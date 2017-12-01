К дню жеребьевки, которая пройдет 1 декабря в Москве, вы познакомитесь с каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Сегодня на очереди – Мексика.

ИСТОРИЯ

МЕКСИКАНСКАЯ ЗАБАВА: ВЫЙТИ В ПЛЕЙ-ОФФ И ПРОИГРАТЬ

Возможно, вы не поверите, но сборная Мексики в последние годы входит в тройку самых стабильных сборных мира. Не верите? Проверьте сами – на последних шести чемпионатах мира только три сборные неизменно преодолевали стадию группового этапа. Это Бразилия, Германия и…Мексика. Удивительно, но эти шесть раз подряд 1/8 финала становилась последней стадией для мексиканцев на мировых первенствах.

Да, сборная Мексики, несмотря на кажущуюся закрытость (все-таки большинство игроков всю карьеру проводят на родине) и изолированность от Европы, всегда умудряется привозить на чемпионаты мира очень приличные сборные: волевые, яркие и способные обыграть любого соперника. Но мексиканский футбол пришел к этому не сразу.

На чемпионатах мира команда дебютировала еще в 1930-м, на первом в истории турнире, и почти не пропускала остальные. Но первая победа пришла только в 1962 году в Чили. В историческом матче была повержена Чехословакия – 3:1.

Главные успехи к Мексике пришли позже. Сначала на домашнем турнире 1970 года, по признанию многих очевидцев – самого яркого в истории. Хозяева вышли в четвертьфинал, где уступили дорогу только будущим финалистам итальянцам. А всего 16 лет спустя Мексике неожиданно выдали второй шанс провести чемпионат мира, когда стало ясно, что Колумбия, поглощенная борьбой с мафией, попросту не готова провести турнир.

Хозяева завершили ЧМ-1986 на стадии 1/4 финала, проиграв в серии пенальти немцам, тоже, кстати, будущим серебряным призерам. Звезды той сборной играли на самом высоком уровне, как, например, Уго Санчес, ставший легендой не где-нибудь, а в мадридском «Реале».

Но вскоре была допущена главная ошибка мексиканских футбольных функционеров. Чемпионат мира-1990, который вполне мог стать лучшим в истории команды, учитывая ее звездный состав, Мексика пропустила из-за собственной глупости. Дело в том, что на молодежном чемпионате КОНКАКАФ-1988 в сборной использовали игроков, которые из-за возрастных ограничений не подходили этой команде. Итог: страна на два года была отлучена от всех соревнований под эгидой ФИФА.

К счастью для болельщиков «эль триколор», выводы из этой ошибки были сделаны правильные, и в дальнейшем сборная Мексики не только не пропустила ни одного чемпионата мира, но и подарила миру ярких игроков вроде Хорхе Капмоса, Луиса Эрнандеса, Хареда Боргетти и многих других.

Развитие футбола в стране идет семимильными шагами и на молодежном уровне, и на уровне инфраструктуры. Нынешние стадионы, готовые или строящиеся, дадут фору любым современным аренам Европы, хотя для постройки этих объектов мексиканцам вовсе не нужно проводить чемпионат мира. Они строят их, потому что Мексика – футбольная страна.

ПУТЬ В РОССИЮ

ВЫХОД С ПЕРВОГО МЕСТА И ДОМАШНЕЕ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ГОНДУРАСА

Система отбора в Северной Америке – долгая, запутанная и сложная для понимания рядового болельщика. Даже топовые сборные региона проходят как минимум два групповых этапа. Теоретически команда, попавшая в решающую стадию отбора, может до этого преодолеть целых четыре отборочных раунда, какие-то из которых – в режиме плей-офф, а какие-то в виде групповой стадии. Мексика, конечно, не из таких. Им по регламенту положено стартовать с четвертого раунда, это небольшой групповой турнир. В соперники на сей раз жребий выдал «ацтекам» Гондурас, Канаду и Сальвадор, соперников в общем-то ровных, сопоставимых по силе и способных на сюрпризы. Достаточно вспомнить, что Гондурас дважды подряд, в 2010-м и 2014-м, отбирался в финальную стадию чемпионатов мира. Но – не в этот раз. Мексиканцы без видимых усилий одержали пять побед подряд, а в последнем матче позволили себе сыграть дома 0:0 как раз с Гондурасом. Эти команды и шагнули дальше, в решающую стадию отбора.

Пятый раунд в Северной Америке – самый веселый. Обычно за три путевки борются 4–5 команд, и лишь одна находится в статусе безнадежного аутсайдера. Способного, впрочем, сильно испортить кому-то настроение. Эти роли на сей раз выпали сборным Тринидада и США. Островитяне в последнем матче сенсационно обыграли «звездно-полосатых» 2:1 и лишили их чемпионата мира. Но мексиканцы на все это смотрели как на приятный бонус, давно будучи в статусе участника ЧМ-2018. В отличие от прошлого отборочного цикла, когда они решили свои проблемы в последний момент, в этот раз мексиканцы одними из первых в мире, пусть и без особого блеска, завоевали путевку в Россию. Сборную США «трехцветные» обыграли еще на старте турнира, причем на выезде, и после этого одержали еще три победы в четырех матчах.

Укрепившись на первом месте, подопечные Хуана Карлоса Осорио уже никому его не отдали. Отрыв от второго места к концу цикла был настолько комфортным, что мексиканцы в последнем туре позволили себе проиграть на выезде Гондурасу. Это была крайне неприятная история для сборной США: Гондурас в итоге опередил американцев на одно очко и отправился в межконтинентальную стадию плей-офф. А Мексика не только уверенно вышла на чемпионат мира, но и уже на этой стадии избавилась от принципиального соперника.

ЗВЕЗДА: ХАВЬЕР «ЧИЧАРИТО» ЭРНАНДЕС

Безусловно, главная звезда нынешнего поколения сборной Мексики – это Хавьер Эрнандес. Возможно, кто-то скажет, что он уже не тот. Да, Чичарито аккурат перед чемпионатом мира стукнет 30, но на его лучших качествах возраст пока никак не сказывается.

Стабильность – это вообще главный плюс Эрнандеса. Он с легкостью приспосабливался и к суровой конкуренции в АПЛ, и к скромному игровому времени в Испании, и к жесткой игре в бундеслиге, и при этом везде немало забивал. Сейчас он снова вернулся в Англию и уже смотрится так, будто провел в «Вест Хэме» целую вечность. Настолько универсален он к разным тренерским подходам, лигам, командам и партнерам. Кажется, что он способен заиграть, причем сразу, абсолютно в любой команде.

А в сборной Мексики Чичарито незаменим уже на протяжении девяти лет. Он забивал в финальных стадиях всех турниров, в которых принимал участие. В этом списке уже два чемпионата мира, два Кубка конфедераций и один «Золотой Кубок» КОНКАКАФ (турнир 2015 года он пропустил из-за травмы, полученной буквально за несколько дней до старта чемпионата). По состоянию на конец октября в активе Чичарито 49 мячей за сборную, что является национальным рекордом.

Кстати, Эрнандес – сын другого Хавьера Эрнандеса, тоже известного футболиста. Он был в составе мексиканской сборной на домашнем чемпионате мира-1986, и друзья называли его Чичаро (горошина). Сыну, в свою очередь, досталось уменьшительное от этого слова прозвище Чичарито (горошинка). Жив и дед Эрнандеса, Томас Балькасар, который выступал еще на чемпионате мира-1954. Однако его прозвище, к сожалению, никак не было связано с горохом, его звали просто Томми.

Достижения

16 участий в финальных стадиях чемпионатов мира. Лучший результат – четвертьфиналист (1970, 1986)

Олимпийский чемпион (2012)

10-кратный чемпион КОНКАКАФ (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015)

Победитель Кубка конфедераций (1995)

7 участий в Кубке Америки. Лучший результат – финалист (1993 и 2001)

Крупнейшая победа:

Багамские острова, 13:0, Толука, 23.04.1987

Крупнейшее поражение:

Англия, 0:8, Лондон, 10.05.1961

Рекордсмены-игроки:

Клаудио Суарес – 177 матчей

Павел Пардо – 146 матчей

Херардо Торрадо – 146 матчей

Рафаэль Маркес – 143 матча (продолжает выступления)

Андрес Гуардадо – 141 матч (продолжает выступления)

Рекордсмены-бомбардиры:

Хавьер «Чичарито» Эрнандес – 49 голов (продолжает выступления)

Джаред Боргетти – 46 голов

Куатемок Бланко – 39 голов

Луис Эрнандес – 35 голов

Карлос Эрмосильо – 35 голов

Игры с СССР/Россией

В2, Н7, П5, разница мячей 6-17

28.05.1967. Ленинград. 0:2 (Численко, 70, Бышовец, 83)

3.03.1968. Мехико. 0:0

7.03.1968. Леон. 1:1 (Эрнандес, 31 – Бышовец, 3)

10.03.1968. Мехико. 0:0

26.02.1970. Мехико. 0:0

31.05.1970. Мехико. 0:0

17.02.1971. Гвадалахара. 0:0

19.02.1971. Мехико. 0:0

1.09.1972. Регенсбург. 1:4 (Блохин, 7, 13, 14, Семенов, 58 – Расо, 60)

19.08.1984. Ленинград. 0:3 (Родионов, 12, 79, Блохин, 82)

19.02.1986. Мехико. 1:0 (Агирре, 48)

16.08.1992. Москва. 0:2 (Карпин, 61, Попов, 66)

2.02.1994. Окленд. 1:4 (Аспе, 26 – Бородюк, 4, 45, 56, Радченко, 38)

24.06.2017. Казань. 2:1 (Араухо, 30, Лосано, 52 – Самедов, 25)

ТРЕНЕР

Хуан Карлос Осорио, 56 лет, Колумбия. Выступал в студенческом чемпионате США (NCAA) за Университеты Нью-Хэйвена и Южного Коннектикута. Там же начал работать с студентами. В 2001-м стал тренером по физподготовке в «Манчестер Сити», где проработал 5 лет. Самостоятельную тренерскую карьеру начал в клубе «Мильонариос», затем работал в США с «Чикаго Файр» и «Нью-Йорк Ред Булл». В 2011-м вел переговоры с сборной Гондураса, но не был отпущен из клуба «Онсе Кальдас». Трехкратный чемпион Колумбии с клубом «Атлетико Насьональ». Сборную Мексики возглавил в октябре 2015-го, провел с ней 38 матчей (В25, Н7, П6). После Кубка конфедераций-2017 в России, где Мексика заняла 4-е место, был дисквалифицирован ФИФА на 6 матчей за агрессию в отношении судей.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Вратарь: Гильермо Очоа (13.07.1985, «Стандард», 3 млн евро).

Защитники: Мигель Лайюн (25.06.1988, «Порту», 6 млн евро), Карлос Сальседо (29.09.1993, «Айнтрахт», 3,5 млн евро), Эктор Морено (17.01.1988, «Рома», 6 млн евро), Диего Рейес (19.09.1992, «Порту», 6 млн евро)

Полузащитники: Андрес Гуардадо (28.09.1986, «Бетис», 6 млн евро), Эктор Эррера (19.04.1990, «Порту», 13 млн евро), Джонатан дос Сантос (26.04.1990, «Лос-Анджелес Гэлакси», 8 млн евро), Ирвинг Лосано (30.07.1995, ПСВ, 15 млн евро).

Нападающие: Хавьер «Чичарито» Эрнандес (01.06.1988, «Вест Хэм», 18 млн евро), Карлос Вела (1.03.1989, «Реал Сосьедад», 10 млн евро)

Общая стоимость: 94,5 млн евро