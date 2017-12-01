Но более 50 тысяч километров – ничто, когда ты выводишь свою сборную на чемпионат мира.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

Несмотря на то что сборная Перу – нечастый гость чемпионатов мира, ее результатам можно позавидовать. Из четырех турниров в двух перуанцы доходили до стадии четвертьфинала. А начиналось все с первого в истории мирового первенства в 1930 году в Уругвае. Тогда «инков» вели три главные звезды сборной: Вальдивьесо, Фернандес и Вильянуэва. Их в народе прозвали Rodillo Negro. Интересно, что спортивный историк Ричард Вациг считал это трио сильнейшим в мире на тот момент. Перу, правда, вылетели на стадии группового этапа. Но это были еще цветочки. В спорт вмешалась политика, и «инки» были вынуждены сниматься с целого ряда чемпионатов мира во многом из-за репрессий властей. Футбол в Перу практически исчез, а сама страна пропала на долгое время с футбольных карт.

Ближе к началу 60-х годов началось медленное возрождение: в 1958 чуть-чуть не хватило, чтобы поехать в Швецию. Команда продолжала развиваться и достигла пика в 70-е годы. Именно с этим временем связаны основные успехи. В 1970 и 1978 годах перуанцы добирались до стадий четвертьфиналов ЧМ. Нападающие Сотиль и Кубильяс стали главными творцами побед сборной Перу.

В 1982 году в Испании перуанцы не вышли из группы, а вместе с тем и перестали появляться в финальной части чемпионатов мира. Уже в новейшей истории на сборную вновь начала влиять политика: из-за вмешательства государства в дела футбольные ФИФА отстранила команду от международных соревнований. Конечно, помимо успехов в 70-е годы, «инки» запомнились интересным дизайном формы – на белую футболку нанесена красная диагональная полоса.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

36 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

Кто бы мог подумать, что скромные перуанцы оставят за бортом мирового первенства Чили и Парагвай, а от Аргентины и Колумбии отстанут всего на два и одно очко соответственно. Особенно это было сложно представить после первых двух поражений от колумбийцев (0:2) и от чилийцев (3:4). Вообще команда Перу оживилась только под самый конец отборочного цикла и буквально на зубах влезла в стыковые матчи. Закончив квалификацию с 26 очками, «инки» сравнялись с чилийцами. Как же, наверное, в тот момент болельщики Чили сетовали на лишний пропущенный гол своей команды. Дело в том, что по разнице мячей лучше оказались именно перуанцы. Они-то и отправились дальше выяснять отношения с Новой Зеландией.

Первый матч закончился нулевой ничьей, а в ответном верх взяла сборная Перу. Голы в исполнении Фарфана и Рамоса осуществили мечту всего перуанского народа, 36 лет мечтавшего увидеть любимцев в финальной части ЧМ. Когда утихли фанфары и народные гулянья, ФИФА предъявила Перу серьезные претензии. В стране принимался закон, противоречащий принципам ФИФА. Поговаривали об очередном отстранении сборной от турнира. Но чиновники отказались все же рассматривать законопроект, чтобы команда могла сыграть в России. А ведь коллектив у Рикардо Гареки подобрался самый боевой – смесь опыта ветеранов и энергии молодежи.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН

Да, перуанский нападающий «Локомотива» не стал самым забивным на этапе отбора. На его счету лишь три мяча, но какие! Именно благодаря его голу повержен главный соперник – Парагвай, а дубль в матче с Чили в какой-то мере сыграл определяющую роль в разнице забитых и пропущенных голов.

В стыковом поединке против Новой Зеландии именно Фарфан забил первый гол, определивший дальнейший ход встречи. Кроме того, игрок сейчас находится в прекрасной форме, о чем свидетельствуют его героические выступления за «Локомотив». Да и в сборной Фарфан – признанный ветеран с громадным опытом, эдакий наставник для молодых. В этом с Джефферсоном могут поспорить разве что капитан Родригес и приходяще-уходящий забивала Герреро.

ДОСТИЖЕНИЯ

5 участий в финальной стадии чемпионатов мира. Лучший результат – ¼ финала (1970), второй этап группового турнира (1978)

2-кратный победитель Кубка Америки (1939, 1975)

Полуфиналист Кубка КОНКАКАФ (2000)

2 участия в футбольном турнире Олимпиады. Лучший результат – ¼ финала (1936)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА

Эквадор, 9:1, Богота, 11.08.1938

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

Бразилия, 0:7, Санта-Крус, 26.06.1997

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Роберто Паласиос – 128 игр

Эктор Чумпитас – 105 игр

Хорхе Сото – 101 игра

Хуан Хосе Хайо – 97 игр

Нолберто Солано – 95 игр

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Хосе Паоло Герреро – 33 мяча (продолжает выступления)

Теофило Кубильяс – 26 мячей

Теодоро Фернандес – 24 мяча

Джефферсон Фарфан – 22 мяча (продолжает выступления)

Клаудио Писарро – 20 мячей

Нолберто Солано – 20 мячей

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

14.02.1970. Лима. 0:0

20.02.1970. Лима. 0:2 (Бышовец, 75, 79)

19.04.1972. Киев. 0:2 (Банишевский, 14, Коньков, 18)

Итого: +0, =1, -2, разница мячей 0-4

ТРЕНЕР

Рикардо ГАРЕКА, Аргентина, 59 лет

Играл на позиции нападающего. Выступал за 4 главных клуба Аргентины – «Боку Хуниорс», «Ривер Плейт», «Велес Сарсфилд» и «Аргентинос Хуниорс». Лучший бомбардир Кубка Либертадорес-1987. Всего в карьере провел 387 матчей и забил в них 147 мячей. За сборную сыграл 20 матчей, забил 5 мячей. Последнюю игру провел в 1986-м, на победный для Аргентины ЧМ-1986 не попал.

Тренировал «Тальерес» (выиграл Кубок КОНМЕБОЛ), «Индепендьенте», «Колон», «Кильмес», «Аргентинос Хуниорс», «Америка де Кали», «Санта-Фе», «Университарио» (чемпион Перу), «Велес Сарсфилд» (трехкратный чемпион Аргентины) и «Палмейрас». Сборную Перу возглавил в феврале 2015-го, вышел с ней в полуфинал Кубка Америки-2015.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

(ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»):

Педро Гальесе (23.04.1990, «Веракрус», Мексика, 1 млн евро) – Мигель Трауко (3.07.1992, «Фламенго», 2 млн евро), Альберто Родригес (31.03.1984, «Депортес», 225 тысяч евро), Кристиан Рамос (4.11.1988, «Эмелек», Эквадор, 600 тысяч евро), Альдо Корсо (20.05.1989, «Университарио», 475 тысяч евро) – Йошимар Йотун (7.04. 1990, «Орландо Сити», 800 тысяч евро), Ренато Тапия (27.08.1995, «Фейеноорд», 3 млн евро) – Эдисон Флорес (14.05.1994, «Ольборг», 400 тысяч евро), Кристиан Куэва (23.11.1991, «Сан-Паулу», 3 млн евро), Андре Карильо (14.06.1991, «Уотфорд», 6 млн евро) – Джефферсон Фарфан (26.10.1984, «Локомотив», 1 млн евро)

18,5 МЛН ЕВРО –

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СТАРТОВОГО СОСТАВА