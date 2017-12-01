Бывший нападающий «Москвы» Эктор Бракамонте дал интервью «Советскому спорту», в котором поделился мнением о проблемах российского футбола, а также рассказал, насколько вырос интерес к «Зениту» в Южной-Америке.

«СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ ИГРАЕТ ПЛОХО»

- Вам нравится, как в России идет подготовка к чемпионату мира?

- Конечно, я вижу, как люди стараются, организация на прекрасном уровне. Собственно, это показал Кубок конфедераций. Уже тогда было ясно, что ЧМ пройдет в том же ключе, если не лучше. Я обязательно буду на этом турнире. Уверен – это будет потрясающе.

- Были на матче Россия – Аргентина (0:1)?

- Нет. К сожалению, меня не пригласили, смотрел только по телевизору. Скажу, что Аргентина выглядела очень плохо. Причем, она играла слабо не только с Россией, а последние три месяца. В нашей сборной есть хорошие футболисты, но абсолютно нет команды. Так что главная задача, которая стоит перед аргентинской сборной – это построение командной игры. А сейчас нас может обыграть любой соперник.

- С чем связаны эти проблемы?

- Как говорят в России: «Рыба гниет с головы…». У нас большие проблемы в футбольной федерации. За два года сменилось три президента. Плюс, тренерская чехарда: за год на посту главного тренера побывало три человека. Это не очень хорошо, потому что каждый футболист был наигран под одного тренера, потом под второго. Отсюда и результат.

- Эксперты подчеркивают, что команда играет только благодаря Месси.

- То, что в нашей команде есть Лионель – это очень хорошо. С другой стороны, печально, что сборная зависит от одного человека. Каким бы суперигроком он не был, считаю, что так быть не должно. К сожалению, матч с Нигерией (2:4) обнажил эти проблемы. Все видели, как наша сборная играла без Лео. Дай Бог, чтобы он попал на чемпионат мира. Он лучший футболист планеты.

- Скоро состоится жеребьевка. С кем бы вы хотели, чтобы Аргентина сыграла?

- Для Аргентины всегда хорошо, когда попадаются сильные команды, потому именно с ними мы концентрируемся.

«ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА – КОКОРИН»

- Как вы считаете, нынешняя сборная России способна выйти из группы на чемпионате мира?

- Матч против Аргентины я выношу за скобки. Против Испании российские футболисты проявили себя неплохо. 3:3 против такой команды – хороший результат. С другой стороны, мы понимаем, что кубок мира — это совершенно другой турнир, ставки велики, и сборные будут играть от ножа. Надеюсь, России повезет, и она выйдет из группы.

- Кто сейчас главная звезда в российском футболе?

- Кокорин. В Аргентине о нем знают, так как следят за «Зенитом». Пять моих соотечественников выступают в этой команде. И, конечно это не может остаться без внимания. Все те, кто у нас смотрят за Дриусси или Мамманой, знают и Кокорина, потому что он их партнер. В Аргентине высоко ценят его мастерство. Вообще, «Зениту» в аргентинской прессе уделяется особое внимание: кто как сыграл, кто сколько забил и так далее.

- Российским игрокам стоит пробовать свои силы за границей?

- Думаю, что русским футболистам лучше играть дома. Здесь всегда под рукой дом, хорошие зарплаты, премиальные. Зачем вам это? Какая там русская пословица, «где родился – там и пригодился…».

«В «ТЕРЕКЕ» НЕ ОПРАВДАЛ НАДЕЖД»

- Вы много поиграли в чемпионате России. Обидно, что «Москвы» уже не существует?

- Очень жаль. У нас была прекрасная команда, отличный тренер, и мы показывали красивый интересный футбол.

- Вы также поиграли и в «Тереке». С ностальгией вспоминаете это время?

- Я рад, что мне удалось два года выступать за этот клуб. В Грозном мне помогли обустроиться и моей семье тоже. Это был прекрасный опыт. Единственное, о чем жалею, что не смог оправдать надежды, которые на меня возлагало руководство.

- Вам нравиться сегодняшний чемпионат России?

- Есть интересные игры. Но проблема российского футбола в том, что мало игр в сезоне. Всего лишь 30 туров в чемпионате, плюс кубок, и кому еще повезет - еврокубки. В Аргентине есть Аппертура, Клауссура, кубок Аргенты, кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок. То есть футболист играет 50-60 матчей за год, а у вас только 30. Это очень мало, и для русского футболиста такой режим пользу не принесет. У вас четыре холодных месяца в году, и в этот период играть в футбол невозможно.

- Вы играли в России по системе «весна-осень», сейчас у нас наоборот.

- Раньше мы начинали в марте и заканчивали в ноябре. А сейчас начинают в июле, заканчивают в декабре, и возобновляется в марте. Три месяца игрок без футбола. Второй круг чемпионата у вас идет еле как. Кто-то травмирован, один уехал, второй приехал. Те, кто в первом круге были в хорошей форме, к весне ее теряют. Для меня лучше, когда чемпионат проходит на одном дыхании, без длительных пауз.

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ «БОКИ» И «РИВЕРА» СТАЛО СПОКОЙНЕЕ»

- Как вам нынешний чемпионат Аргентины?

- Многие считают, что все наши большие футболисты играют в Европе, это правда. Но, я считаю, что у нас есть хорошая молодая поросль и они прогрессируют, потом уезжают. К сожалению, в Аргентине не платят, сколько в других странах. Это и является причиной отъезда.

Мы не можем выделить Дриусси таких денег, какие ему платит «Зенит». Он поиграл на родине, забил много голов и сразу уехал. На месте Себастьяна играет сейчас другой футболист в «Ривер Плейт», который тоже много забивает.

- Противостояние между «Бокой» и «Ривером» такое же яростное, как раньше?

- Стало спокойнее (это если говорить о болельщиках). Например, если «Бока» играет дома, ни одного фаната «Ривера» на стадионе нет, и наоборот. Поэтому никаких стычек нет.