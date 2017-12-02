ЗАДЕРЖКА

В Ростове-на-Дону вовсю идет подготовку к матчам чемпионата мира. Готовность стадиона близка к 95%, а другие важные объекты инфраструктуры уже и вовсе открыты. Например, самый большой аэропорт на юге России (в 30 км от города). Технический запуск «Платова» прошел в середине ноября, а уже 7 декабря в новый терминал перенесут все рейсы.

А пока последние дни «доживает» старый аэровокзал. Именно из него вечером в пятницу «Ростов» вылетел в Москву на матч с «Динамо». Полет получился затяжным. Из-за снегопада и воздушных пробок самолет с желто-синими покружил над Москвой и, судя по табло аэропорта, команда прилетела в столицу на 1.5 часа позже, чем планировалось.

Предыгровую тренировку гости провели дома. В ней участвовали все игроки основного состава за исключением Артура Юсупова. Полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы «крестов» и уже начал бегать.

КУЧУК РЕШИЛ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ

К очному противостоянию «Ростов» и «Динамо» подошли в разном настроении. Гости, наконец, прервали трехмесячную серию без побед и вернулись в середину таблицы, а вот бело-голубые погрязли в подвале таблицы. Эффект от назначения главным тренером Дмитрия Хохлова, видимо, пропал, а чего-то новое футбольный специалист еще не придумал. К матчу с желто-синими добавились и проблемы с составом. Соснин пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, а Козлов из-за травмы. Заменили их Хольмен и Цаллагов.

У «Ростова» же не обошлось без сенсаций. Леонид Кучук решил не менять состав после победный встречи с «Анжи» и впервые в чемпионате не произвел никаких изменений по сравнению с предыдущей игрой. Что касается схемы, гости вновь остановили свой выбор на четырех защитниках.

В атаке вышел Бухаров, который набрал хорошую форму, а помогать ему были должны Калачев и Ионов, для которого матч против «Динамо» вряд ли стоял в общем ряду. Последние четыре сезона полузащитник провел именно в московском клубе.

НА «ДИНАМО» ВНОВЬ НЕ ПРИШЛИ

С приходом холодов на среднюю посещаемость домашних матчей «Динамо» без слез взглянуть сложно. Зрителей на трибунах стабильно собирается чуть больше трех тысяч и сделать бело-голубые ничего с этим не могут. Не помогают даже пиар-ходы. Например, перед игрой с «Ростовом» хозяева придумали акцию «Южный экспресс». Любители футбола получили шанс купить два билета по цене одного. В комплект к встрече с желто-синими прилагался матч с «Анжи», который состоится через неделю.

Не помогли даже и такие меры. Желающих оказалось не так много и в итоге в Химках вновь собрались печальные три тысячи. Из Ростова-на-Дону в столицу прибыли около 200 человек.

ЛУЧШИЙ ТАЙМ «ДИНАМО»

Те, кто пришел, увидели, наверное, один из лучших таймов «Динамо» в чемпионате. В дебюте «Ростов» не давал сопернику ничего создать, включив прессинг, а с минуты 20-й бело-голубые стали контролировать ход матча. Особенно выделялся Соу, который в итоге и отдал голевую передачу на Бечирая на 42-й минуте.

Еще один гол «Динамо» забило «в раздевалку». Ташаев воспользовался суматохой в чужой штрафной и стал ближе к подписанию нового контракта с хозяевами – 2:0.

После перерыва Кучук поменял всю линию нападения, но играть «Ростов» лучше не стал. «Динамо» же было близко к третьему забитому мячу, но Абаев отбил два тяжелых удара.

После финального свистка над «Ареной Химки» взорвались залпы салюта, а игроки бело-голубых по традиции отправились к фан-сектору. Вылетать в этом сезоне из РФПЛ «Динамо» не собирается.