую роль Комбарова, заменить его полноправно может Георгий Джикия. В обороне на левом «Спартак» даже приобретет. Когда красно-белые играли с «Ливерпулем» (1:1), Джикия не дал разбежаться самому Мохамеду Салаху! А после шутил, что набегался за египтянином, и пожелал, чтобы в ответной игре побегал Комбаров. Видимо, этим вновь придется заниматься Джикии. Салах вряд ли этому обрадуется.

В атаке с Джикией на левом фланге «Спартак» может ничего не потерять. Когда защитник перебирался в столицу из «Амкара», наставник пермяков Гаджи Гаджиев среди прочих его достоинств отметил технику и первый пас! Первый пас - да это же то, чем в этом сезоне промышлял Комбаров! А Андрей Каряка, помощник Гаджиева, отметил у Джикии еще и видение поля. Ну, точно - готовая замена Комбарову. Интересно, что в этом сезоне Джикия и Комбаров показывают одинаковую точность передач - показатель центрально защитника тоже составляет 81%.

В детстве Джикия тренировал дриблинг. И уже успел его показать не только России, но и Европе, обыграв за раз двух защитников «Севильи» в домашнем матче. И сделал это, включившись в атаку с позиции центрального защитника. На фланге простора для фантазии больше.

Задача - найти оптимальное сочетание в центре

При данном раскладе главная задача «Спартака» - найти сочетание игроков в центре обороны. Выбор есть: Боккетти, Кутепов, Таски. Весьма кстати в игре с «Зенитом» итальянец выдал крутой матч, совершив пять отборов, четыре перехвата и восемь выносов мяча. К слову, по выносам мяча Джикия превзошел Боккетти - 14. Почти всегда Георгий оказывался там, где было нужно. Игру он читает столь же уверенно, как студенты свое любимое стихотворение. Поэтому его отсутствие в центре обороны может сказаться.

Но кто может сыграть слева лучше, чем Джикия? Мельгарехо полезнее в атаке. Не важно, в каком качестве - основного игрока или джокера. Есть универсал Зобнин. Но этот вариант при наличии Джикии видится авантюрным. И против Фернандеса из ЦСКА, и тем более против Салаха из «Ливерпуля».