ИСТОРИЯ КОМАНДЫ: ВЕРНУЛИСЬ СИЛЬНЫМИ

Историю сборной Ирана можно условно разделить на две эпохи, которые принято считать успешными. Первая началась с домашнего розыгрыша Кубка Азии в 1968 году, который иранцы уверенно выиграли. А за ним – еще два турнира подряд, в 1972-м и в 1976-м, которые также прошли в Иране. Финальный матч против Кувейта тогда собрал на знаменитом стадионе «Азади» 100 тысяч зрителей. Укрепившись в статусе сильнейшей команды на континенте, иранцы сумели впервые в истории квалифицироваться и в финальную стадию чемпионата мира-1978.

На жарких полях Аргентины «мелли», так на фарси ласково называют свою национальную сборную, попали в компанию к вице-чемпионам мира голландцам, а также к сборным Перу и Шотландии. В итоге иранцев в немалой степени подвели собственные ошибки. В трех матчах пропустили восемь голов, но половина из них – с пенальти, а еще один мяч иранцы забили в свои ворота.

Вернуться на былой уровень удалось лишь после войн и революций в середине 90-х, когда у Ирана появилось поколение очень талантливых футболистов. Среди них выделялся мощный форвард Даеи, который провел 5 сезонов в бундеслиге и стал в итоге лучшим голеадором в истории сборной (109 мячей). Два других лидера – хавбек Багери и вратарь Абедзаде – сделали себе карьеру на родине, но втроем они составили костяк команды, которая сумела отобраться на ЧМ-1998 во Францию. Причем один из решающих матчей отборочного цикла, против Австралии собрал рекордную для матчей ФИФА аудиторию – 128 тысяч болельщиков на «Азади» (причем надо понимать, что в эту цифру входят только мужчины, женщинам по иранским законам вход на стадион запрещен). В финальной стадии произошло историческое событие – Иран, хотя и не вышел из группы, одержал первую в своей истории победу на этом уровне. Причем, что для страны было очень важно, повержена была сборная США.

КАК ПРОШЕЛ ОТБОР И НА ЧМ-2018: БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Во втором раунде отбора на ЧМ-2018 команде Карлуша Кейруша достались две колючие и непредсказуемые сборные, особенно на своих полях – Оман и Туркменистан, а также два проходных соперника – Гуам и Индия. Как раз с Оманом и Туркменистаном на выезде иранцы сыграли вничью, это были два из стартовых четырех матчей. Впоследствии эти же соперники были уверенно переиграны дома, не говоря уж о том, что с остальными Иран очков не терял. Итог – шесть побед, две ничьи, ноль поражений при разнице мячей 26-3.

В третьем раунде соперников вроде Гуама уже не бывает, в этом принципиальное отличие системы отбора в Азии. Тем не менее «мелли» провели решающий этап очень собранно, с настоящей бетонной стеной в обороне. Только вдумайтесь: в первых девяти матчах – ноль пропущенных мячей. И это, повторюсь, не в играх с Гуамом или Индией. В соперниках был и Катар – недавний обидчик российской сборной, и крепкий Узбекистан, и Китай с Южной Кореей, и злая, раздираемая войной сборная Сирии.

Только сирийцы и смогли забить Ирану. Причем в гостях Иран не пропустил вообще ни разу, увезя от конкурентов три нулевые ничьи и две минимальные победы. Почерк, который, кстати, присущ португальской тренерской школе в последнее время, ведь в похожем стиле и сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в прошлом году.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА: СЕРДАР АЗМУН

Главная звезда Ирана зажглась на наших глазах. Сердар Азмун приехал в Россию 18-летним тинейджером, которого Курбан Бердыев отыскал в молодежной команде одного из грандов иранского футбола «Сепахан». Впрочем, уже тогда он был хорошо известен большинству квалифицированных скаутов мира, так как ярко проявил себя в юношеских сборных Ирана.

В России Азмун под крылом Бердыева сумел довольно быстро раскрыть лучшие качества, к которым относятся скорость, игра головой и выбор позиции. Сердара почему-то прозвали иранским Месси, хотя комплекцией и манерой игры больше напоминает кого-то вроде Агуэро, мастера на все руки. В своем первом же сезоне в Лиге чемпионов Азмун забил пять мячей, к которым добавил еще семь в чемпионате России, где в последнее время вообще мало кто забивает больше десятка.

Параллельно Азмун произвел фурор и в основной сборной Ирана. На Кубке Азии-2015 забил дважды, но его команда уступила в серии пенальти Ираку в первом же матче плей-офф. А дальше последовал убойный для него отборочный цикл ЧМ-2018, в котором Сердар, несмотря на результативность своей сборной, кажущуюся скромной, забил целых 11 мячей.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Вратарь:

Алиреза Бейранванд (21.09.1992, «Персеполис», 1,2 млн евро)

Защитники:

Милад Мохаммади (29.09.1993, «Ахмат», 2,5 млн евро), Мортеза Пуралиганджи (19.04.1992, «Аль-Садд», 750 тысяч евро), Джалаль Хоссейни (3.02.1982, «Персеполис», 500 тысяч евро), Рамин Резайеан (21.03.1990, «Остенде», 1,2 млн евро)

Полузащитники:

Сайед Эзатолахи (1.10.1996, «Амкар», 1,2 млн евро), Омид Эбраими (16.09.1987, «Эстеглаль», 1,2 млн евро), Ашкан Дежага (5.06.1986, без клуба, 1 млн евро)

Нападающие:

Алиреза Джаханбакш (11.08.1993, АЗ «Алкмаар», 5,5 млн евро), Сердар Азмун (1.01.1995, «Рубин», 11 млн евро), Мехди Тареми (18.07.1992, «Персеполис», 2 млн евро).

ТРЕНЕР

Карлуш Кейруш, 64 года, Португалия. Родился в португальском Мозамбике, играл на позиции вратаря, профессиональную карьеру провел в одном клубе - «Ферровиарию де Нампуйя» в рожном Мозамбике. Переехал в Португалию после «революции гвоздик в 1974-м. Окончил Виндзорский университет в Канаде. Работал помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Побеждал с «Реалом» в Суперкубке Испании-2003. В качестве тренера выводил на ЧМ сборные трех разных стран - ЮАР (2002), Португалию (2010), и Иран (2014 и 2018). Работает с сборной Ирана с 2011-го года (самый «долгоиграющий» тренер в истории), единственный тренер, сумевший вывести сборную на 2 чемпионата мира подряд. Во главе сборной Ирана провел 78 матчей (В47, Н23, П8).

ДОСТИЖЕНИЯ

5 участий в финальной стадии чемпионатов мира

3-кратные победители Кубка Азии (1968, 1972, 1976)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Гуам, 19:0, Табриз, 24.11.2000

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Турция, 1:6, Стамбул, 28.05.1950

Южная Корея, 0:5, Токио, 28.05.1958

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Джавад Некунам – 151 матч

Али Даеи – 149 матчей

Али Карими – 127 матчей

Джалаль Хоссейни – 112 матчей (продолжает выступления)

Мехди Махдавикия – 110 матчей

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Али Даеи – 109 голов

Карим Багери – 50 голов

Джавад Некунам – 39 голов

Али Карими – 38 голов

Сердар Азмун – 22 гола (продолжает выступления)

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

25.06.1976. Шербрук. 1:2 (Геличкхани, 82 – Минаев, 40, Звягинцев, 68)

6.09.1978. Тегеран. 0:1 (Хидиятуллин, 18)

28.01.1985. Кочин. 0:2 (Зыгмантович, 48, Протасов, 79)

9.02.2011. Абу-Даби. 1:0 (Холатбари, 90)

10.10.2017. Казань. 1:1 (Азмун, 54 – Полоз, 74)

Итого: +1, =1, -3, разница мячей 3-6