Вопрос с увольнением

Главная тема последних недель, которую местная пресса, а вслед за ней и все интересующиеся Слуцким, крутят без остановки. Поражение в предыдущем туре и продолжение неудачной серии, конечно же, только множит интерес. Hull Daily Mail, ключевой источник инсайдов о «Халле», сообщал на неделе, что Леонид встречался с руководством клуба именно по вопросу продолжения работы. Пока у нашего специалиста время есть.

– Я обсудил с владельцем ситуацию в команде, будущее и трансферное окно. Это нормально, ничего нового я не услышал. Мои личные ощущения куда важнее, чем то, что владелец думает о моей работе, потому что, если я не буду чувствовать энергию и мотивацию, мне сложно будет продолжать.

Состояние

Игра предыдущего тура была для «Халла» и для Слуцкого очень жесткой. Команда контролировала встречу с «Бристолем» на протяжении часа, вела 2:0, а затем провалилась и пропустила три гола за двадцать минут. Леонид сразу же сказал, что это самый разочаровывающий матч в его карьере. А накануне нового тура Слуцкий развил тему.

– В субботу после матча с «Бристолем» я «умер», но в понедельник мне было намного лучше. Это не первая сложная ситуация в моей карьере. Раньше я думал, что домашние матчи будут легче, чем на выезде, но теперь я понимаю, что каждая игра сложная. После «Шеффилд Юнайтед» мы провели хорошие матчи, но проблема – это результат. Когда у вас нет результатов, то нет смысла говорить о качестве.

Уровень

2 декабря – новая ключевая дата для «Халла» и Слуцкого в нем. Выезд к «Шеффилд Уэнсдэй» сложен еще и потому, что Леонид ни разу не побеждал соперников из топ-группы. Пока «Шеффилд» не входит в зону даже стыковых матчей, но он близко. А «Халл» близко к зоне вылета, на 20-м месте. Важно, что Слуцкий завел разговор про собственный уровень. И это весьма неожиданное, причем очень откровенное заявление.

– Все возможно, но я знаю, что это не первая тяжелая ситуация в моей карьере, и, если мой организм скажет мне остановиться, тогда я остановлюсь. На прошлой неделе я был близок к этому, но решил продолжить работу. Я привел сюда игроков и чувствую личную ответственность перед всеми. Я надеюсь, мы сможем выправить все, и если бы я не был уверен, что мы сможем это сделать, я бы здесь не сидел. Я серьезно оценил свой уровень. Я полагал, что готов ко всему и что могу изменить ситуацию, потому что ранее я везде добивался успеха. Но это, возможно, было моей ошибкой. Я не смог оценить уровень чемпионшипа. Это мой максимум, но, возможно, этого недостаточно.