«В Петербурге весь год немного холодно»

В микст-зоне стадиона в Петербурге хватало незнакомых лиц. Одними из них оказались аргентинские журналисты, которые наверняка освещали жеребьевку группового этапа чемпионата мира. Себастьян Дриусси, сыгравший против «Урала» не самый лучший матч, пробежал мимо, а Эмануэль Маммана на интересующие вопросы ответил. Об автоголе ему решили не напоминать.

– Для вас важно попасть в Лигу чемпионов?

– Наша главная цель – стать чемпионом России, пройти как можно дальше в Лиге Европы. Будет круто, если на следующий сезон мы будем играть в Лиге чемпионов.

– Приятно, что вы в команде окружены аргентинцами?

– Да, они отличные ребята, но мы хорошо общаемся и с русскими. Вообще, у нас сплоченная команда.

– Как вам группа на чемпионат мира? В очередной раз придется играть против Нигерии.

– Непростая группа. Все матчи будут сложными, но надо верить в сборную Аргентины, мы постараемся достичь максимального результата, ведь у нас хорошая команда.

– Что бы вы передали болельщикам из Аргентины, которые приедут в Россию на чемпионат мира?

– К счастью, чемпионат мира будет летом. Но все равно возьмите теплую одежду. Здесь не бывает очень жарко. Весь год здесь немного холодно.

Когда про жеребьевку спросили Юрия Лодыгина, он много раз употребил определение «хороший».

– Хорошая жеребьевка, – начал вратарь, который последний раз играл за сборную перед Евро-2016. – Соперники – хорошие. Вообще все, кто попал на турнир – это хорошие команды. Те же Панама и Саудовская Аравия: раз попали на чемпионат мира – значит, они тоже хорошие команды.

Мнение о соперниках по ЧМ-2018 хотели узнать и у Далера Кузяева, но он ярко проиллюстрировал выражение «как воды в рот набрал».

А самый лучший ответ выдал пропустивший матч Олег Шатов, который проговорил слова песни группы "Кино".

«С Димитровым я же палку не перегнул, не удалился»

Случайно или нет, но от «Урала» говорили только игроки с петербургским прошлым. Хотя корреспондент «Советского спорта» поинтересовался у Эрика Бикфалви, что с ним произошло в начале матча.

– Думаю, дернул заднюю поверхность бедра, мышечное повреждение, – сказал румын и указывал на травмированное место.

В это время Владимир Ильин объяснял, зачем толкал Николая Димитрова.

– Это эмоции, – говорил форвард, улыбающийся при любом результате. – Такой накал был, столько болельщиков пришло. Плюс, я у себя дома играл. Там был 100-процентный момент. Если бы Димитров отдал пас – я бы расстреливал Лодыгина в упор.

– Момент потом обсудили? Может, извинялись?

– Я к Коле подошел, и он сказал: «Без проблем». Игроки все понимают. Стычки бывают и на тренировках, тем более – в игре. Я же палку не перегнул, не удалился. Все нормально.

– Должно быть обидно, что «Зенит» сразу забил.

– Так получилось, что не забиваешь ты – забивают тебе. В прошлой игре такой же момент был у Евсеева. Он не отдал пас, и мы сразу получили контратаку. Один в один.

Юрий Бавин не хотел подробно оценивать игру, боясь наговорить на эмоциях, а партнера не пожалел.

– Для нас с Лешей (Евсеевым) и Вовы выезд в Петербург – непростой, – говорил бывший полузащитник «Зенита-2». – Он хотел забить – тем более, была возможность, что ему отдадут передачу. Это эмоции, которые нужно обязательно сдерживать, это некрасиво выглядит. Но ничего страшного нет, это от большого желания.

Еще один экс-зенитовец был больше расстроен результатом.

– Обидно проигрывать, мы показывали неплохой футбол, – односложно отвечал Евсеев. – По моментам счет справедливый, а по игре – нет.

– Пропущенные голы – чьи-то ошибки или стечение обстоятельств?

– Стечение обстоятельств. В первом голе наш игрок не видел мяча, второй забили после рикошета.

– Стадион потрясает воображение?

– Стадион хороший. Атмосфера суперская.

– Накануне на тренировке встретились с Владиславом Радимовым, что обсуждали?

– Былые времена.