ЛИДЕРЫ НА УКОЛАХ

Сюрпризы начались еще перед матчем. Травмированные Ляказетт у хозяев и Матич у гостей до последнего должны были не то что оказаться вне стартовых составов, а вообще вне заявок. А по сути, оба на уколах вышли на поле «Эмирейтс» с первых минут. Из других кадровых особенностей: Лингард на позиции 10-ки и, пожалуй, все. В остальном – команды вышли в тех сочетаниях, что и прошлом туре.

И как начался центральный матч 15-го тура АПЛ! За первые 10 минут игрового времени «МЮ» дважды пробил Чеха. Причем, не в ходе каких-то невероятных вскрытий обороны, нет. Благодаря двум дичайших ошибкам центральных защитников – Косьелни в первом случае и Мустафи во втором. Шкодрана в итоге еще и пришлось заменить на Ивоби из-за травмы уже на 15-й минуте встречи. Непруха у «канониров» в самом начале важнейшей встречи – это не к добру.

Лондонцы моментально оживились и побежали отыгрываться. Сначала Алексис, если бы не Смоллинг, мог переправить мяч в воротаДе Хеа, а затем и Ляказетт только благодаря удаче не покатил «в домик» манчестерскому вратарю после скидки Джаки. «Арсенал» взялся за дело. Правда, у «Юнайтед» уже преимущество в два мяча, а так все прекрасно. «Пушкари» обстреляли каркас ворот «МЮ», погоняли голкипера вдоль ленточки. Ох, если бы не испанский страж ворот, за полчаса «Арсенал» мог точно сравнять счет. Но не повезло.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД «ЮНАЙТЕД» СПАСУТ

Додавили. Практически сразу после выхода на второй тайм. Санчес сделал гениальный заброс на Рэмзи, валлиец обработал мяч и этим же касанием отпасовал назад Ляказетту. Француз остался один, вообще никого не было рядом, и спокойно пробил Де Хеа метров с четырех. Типичное продолжение первой половины встречи, когда «Арсенал» взялся за работу над ошибками. Лучший матч английского сезона! Какие скорости, сколько вариантов забить!

И все ближе и ближе «Арсенал» ко второму голу, и все плотнее «Юнайтед» вжимался в свою штрафную. Жозе Моуринью готовился ловить «Арсенал» на контратаках, и другого плана у него явно не было. Во-первых, потому что это работало. Во-вторых, потому что можно 60 минут обороняться и реализовать одну ответочку усилиями Погба и Лингарда и вновь уйти на два мяча вперед. Португалец – гений. Бесспорно. Венгеру учится и учится. Если уже не поздно. «МЮ» проще действовать на контратаках. Против закрытых команд красным очень тяжело: с тем же «Брайтоном» мучились все 90 минут.

Понимая, что за 20 минут до финального свистка хозяева горели в два мяча, Венгер заменил Джаку на Уэлбека и пошел ва-банк: без центра поля играть против Моуринью смерти подобно. Но француз пошел на риск, ибо терять уже нечего. К тому же, у Арсена появился шанс, когда за на 75-й минуте Погба удалили за провокационный фол на Беллерине. После появился еще и Жиру – «канониры» перешли на формацию с четырьмя форвардами.

Но это не помогло. Лондонцы до последнего старались носом завести мяч в ворота соперника, а можно было и попробовать упростить игру, используя, например, дальние удары. «МЮ» в итоге победил, но «Арсенал» не разочаровал: результаты сделали ляпы защитников хозяев и фантастические сейвы вратаря гостей. Возможно, это был лучший матч английского сезона за прошедшие 15 туров: с драмой, ошибками, удалениями, надеждой и воплями после финального свистка.

Следующая встреча «Юнайтед» - против ЦСКА Виктора Гончаренко. У «Арсенала» - против БАТЭ некогда тоже Виктора Гончаренко. Но если серьезно: армейцам будет очень сложно. Ибо контратакует команда Жозе лучше всех в лиге. Пока английской. А там, может, и чемпионов.