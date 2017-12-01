Новый герой – сборная Уругвая.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА, ПОБЕЖДАВШАЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Сборная Уругвая – по праву одна из самых титулованных футбольных сборных мира. При этом Уругвай – самая маленькая по населению страна, национальная команда которой становилась триумфатором первенства планеты: на счету уругвайцев целых два Кубка мира – 1930 и 1950 годов. А еще две победы на Олимпиадах 1924 и 1928 годов. И в довесок – 15 Кубков Америки. Так что Уругвай был первой сборной, которой покорились все три самых престижных турнира.

Как можно заметить, основные успехи сборной Уругвая пришлись на начало прошлого века. «Чарруа» в свое время слишком увлеклись игрой в обороне, что сыграло с ними злую шутку. Соперничать с мировыми грандами стало безумно сложно. Доходило до того, что Уругвай вообще не мог пробиться в финальную часть чемпионата мира. А в 1986 году в подгруппе «чарруа» были разгромлены датчанами 1:6. Правда, выйти в 1/8 финала все же удалось. А четыре года спустя уругвайцы повторили достижение.

Вплоть до 2010 года сборная Уругвая выступала на чемпионатах мира ни шатко ни валко. Из четырех первенств удалось пройти отбор лишь в одном. Да и то вылетели на групповом этапе. Уругвайская команда всегда была богата нападающими, быстрыми фланговыми игроками и защитниками, но креативного полузащитника явно не хватало. Сборной позарез нужен был новый Энцо Франческоли или Пабло Бенгоэчеа, хитроумный распасовщик, дирижер атак. Но найти его не удавалось.

Лишь чемпионат мира в ЮАР стал в какой-то мере успешным для Уругвая и ознаменовал возвращение «небесных олимпийцев» в элиту мирового футбола. Неудачные серии пали одна за другой, и уругвайцы вскарабкались на четвертое место. Диего Форлан был признан лучшим футболистом того чемпионата, а Луис Суарес в памятном четвертьфинале против Ганы выбил мяч из ворот руками.

Четырьмя годами позже сборная Уругвая добралась до 1/8 финала, но сенсационно уступила Колумбии.

КАК ПОПАЛИ НА ЧМ-2018

Опыт и молодость

На стадии отбора на чемпионат мира в России у Уругвая были традиционные главные соперники – Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу и Чили. Оставшиеся Парагвай, Эквадор, Венесуэла и Боливия выступали невнятно. Основные проблемы «чарруа» доставляли именно прямые конкуренты. В противостояниях с бразильцами удалось заработать только одно очко, с аргентинцами – столько же. Попортили кровь Венесуэла и Чили.

Казалось, что Уругвай много забивает и мало пропускает, но разница мячей оказалась лишь +12. По сравнению с прочими конкурентами, конечно, результат хороший. Исключая Бразилию. Примечательно, что лучшим бомбардиром квалификационного раунда стал именно форвард «небесных олимпийцев» Эдисон Кавани. На его счету 10 забитых голов. С атакой у «чарруа» проблем нет.

Интересно, что сборную Уругвая не назовешь юной: средний возраст футболистов составляет 27 лет. Возможно, это хитроумный «микс» опыта и молодости главного тренера Оскара Табареса, к которому он пришел за 11 лет руководства сборной? Но пока что его команда, похоже, играет совсем не так, как от нее хочет наставник. А серию из последних 6–7 игр вряд ли можно назвать удачной. В целом команда переживает непростые времена, а ее планомерное строительство все еще продолжается. Но время-то не ждет!

Звезда

ЛУИС СУАРЕС

Главная звезда сборной Уругвая – дорогостоящий легионер «Барселоны» Луис Суарес, отбывший международную дисквалификацию за неспортивное поведение. Очень любит уругваец кусаться! В связке с Эдисоном Кавани они представляют грозную силу атакующей линии. Суарес – форвард в самом широком понимании этого слова. Он способен сыграть и на острие, и на позиции условной «десятки», и на флангах. В нынешнем сезоне за «Барсу» «кусачий нападающий» забил пять мячей в 15 играх и отдал три голевые передачи. Из-за проблем с коленом не смог сыграть в двух не совсем удачных товарищеских встречах за национальную сборную против Польши (0:0) и Австрии (1:2).

Достижения:

2-кратный чемпион мира (1930, 1950).

15-кратный победитель Кубка Америки (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011).

2-кратный олимпийский чемпион (1924, 1928).

2-кратный победитель Панамериканских игр (1983, 2015).

2 участия в Кубке конфедераций. Лучший результат – 4-е место (1997, 2013).

Крупнейшая победа:

Боливия, 9:0, Лима, 9.11.1927.

Крупнейшее поражение:

Аргентина, 0:6, Монтевидео, 20.07.1902.

Рекордсмены-игроки:

Макси Перейра – 124 игры (продолжает выступления).

Диего Годин – 113 игр (продолжает выступления).

Диего Форлан – 112 игр.

Кристиан Родригес – 102 игры (продолжает выступления).

Эдинсон Кавани – 98 игр (продолжает выступления).

Рекордсмены-бомбардиры:

Луис Суарес – 49 голов (продолжает выступления).

Эдинсон Кавани – 40 голов (продолжает выступления).

Диего Форлан – 36 голов.

Эктор Скароне – 31 гол.

Анхель Романо – 28 голов.

Игры с СССР/Россией

В1, Н1, П6, разница мячей 5-15.

29.11.1961. Монтевидео. 1:2 (Кубилья, 29 – Гусаров, 27, Понедельник, 44).

27.04.1962. Москва. 0:5 (Мамыкин, 17, 26, 75, Численко, 44, Иванов, 54).

6.06.1962. Арика. 1:2 (Сасия, 54 – Мамыкин, 38, Иванов, 89).

20.05.1964. Москва. 0:1 (Мудрик, 59).

4.12.1965. Монтевидео. 1:3 (Роча, 32 – Хусаинов, 25, Банишевский, 35, Осянин, 71).

14.06.1970. Мехико. 1:0 (Эспарраго, 118).

29.06.1972. Сан-Паулу. 0:1 (Онищенко, 59).

25.05.2012. Москва. 1:1 (Суарес, 48 – Кержаков, 50).

Тренер: Оскар Табарез, 70 лет. Играл в малоизвестных уругвайских и аргентинских клубах на позиции защитника. Закончив игровую карьеру в 32 года, спустя 2 года возглавил молодежную сборную страны, с которой выиграл Панамериканские игры в 1983-м. В 1987-м выиграл с «Пеньяролем» Кубок Либертадорес. В 1989-м принял сборную Уругвая, занял второе место на Кубке Америки, выбив из турнира Аргентину с Диего Марадоной. На чемпионате мира-1990 вышел в 1/8 финала. В 1992-м выиграл с «Бока Хуниорс» чемпионат Аргентины, и уехал в Европу, где работал с «Кальяри», «Миланом» и «Овьедо». Во второй раз возглавил сборную Уругвая в 2006-м, выиграл Кубок Америки в 2011-м. Во главе сборной (вместе с олимпийской) провел 189 игр (91 победа, 48 ничьих, 50 поражений).

Оптимальный состав:

Фернандо Муслера (16.06.1986, «Галатасарай», 11 млн евро) – Мартин Касерес (7.04.1987, «Верона», 4 млн евро), Диего Годин (16.02.1986, «Атлетико», 38 млн евро), Хосе Мария Хименес (20.01.1995, «Атлетико», 28 млн евро), Макси Перрейра (8.06.1984, «Порту», 2,5 млн евро) – Кристиан Родригес (30.09.1985, «Пеньяроль», 1 млн евро), Матиас Вечино (24.08.1991, «Интер», 17 млн евро), Гиоргиан де Арраскаэта (1.06.1994, «Крузейро», 7,5 млн евро), Родриго Бентанкур (5.06.1997, «Ювентус», 9 млн евро) – Луис Суарес (24.01.1987, «Барселона», 90 млн евро), Эдинсон Кавани (14.02.1987, «Пари Сен-Жермен», 45 млн евро).

Общая стоимость: 253 млн евро.