Единственный гол в ворота «Рубина» «Локомотив» забил на 87-й минуте. Но это не предел для железнодорожников - в нынешнем сезоне им удавалось обогащаться очками и ближе к финальному свистку. «Советский спорт» называет пять самых поздних спасений.

87 минута

«Локомотив» - «Рубин» - 1:0, 19-й тур

Автор гола: Джефферсон Фарфан

Большую часть второго тайма Джефферсон Фарфан провел на позиции правого полузащитника. Но после удаления у «Рубина» Сесара Наваса, которое произошло на 80-й минуте, перуанец вернулся в нападение (здесь он начинал матч), где составил пару Антонио Эдеру. В глубину опустился игравший после перерыва рядом с португальцем Алексей Миранчук. После возращение на острие Фарфан нанес сразу три удара, один из которых стал голевым - в размашистой атаке красно-зеленых легионер замкнул навес Михаила Лысова. Интересно, что в первом тайме нападающий воротам не угрожал.

87 минута

«Локомотив» - ЦСКА - 2:2, 16-й тур

Автор решающего гола: Мануэл Фернандеш

На 76-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти против игравших с начала второго тайма в меньшинстве армейцев. «Локо» к этому моменту проигрывал - 1:2. Казалось, что после сейва Игоря Акинфеева ЦСКА сможет дотерпеть до финального свистка. Но за три минуты до конца основного времени португалец реабилитировался, воплотив в гол аккуратную передачу Антона Миранчука в быстрой атаке железнодорожников.

Дерби «Локо» начинал по схеме 3-5-2. Но по ходу второго тайма перешел на модуль 4-4-2. Сначала в среднюю линию из обороны передвинулся Тарас Михалик, а потом вместо него Семин и вовсе выпустил более атакующего игрока - Александра Коломейцева. И он поучаствовал в голевой атаке.

90+1 минута

«Рубин» - «Локомотив» - 1:1, 5-й тур

Автор решающего гола: Соломон Кверквелия

Как и в матче второго круга против «Локо», в игре первого у «Рубина» было удаление. И случилось оно гораздо раньше, чем в московском матче - на 50-й минуте был удален нападающий Жонатас. Тогда «Локо» перестроил игру со схемы 3-4-2-1 на 4-3-3. Но ключевым стало не это решение, а выход на замену Галаджана и Коряна - они расположились на позиции крайних нападающих, тогда как Фернандеша и Алексея Миранчука Семин отодвинул в глубину. Тем самым тренер уберег двух технарей от прессинга соперника, позволив футболистам руководить атаками своей команды. В итоге к голу привела передача в штрафную Алексея Миранчука, которому никто не помешал ее сделать.

А сам гол забил Кверквелия. В последние минуты он играл центрального нападающего, тогда как вместо него рядом с Пейчинович действовал Игорь Денисов. За матч Кверквелия нанес всего один удар!

90+3 минута

«СКА-Хабаровск» - «Локомотив» - 1:2, 18-й тур

Автор решающего гола: Джефферсон Фарфан

Самый драматичный матч для «Локо»: на 93-й минуте Фарфан заработал пенальти, сам же отправился его пробивать, но не смог переиграть Александра Довбню; однако, через несколько секунд метаний мяча перуанец отличился.

Как и в домашнем матче с «Рубином», по ходу этой встречи Семин бросил в бой Эдера. Во второй половине второго тайма он составлял пару нападающих с Фарфаном. «Локо» играл по схеме 4-4-2.

90+3 минута

«Ростов» - «Локомотив» - 0:1, 11-й тур

Автор гола: Антонио Эдер

А вот еще один матч, когда Эдер появился на замену, чтобы спасать победу для своей команды. И единственный, где он стал главным творцом победы: перед финальным свистком португалец головой ловко перебросил мяч через Сергея Песьякова. Впереди Эдер выступал в паре с Фарфаном.

Тот гол стал для Эдера первым в чемпионате России. А всего на данный момент у него лишь два мяча - также ему удалось поразить ворота «Динамо» (3:0), с которым «Локо» играл после «Ростова».

БОНУС

90+1 минута

«Спартак» - «Локомотив» - 3:4

Автор решающего гола: Мануэл Фернандеш

А еще у «Локо» был яркий в плане финала матч со «Спартаком» - победный гол Мануэл Фернандеш забил на 91-й минуте. Но после его попадания счет стал 4:2 в пользу «Локо». Возможно, и без этого мяча железнодорожники довели бы дело до победы, не дав «Спартаку» отличиться.

***

В этой ситуации напрашиваются три вывода:

1. «Локо» показывает чемпионскую целеустремленность.

Такую же, как в прошлом сезоне показывал «Спартак», регулярно забивавший в концовках.

2. У «Локо» - реакция Буффона.

Железнодорожники прекрасно реагируют на ход матчей. Если что-то идет не по сценарию «Локо», то команда способна сценарий переписать.

3. У «Локо» прекрасные легионеры.

А забивают-то в концовках легионеры! В футболе считается хорошим тоном, когда легионер способен дать фору местному игроку. Легионеры «Локо» демонстрируют, что с умением добывать результат у них все прекрасно.