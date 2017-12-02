О невероятном фарте, возможно чемпионском, - в репортаже «Советского спорта».

ПОСЛЕДНИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ ГОДА

Что «Локомотив» из всех московских клубов работает с болельщиками лучше всего, ясно в принципе давно. Тут вам и ставшие классикой различные игры с мячом до начала матча, и всяческие акции, приуроченные к государственным праздникам – в этот раз всех зазывали на новогоднюю Елку – и общение с болельщиками. Перед заключительной домашней игрой в 2017 году парой фраз с фанатами перебросился Гилерме, ныне травмированный. Заводил Южную трибуну он из комментаторской кабины.

Южная трибуна, где традиционно происходит весь красно-зеленый движ, собралась на встречу с «Рубином» практически полностью. Да и вообще, на этой игре присутствовали 11 551 болельщик. Для хмурого и слякотного 2 декабря это весьма достойно. Похоже, железнодорожники потихоньку возвращаются на трибуны. Остается надеяться, что весной один из главных претендентов на чемпионство сделает солдаут.

А пока стоит поговорить о принципиальности встречи с «Рубином». Еще несколько лет назад команды можно было смело записывать в побратимы. Во-первых, флер чемпионского прошлого окончательно испарился, во-вторых, амбиции на высокие места никуда не делись, ну и в-третьих, общекомандного порядка многие годы что в «Локомотиве», что в «Рубине» не было.

Притянуть, и даже не за уши, к этой самой принципиальности можно и карьерные параллели многих футболистов: Кверквелиявыступал за «Рубин», Алексея Миранчука казанцы чуть не подписали. Ну а за железнодорожников играли уж довольно много нынешних футболистов «Рубина»: Оздоев, Камболов, Жемалетдинов, Кузьмин и Бурлак.

«РУБИН» - НА МАКСИМАЛКАХ, «ЛОКО» - НАОБОРОТ

Самый ядерный матч между командами состоялся в 2006 году, тогда соперники сыграли в убойную ничью – 4:4, а Лоськов и Домингес оформили по хет-трику. Сейчас казанцы вряд ли способны на четыре гола в одном матче, а москвичи привыкли побеждать и без такой внушительной результативности («Зенит» и «Спартак» забили в этом сезоне больше). Правда, по сезону все равно сложилось ощущение, что «Локо» превосходит самого себя, а «Рубин» явно не дотягивает до авансов, которые ему выдавали после прихода Курбана Бердыева. В этой встрече обстановка была диаметрально противоположной. В первом тайме уж точно.

Железнодорожники на стартовых минутах явно заняли выжидательную позицию, а гости наоборот – стали изо всех сил прессовать хозяина встречи. Азмун превратился в главного поставщика опасных моментов у ворот Коченкова, а Кверквелия с Михаликом – главными огнетушителями. Виталий Денисов, пока не набравший форму после травмы, явно не успевал за Бауэром на фланге и много ошибался, а его тезка Игорь вместе с Коломейцевым далеко не всегда в первом тайме оказывались первыми на подборе, где то и дело из ниоткуда вырастал Оздоев.

Больше всего вопросов в первой половине встречи было к главному арбитру из Санкт-Петербурга Сергею Лапочкину. Рефери раз за разом пропускал мимо фолы казанцев на москвичах. Юрий Семин такого отношения не стерпел и как шандарахнул бутылкой о прорезиненную плитку технической зоны! Благо, вода была негазированной и никого под давлением не увлажнила.

Что же до игры, то она проходила в быстром темпе, с территориальным преимуществом гостей, но без опасных моментов. У Миранчуков ничего вообще не получалось, и на 38-й минуте Семин устроил братьям полуминутный ликбез, пока медики гостей приводили в чувства защитника Бауэра. Казалось, у красно-зеленых закончились силы после тяжелейшего выезда в Хабаровск (2:1). Оставалось надеяться на второй тайм.

НУ ФАРФАН, НУ ДАЕТ!

В перерыве Семин встряхнул команду не только боевой речью в раздевалке, но и двойной заменой: Виталия Денисова сменил Лысов, а Антона Миранчука – Эдер. Железнодорожники перешли на игру с ярко выраженным центральным форвардом, а значит функции группы атаки претерпели изменения, но несерьезные. Оставшийся на поле Миранчук разместился под Эдером, в Фернаншеш, до сей поры безыдейный, и Фарфан, явно измотанный перелетами, обозначали инсайдов. Правда, Ману частенько менялся местами с Миранчуком в надежде запутать оборонительное трио Кудряшов-Навас-Камболов.

С выходом второго португальца в составе «Локо», получатся у хозяев впереди начало больше. Преимущественно со стандартов, которые в этом сезоне уже не раз приносили москвичам победу. Все тот же Эдер едва не пробил Джанаева после углового, возникшего в результате опасного штрафного с правого фланга. Ну раз не получалось с игры, надо было пробовать как-то иначе!

На 60-й минуте Семин жутко рискнул, использовав третью замену: Михалик ушел, а Тарасов вышел. Да еще и на место защитника. Дмитрий в последнее время много пожарил, поэтому оставшиеся полчаса игроку сборной России необходимо было воспринять как шанс исправиться, убить все живое в центральной зоне «Рубина», и, если надо, оставить Азмуна без ног: именно к нему приклеился 23-й номер хозяев.

Футболисты «Локомотива» услышали пассаж болельщиков «Нам нужна сегодня победа!» и полетели вперед утюжить штрафную Джанаева в течение последних 15-ти минут. Фернандеш с Фарфарном активизировались, Миранчук тоже нашел в себе силы, Лысов пошел вперед, включив Лихштайнера. Еще бы Эдер в моменте превратился в Ибрагимовича, и было бы совсем красиво, но до Нового года еще месяц: чудесам сбываться пока не время.

Хотя кое-какое чудо все же случилось: Эдер, в надежде зацепиться за лонгболл, отклеился от Наваса, а испанец вынужденно сфолил. Лапочкин показал Сезару красную карточку, и у «Локомотива» появился шанс длиной в 10 минут. Хотя, команды Бердыева в меньшинстве играют чуть ли не лучше, чем в полном составе. Финал был таков: одни вынужденно терпели, другие – перли вперед что есть мочи. И вторым повезло больше. Потому что есть Фарфан, идеально выпрыгивающий под кросс Лысова. Потому что есть стальные яйца. Потому что есть фарт. Неужто чемпионский?