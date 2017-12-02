До встречи с «Юве» «Наполи» ни разу в этом сезоне не проиграл в чемпионате Италии, одержав 12 побед и лишь дважды сыграв вничью. Впечатляла и разность мячей: 35-9! Лидерство «Наполи» при таком положении дел вопросов не вызывало. Но «Ювентус» это не смутило.

«Наполи» любит владеть мячом и комбинировать. По этим показателям команда Маурицио Сарри лидирует в чемпионате Италии - 60,7% владения мячом в среднем за матч, 689 передач, 88,8% точности. Однако «Ювентус» показал, что важно не это. Неполитанцам можно позволить играть первым номером, но важно при этом лишить их козырей. Возиться же с мячом разрешить не только можно - в этом даже есть смысл.

ЛИНИЯ ОБОРОНЫ - РЯДОМ С БУФФОНОМ

В матче с «Юве» «Наполи» владел мячом 67,4% времени, а футболисты выполнили 751 передачу! Да это больше, чем в среднем по сезону! Но при этом чемпион страны не дал разбежаться нееаполитанцам в атаке, грамотно расположив линию обороны - близко у своих ворот. Не было эпизодов, когда бы супермоменты на скорости путем взаимодействий между собой создавали Дрис Мертенс, Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье. А ведь этим они славятся. В частности, любят совершать рывки за спины защитникам.

«Наполи» любит комбинировать через центр. Популярны атаки, когда идет передача низом на одного из атакующих игроков, находящегося спиной к воротам (Мертенс, Кальехон, Инсинье), он отыгрывает мяч назад, и тут же следует передача на третьего за спину защитникам, куда забегает другой атакующий игрок. Когда соперник высоко располагает линию обороны, «Наполи» ее подобным образом взламывает. «Юве» линию обороны высоко не поднимал.

sscnapoli from JMftbl on Vimeo.

«Юве» вариантов скоростных рывком за спину защитникам «Наполи» просто не дал, опустив линию обороны близко к своим воротам. По сути, команда Массимилиано Аллегри оборонялась у своих ворот. Когда ты умеешь так играть, то это совсем не страшно. Это решение стало первым ключом к успеху.

ДИБАЛА - ПОМОЩНИК ХЕДИРЫ И ПЬЯНИЧА

Второе ключевое решение Аллегри - правильно расставленные акценты и выбор схемы. Обороняясь у своих ворот, «Наполи» было важно не дать сопернику комбинировать перед штрафной. Тогда бедой стали бы проникающие передачи. Но «Юве», обороняясь по схеме 4-4-1-1 выжимал соперника на фланги. Для этого близко к центральным хавбекам - Хедира (Маркизио) и Пьянич - действовали крайние - Матюиди и Коста, а также нападающий Дибала.

За матч «Наполи» совершил 41 подачу! Это не футбол Маурицио Сарри. В среднем в чемпионате Италии его команда совершает лишь 18 подач, являясь по этому показателю одним из аутсайдеров турнира. Больше всех кроссов выполнили крайние защитники Руй и Хюсай - 9 и 8. При этом ни один навес Руя не оказался точным, Хюсай тоже не слишком преуспел - лишь две передачи дошли до адресатов. В этом сезоне ни один из них не отметился голевыми действиями, хотя «Наполи» забил в чемпионате Италии 35 мячей! «Юве» знал, что можно разрешать «Наполи», а что нет.

Для фланговый игры с подачами в штрафную у «Наполи» вообще нет исполнителей. Рост нападающих команды - метр с кепкой. На фоне Инсинье (163 см) и Мертенса (169 см) Кальехон (178) смотрится небоскребом. А вот фоне центральных защитников «бьянконери» Кьеллини (186) и Бенатия (193) он так же не примечателен, как частный одноэтажный домик в центре мегаполиса.

ПЕРЕХОД НА 5-3-2

В концовке встречи Аллегри добил «Наполи» решением усилить фланги - выпустив на 84-й минуте Барцальи, он перешел на схему 5-3-2. Это стало возможным и благодаря наличию на поле справа Куадрадо, который появился чуть раньше. При этом центр не раскрылся - ближе к Дибале стал играть Игуаин. После перехода «Старой Синьоры» на схему 3-5-2 «Наполи» не совершил ни одной подачи! И не нанес ни одного удара! Массимилиано Аллегри одержал тренерскую победу над… Нет, не над Сарри, у которого было мало вариантов. Над «Наполи».

Неаполь за игру нанес 21 удар, против семи у «Ювентуса». Но интересен их характер: шесть из них были заблокированы, четыре произведены головой (нетипично для «Наполи»), большая часть оставшихся производилась из борьбы.

«ЮВЕНТУС» - ФАВОРИТ

После 15 туров «Ювентус» отстает от «Наполи» лишь на одно очко. И именно «бьянконери» - фаворит лиги. Потому что это более вариативная команда, что позволяет ей играть на результат. У «Наполи» же есть слабости, которыми можно пользоваться. И «Юве» это из года в год подтверждает.