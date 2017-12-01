1. Слабый результат

В 18 турах «Зенит» набрал 33 очка и отстает от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов. А ведь во втором круге питерцам еще предстоит сразиться с железнодорожниками на выезде! «Зенит» Мирчи Луческу, который в итоге наработал на увольнение, шел в прошлом сезоне увереннее – коллектив имел 36 очков после 18 туров.

Если посмотреть на график результатов «Зенита» за последние пять лет, то выяснится, что по итогам 18 туров у питерцев лишь один раз было меньше очков, чем в нынешнем розыгрыше – 30 в кампании-2015/16. Главным тренером команды тогда был португалец Андре Виллаш-Боаш, к тому сезону уже проведший в России полтора года. Сезон-2015/16 «Зенит» закончил на третьей строчке, пропустив вперед себя ЦСКА и «Ростов». После того сезона тренером «Зенита» и стал Луческу.

От «Зенита» Манчини болельщики вправе были ждать других результатов. Хотя бы по той причине, что на трансферном рынке команда оставила сразу 84 миллиона евро – больше, чем все остальные клубы вместе взятые. Ни в одно трансферное окно «Зенит» не тратил столько! Но Манчини приобретенных новичков мало. Вот что сказал итальянец осенью: «Мы не купили двух-трех игроков, которые бы помогли варьировать состав». Интересно, о чем подумал Виктор Гончаренко (ЦСКА не сделал трансферов вообще), когда услышал эти слова Манчини?

2. Игровые проблемы

В десяти осенних матчах чемпионата России лишь в трех «Зенит» одержал победу. А в пяти даже не смог забить. Питерцы повторили свой худший результат по продолжительности сухой серии в рамках национального чемпионата – 384 минуты. Столько же «Зенит» не мог забить в чемпионате-1997!

Из регулярно играющих футболистов чаще других на удар партнеров в «Зените» выводит Паредес – в среднем дважды за матч. На втором месте Кришито – 1,6. Плеймейкер в опорной зоне и крайний защитник. Больше них возможностей для партнеров создает лишь Нобоа – три в среднем за матч. Эквадорец тоже созидает в глубине. С действиями непосредственно перед штрафной площадью у «Зенита» есть проблемы.

Многое в атаке «Зенита» зависит от флангов. Питерцы впереди всей премьер-лиги по количеству подач в штрафную – по данным WhoScored.com, 27 за матч. Больше 20 в премьер-лиге еще делает лишь «Урал» – 21. Согласитесь, несколько примитивно для команды, обладающей лучшими возможностями в лиге. На левый фланг «Зенит» приходится 37% атак, на правый – 40% и лишь 23% – на центр. Едва ли бомбардировки чужих штрафных площадей навесами ожидали боссы «Зенита», приглашая Манчини.

Наряду с Федором Смоловым лучшим бомбардиром чемпионата России является Александр Кокорин – у них по девять голов. Но зенитовец выжимает из своих шансов больше – он бьет в среднем 2,9 раза за игру, тогда как нападающий «Краснодара» – 4,7. Голам Смолова «быки» способствуют значительно больше, чем питерцы мячам Кокорина – в «Краснодаре» играют на нападающего. Пока «Зенит» голам Кокорина способствует лишь стилем – стремлением играть быстро, вступлением в отбор сразу после потери с последующей атакой. Но пока это лишь шаблон, от которого можно оттолкнуться в организации качественной игры.

Как и в атаке, у «Зенита» есть проблемы в обороне. И это удивительно, учитывая итальянскую принадлежность Манчини. Опорная зона команды обнажается чаще, чем порноактриса на работе! В матчах с «Локомотивом» (0:3) и «Спартаком» (1:3) сразу в ряде ситуации оба опорника оказывались далеко от своих ворот, за что следовало незамедлительное наказание. Самый простой способ решения проблемы – покупка игрока уровня Н’Голо Канте. Возможно, но это Манчини еще намекнет. Но зачем тогда тренер вообще? В таком ключе любит выражаться наставник «Наполи» Маурицио Сарри, когда его спрашивают про возможные трансферы: мол, давайте не будем о том, чего нет – лучше о нашей игре поговорим. Манчини из другого теста.



Скриншот: «Матч ТВ».

3. Отсутствие изюминки

Но удручает в ситуации Роберто Манчини не столько это – провалы бывают у каждого. И случиться они могут где угодно и когда угодно. Когда приезжает тренер такого калибра, выигрывавший чемпионаты Италии и Англии, хочется не только результатов. Ведь футбол – социальное явление. И сейчас мы в этом в полной мере убеждаемся: билеты на ЧМ-2018 покупают даже люди, которые футбол по телевизору не смотрят! Казалось бы, приезд Манчини должен поспособствовать новому витку любви к футболу. Уж от него-то мы могли услышать интересные вещи об игре, но этого не происходит.

Когда в первом туре «Зенит» играл против «СКА-Хабаровска» (2:0), питерцев спас Далер Кузяев, вышедший на замену и открывший счет. Но как прокомментировал это решение после игры Манчини? «Я знал, что он забьет!». Да ладно, Роберто!

Когда «Зенит» играл с «Амкаром» (1:0), Манчини передавал своим футболистам записки. На вопрос, что в них было, итальянец ответил кратко: «Пожелания удачи». На самом деле, в них были тактические расстановки. Почему бы итальянцу было не сказать что-то по игре? Пока же он похож на партизана, расколоть которого нет ни единого шанса.

Ок, у каждого могут быть секреты, тем более когда на кону результат. Но как быть с тем, что итальянец спешит с флеш-интервью? Уже ни один раз он делал удивленное лицо, когда репортер начинал задавать очередной вопрос. Это же часть вашей работы, Роберто! Пусть за нее отдельных премиальных и не выдают.

Когда «Зенит» тренировал Лучано Спаллетти, за специалистом хотелось следить – он создавал шоу. Чего только стоит фраза про Сергея Семака: «Его даже моя мама знает! Она первым его выучила из всех в «Зените»! А как забыть комплимент ботинкам Кирилла Дементьев? А идею оголиться по пояс в знак солидарности с фанатами 28 ноября 2010 года, когда «Зенит» стал чемпионом России? За Спаллетти было интересно следить вне зависимости от результатов – он креативил. С Манчини этого не происходит. Его умение завязывать шарфик можно было выучить уже неоднократно.

В сложившейся ситуации у Манчини один шанс влюбить себя народ – начать выигрывать. В этом плане зима будет определяющей.