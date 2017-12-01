Нам не нужен самый слабый вариант

Больнее будет в итоге и сложнее с подготовкой. На последних крупных турнирах, если не брать в расчет прорывной Евро-2008, мы только раз прошли по графику «выиграли все, что должны были» – на чемпионате мира-2002 в Японии и Корее мы начали с победы над Тунисом, а затем проиграли хозяевам японцам и Бельгии, против которой точно не были фаворитами.

Другие примеры – это поражение от греков-2012, Словакии и Уэльса в 2016-м. Сборной России сложно реализовывать статус фаворита, такой расклад расслабляет в период подготовки, не дает шансов взбодриться накануне и в итоге складывается в болезненный провал.

Так что вариант, например, с Перу, Сенегалом и Панамой – вроде бы привлекательно, но лучше не надо.

Нам не нужны соперники с одной главной яркой звездой

Мы не умеем справляться с тем, кого надо обязательно наглухо закрыть. Сборная России почти не бывает настолько терпеливой и дисциплинированной, чтобы двое все время были рядом, к примеру, с Криштиану Роналду – он на Кубке конфедераций остался один на линии вратарской и забил уже на восьмой минуте, это был единственный мяч в матче.

Или с Мареком Гамшиком – он сделал нам гол+пас на Евро-2016 за первый тайм, мы проиграли 1:2. Или с Гаретом Бэйлом, который разогнал Уэльс, снес Россию 3:0 и заставил Леонида Слуцкого артикулировать про собственное низкое качество.

Контрпример тоже есть – Швеция со Златаном Ибрагимовичем, но это было опять же на сверхъестественном Евро-2008, поэтому не в счет.

Португалия и Польша с Робертом Левандовски нам попасться не могут, потому что тоже находятся в первой корзине, а вот даже Иран с Азмуном или Перу с Фарфаном, нашими хорошими знакомыми, выглядят подозрительно.

Нам не нужны соперники абсолютно разного стиля

Станислав Черчесов много говорил про подбор соперников по контрольным матчам, про выбор оппонентов с разных континентов, играющих в специфический футбол. Перестраиваться, придумывать новые модели под соперника, даже если между парами товарищеских игр месяц, нам было сложно. Если понадобится в течение короткого группового этапа чемпионата мира биться с радикально отличающимися, количество сложностей значительно увеличится.

Микс из бодрого Уругвая, жесткой Исландии и цепкой Японии намекает на достойные шансы выйти в плей-офф. Но на самом деле, если наш собственный футбол летом-2018 не будет супермощным, сложностей возникнет больше, чем кажется.

Какая группа нам нужна?

Идеальный вариант: традиционно уязвимая Англия для матча открытия, египтяне для ключевой игры в Петербурге и австралийцы в Самаре, чтобы решить через них вопрос выхода в 1/8 финала.