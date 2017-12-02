- По результату – вечер замечательный. Нерв был. Моментов было мало, борьбы – много. Борьбы за результат, за очки. Благодарен ребятам, что они смогли перестроиться после первого тайма, хотя моментов «Рубин» особенно не создал. Но и мы не создали.

За 15 минут смогли все вместе с командой в раздевалке перестроиться. Хорошо, что ребята могут быстро реагировать на плохие ситуации. На мой взгляд, второй тайм мы объективно выиграли.

- До конца верили в победу?

- В первую очередь я верю в своих игроков, это самое главное. В первом тайме ну ничего не могли сделать с «Рубином». Они нас опережали, накрывали. А потом вдруг – мы совершенно по-другому заиграли. Это дорогого стоит.

- Если бы не удаление, победили бы?

- Удаление произошло, потому что мы перестроились. Мы к Навасу поставили наиболее быстрого игрока. Слева выпустили тоже игрока быстрее - Лысова. Фарфан появился справа, он тоже быстрый. А удаление – это следствие изменения ситуации.

Идею, которую мы в перерыве приняли, сработала. А раз сработала – значит была правильная. Эти три очка, наверное, самые сложные. Нам было легче с другими командами, даже с теми, что наверху. Может, потому что после Хабаровска мы физически были не такими свежими. Может еще почему.

- Почему заменили Антона Миранчука?

- Он играл хорошо, но нам нужно было с одной схемы перейти на другую, так что по тактическим соображениям.

- Что с Михаликом?

- Похоже, что Тарас этот год закончил. Думаю, у него мышечная травма. За отпуск восстановится. Ему нужно сказать большое спасибо. Это человек, который в любой момент выйдет на любую позицию в любом состоянии никогда не испортит игры. За счет характера и духа. Он принес очень много пользы «Локомотиву». Он пример для подражания: только тяжелая травма его может вывести из игры. Михалик – игрок характера.

- Корян в состоянии составить конкуренцию после перерыва?

- В состоянии, но у него бесконечные травмы. Когда они его оставят, посмотрим. Мы на него рассчитываем.

- Какие позиции нуждаются в усилении?

- Если мы хотим конкурировать наверху, конечно мы должны усиливаться. Точечно. Позиции? Это наше внутреннее хозяйство. Надо брать качественных футболистов, а не абы кого.

- Измайлова рассматриваете как возможное усиление?

- Сейчас говорить об усилениях не могу.

- Многие сравнивают «Локомотив» с прошлогодним «Спартаком», когда команде постоянно везло.

- Нас не надо ни с кем сравнивать, мы сам по себе, мы – «Локомотив». У нас хорошая команда, хорошие футболисты.

- Две победы подряд в концовках. О чем это говорит?

- Комментатор Константин Генич сказал, что «Локомотиву» везет. А везет тому, кто этого заслуживает. И почему нам не должно вести? Что мы плохого сделали? Мы люди приличные! Я, может, и хочу, чтобы мои футболисты что-то нарушили. Пусть бы уже, а они не нарушают и все!

КУРБАН БЕРДЫЕВ: ПОТЕРЯЛИ КОНЦЕНТРАЦИЮ. ОПЯТЬ

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1).

- После удаления Наваса нам стало сложнее. Потеря концентрации, опять потеря концентрации. Она не позволила нам сыграть даже вничью.

- Кверквелия начинал играть во взрослый футбол при вас. Не жалеете, что он в «Локо»?

- Нисколько.

- Навас толком не набрал форму, а вышел в стартовом составе.

- Сезар в хорошей форме. Сыграл хорошо, за исключением последнего эпизода. Турнирное положение? Нас не беспокоит близость к стыкам. Больше переживаю, что мы в концовке опять теряем очки.

- На какой позиции Камболов может раскрыться лучше?

- Руслан одинаково хорошо играет и в опорной зоне и в центре защиты. Не принципиально.

- «Рубин» забил два гола в 11 матчах. В чем причина?

- В какой-то степени это невезение, где-то не хватает мастерства. Моменты у нас есть, нужна реализация.

- Два голевых момента за матч недостаточно?

- Подходов у нас еще больше. Но не получается. Возьмите команды, где и этих моментов нет, но они как-то забивают.

- Какие указания дали игрокам после удаления Наваса?

- Вы матч не видели? По-моему, все было видено.

- Можно ли считать, что перестроение на 4 защитника – окончательное решение?

- Вы были на игре или нет? Без комментариев.