Чемпиону России нужна только победа. Посмотрев матч АПЛ «Брайтон» - «Ливерпуль» (1:4), корреспондент «Советского спорта» пришел к выводу, что шансов у российской команды нет. Ну или почти нет.

СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ИСПОЛНИТЕЛЯХ

«Спартак» приедет в гости к команде, которая может себе позволить в непростом выездном матче (а «Брайтон» до приезда «Ливерпуля» дома проиграл только «Манчестеру Сити») оставить в запасе одновременно Окслейда-Чемберлена, Старриджа и Мане.

Каждый из этой троицы разрывал бы в РФПЛ, но «Ливерпуль», как показал вынос «Брайтона» (4:1), может уверенно обойтись и без них. Потому что есть Салах, Коутиньо и Фирмино. В итоге запасные хмуро смотрели, как красные вкатывали хозяев в газон (к 32-й минуте процент владения мячом был 70 на 30, а счет – 2:0). Может позволить себе такую ротацию в РФПЛ «Спартак»? Вряд ли.

Состав «Ливерпуля» на порядок сильнее. Единственный в команде Карреры, кто, возможно, на данный момент сопоставим по качеству с игроками АПЛ – это Промес. Отчасти – Зе Луиш, Адриано и Фернандо. Но это уже не точно.

Этого слишком мало, чтобы сделать результат в матче, в котором побеждать необходимо и «Ливерпулю».

«ЛИВЕРПУЛЬ» В ПОРЯДКЕ

В последних шести матчах АПЛ, считая и игру с «Брайтоном», «Ливерпуль» победил пять раз. Против «Челси» сыграл вничью, но большую часть времени уверенно переигрывал действующего чемпиона. Конте спас не совсем заслуженный гол Виллиана.

Помимо игры с «Челси» «Ливерпуль» показал выдающийся перфоманс и против «МЮ». «Красные дьяволы» только изредка выбирались со своей половины поля, чудом выстояв – 0:0.

Игра с «Брайтоном» показала, что «Ливерпулю» бежится. И надеяться, что команда Клоппа в ближайшие четыре дня попадет в функциональную яму, растеряет уверенность не стоит.

Против «Спартак» выйдет лучший «Ливерпуль».

ТОТ, КОГО ЗНАЕТ И ЧЕРЧЕСОВ

После жеребьевки группового этапа ЧМ, где сборной России помимо Уругвая и Саудовской Аравии достался Египет, Станислав Черчесов честно признался, что пока мало, что знает о соперниках. Но Салаха главный тренер сборной России все же вспомнил.

Козыри египтянина скорость и дриблинг. Важнее первое, потому что защитники РФПЛ таких рывков, думается, еще не видели. С «Брайтоном» Салах именно на рывке сделал второй гол. Уйдя от двоих защитников в центре, форвард создал ситуацию три в три – и грамотно отдал на Коутиньо. А бразилец выкатил на пустые Фирмино, отметившись голевым пасом. Но ключевым действием был рывок Салаха.

В Москве египтянина здорово сдержал Джикия. Тогда, кстати, защитник «Спартака» вынужден был играть слева в защите из-за травмы Комбарова. В Англии Дмитрий тоже не сыграет.

Но во второй раз переиграть Салаха будет очень сложно. Во-первых, именно сейчас форвард набрал сумасшедшую форму – 7 забитых мячей в последних пяти матчах АПЛ (всего в сезоне – 12, это лучший результат).

Во-вторых, в Англии у Салаха будет больше шансов, подходов и, в целом, «Ливерпуль» будет играть агрессивнее. Без подстраховки справиться будет сложно. Но что делать, если страховать надо каждого? Есть ведь и Фирмино, и Коутиньо, и Мане.

В ЧЕМ ШАНС «СПАРТАКА»?

Выдать лучшую игру сезона – раз. И чтобы «Ливерпуль» вновь (как это уже случалось в нынешнем сезоне) провел провальный матч с точки зрения реализации. Все это возможно, но маловероятно.