- Нас не надо ни с кем сравнивать, мы сам по себе, мы – «Локомотив». У нас хорошая команда, хорошие футболисты, - заявил после матча против «Рубина» (1:0) наставник железнодорожников Юрий Семин, пытаясь развеять ассоциации со «Спартаком» образца прошлого сезона.

Но с каждым матчем ощущение дежавю все усиливается. Осенью-2016 «Спартак», на который также никто не ставил перед началом сезона, так рванул со старта, что на радостях первым пересек финишную черту и впервые за 16 лет выиграл золотые медали чемпионата России. И стартовый спурт – не единственное, что объединяет лидеров прошлого и текущего сезонов. Однако обо всем по порядку.

НЕОЖИДАННО РЕЗКИЙ СТАРТ

Как и «Спартак» годом ранее, «Локомотив» перед началом сезона даже не рассматривался в качестве фаворита чемпионской гонки. Куда лучше на эту роль подходит питерский «Зенит», особенно в нынешнем сезоне, поскольку летом в команде была проведена масштабная трансферная кампания. Однако, как и красно-белые в сезоне-2016/17, красно-зеленые без особого шума со старта ушли в отрыв и вне зависимости от результата матча против «Тосно» на перерыв в чемпионате уйдут в неофициальном статусе зимнего чемпиона.

«Спартак» в 17 турах чемпионского сезона (столько матчей пришлось на осеннюю часть сезона) одержал 13 побед при одной ничьей и трех поражениях, а железнодорожники на том же отрезке выиграли поменьше – 11 матчей при трех ничьих и трех поражениях. Если сравнивать результативность команд, она тоже отличается незначительно. «Локомотив» больше забивает (29 мячей против 26), но и пропускает чуть больше – 14 против 13.

Интересно, что и отрыв москвичей от питерских преследователей после 17 туров был практически тот же – шесть очков в нынешнем году против пяти сезоном ранее. «Спартаку» для чемпионского забега этой форы хватило. Хватит ли железнодорожникам?

ГОЛЫ В КОНЦОВКАХ

Как и «Спартаку» в 2016 году, «Локомотиву» довольно тяжело приходится с командами, еще до стартового свистка согласными разделить очки с фаворитом. Ни тем, ни другим просто не хватает ресурсов, чтобы не глядя разбрасывать оппонентов с пути. Отсюда множество викторий с минимальным счетом и сразу несколько побед, одержанных на флажке.

Наиболее ярким примером силы воли прошлогоднего «Спартака» стал победный мяч Дениса Глушакова в ворота «Амкара» (1:0), забитый им уже в компенсированное арбитром время. Тогда стала популярной кричалка о том, что «Глушаков – это похороны». В текущем сезоне ответственность за «похороны» взяли на себя железнодорожники Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан – португалец принес победу в матчах с «Анжи» (1:0) и «Спартаком» (4:3), а перуанец в самой концовке матчей увел очки из-под носа «СКА-Хабаровск» (2:1) и «Рубина» (1:0).

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

В 17 турах чемпионского сезона «Спартак» одержал семь побед со счетом 1:0, в результате чего подвергся серьезной критике со стороны болельщиков других клубов, которые не видели в игре красно-белых запаса прочности и в каждом матче ждали осечки лидера.

Несмотря на рядовые неудачи, спартаковцы довольно ровно прошли сезон, но во многих встречах победа красно-белым доставалась в результате тяжелейших усилий. С каждым туром, по мере того как ценность каждого набранного очка возрастала, прямо пропорционально росло и напряжение. В этом плане показателен отрезок с 15 октября по 26 ноября, когда «Спартак» одержал шесть побед кряду, из них пять – со счетом 1:0 (пострадали «Ростов», «Урал», «Томь», «Амкар» и «Терек»). В результате подопечные Массимо Карреры в первых 19 турах одержали восемь минимальных побед.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин всегда славился умением играть на результат, но даже у него в нынешнем сезоне этот показатель ниже, правда, всего на одну единицу – с минимальным счетом были отыграны «Арсенал», «Анжи» (дважды), «СКА-Хабаровск», «Ростов» и «Рубин». У «Локо», как и у «Спартака» годом ранее, нет сколько-нибудь заметного запаса прочности, команда выдает все, что умеет. Пока этого хватает для того, чтобы стабильно набирать очки, но каждый матч для железнодорожников – «русская рулетка», в которой нельзя допустить ошибку. Пока все сказывается в пользу подопечных Семина.

ФАРТ

Отсюда вытекает еще одна важнейшая составляющая любой большой победы – наличие фарта. Можно как угодно относиться к этому обстоятельству, но без него красно-зеленым, как и красно-белым годом ранее, вряд ли удалось бы достичь успеха.

Можно сколько угодно говорить о том, что гол Дениса Глушакова «Амкару» из-за пределов штрафной в компенсированное арбитром время стал результатом давления команды, тактических перестановок тренера и в целом был, что называется, по игре, но нельзя умолять тот факт, что мяч после удара полузащитника мог полететь куда угодно, а вонзился точно в «девятку» ворот пермяков.

Железнодорожники в нынешнем сезоне также нередко испытывают судьбу. Достаточно вспомнить, как Эдер принес «Локо» победу в Ростове. За несколько секунд до финального свистка Антон Миранчук пошел в практически безнадежную борьбу после отчаянной фланговой подачи, мяч отскочил на линию вратарской, куда первым успел португальский нападающий, и – три очка в кармане.

ЛИДЕРЫ АТАК

Фарфан в нынешнем сезоне просто-таки в огне, особенно два последних месяца. Так, в четырех последних матчах чемпионата России он забил четыре мяча и дважды ассистировал партнерам. Ранее он, правда, был не столь результативен. Зато КПД его действий впечатляет – каждое результативное действие перуанца приносит очки его команде.

Здесь сама собой напрашивается аналогия с лидером красно-белых Квинси Промесом, ставшим в чемпионском сезоне лучшим игроком лиги по системе «год плюс пас» - 21 зачетный балл в 26 матчах. Оба на поле занимают позицию на фланге, могут сыграть как слева, так и справа и довольно прилично бьют с обеих ног.

Фарфан (6+3) на пару с Алексеем Миранчуком (7+2) набрали в первой части сезона по девять зачетных зачетных баллов. Правда, россиянину на это потребовалось 19 матчей, тогда как перуанцу хватило и 14.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

И «Спартак», и «Локомотив» в течение последних лет переживали не самый простой период в своей истории, связанный с неоднозначной трансферной политикой руководства и регулярной сменой тренеров. Это, конечно, не могло не сказаться на внутрикомандной атмосфере, однако главным тренерам Массимо Каррере и Юрию Семину удалось объединить свои коллективы в единое целое.

Так, спартаковцы в прошлом году завели традицию публиковать после победных матчей командные фото из раздевалки. Эмоции напоказ – не стиль Юрия Семина, посему никаких публичных мероприятий подобного плана в «Локо» не проводится. Тем не менее, нельзя не отметить, что на сегодняшний день железнодорожники представляют собой очень сплоченный коллектив, объединенный единой задачей. И что-то подсказывает, что после зимнего перерыва в этом аспекте ничего не изменится.

ТРЕНЕР-МОТИВАТОР

Еще один фактор, который вытекает из предыдущего. Каррера и Семин имеют за спиной разный бэкграунд, пришли в команды в разное время и в разном статусе, но сделали главное – объединили команды вокруг идеи. Идея, очевидно, простая – научиться побеждать на регулярной основе и наконец выиграть что-то по-настоящему стоящее.

Да, тактически «Локомотив» проводит очень сильный сезон, если учитывать его возможности. Команда не лезет на рожон и старается действовать сбалансировано, но многие результаты достигаются за счет страсти и эмоций. Так было и со спартаковцами, которые в первой половине прошлого сезона выдали едва ли не лучший отрезок в истории по количеству пропущенных мячей. И связано это не столько с хитрыми тактическими изощрениями Карреры, сколько с высочайшим эмоциональным зарядом футболистов, чему подтверждением 23 пропущенных мяча в 19 матчах нынешнего сезона. То есть при прочем равном в нынешнем сезоне все те же установки результата не приносят.

Показательна и реакция тренеров на эпизоды. Что Массимо, что Юрий Павлович, очень страстные люди и не могут скрыть во время матчей своих эмоций. Правда, у итальянского специалиста было больше позитива в действиях. Семин больше запомнился тем, что часто ругается с судьями, но это можно легко объяснить тем, что, в отличие от Карреры, он говорит с ними на одном языке.

МОЛОДОЙ РОССИЙСКИЙ ХАВБЕК

Главным открытием минувшего сезона в чемпионате России по общему впечатлению стала игра полузащитника Романа Зобнина, без особого шума перешедшего в команду перед началом чемпионата России из вылетевшего «Динамо». Роман проявил себя универсалом и мог закрыть на поле любую позицию, что особенно ценно с учетом его российского паспорта. Немало специалистов и спартаковских болельщиков связывают неудачный старт нынешнего сезона именно с травмой 23-летнего хавбека.

Полузащитник «Локо» Алексей Миранчук, в отличие от Романа, имеет большую склонность к действиям в атаке, является клубным воспитанником и не первый год подает большие надежды. Однако именно в 2017 году игра Миранчука засверкала новыми красками и позволила оценить его талант. Алексей вышел на новый для себя уровень и теперь по праву занимает ведущие позиции в клубе и считается одним из наиболее перспективных российских футболистов. А ведь есть еще и брат Алексея Антон, который также набирает обороты…

ХРОМОЙ «ЗЕНИТ»

Ну и как не вспомнить, что второй год подряд главным конкурентом лидера турнирной таблицы становится питерский «Зенит»? Как и в прошлом сезоне, сине-бело-голубые перед стартом чемпионата поменяли тренера, однако ощутимых дивидендов это не принесло. Команду Мирчи Луческу не критиковал только немой, а сам румынский специалист еженедельно добавлял причин себя не любить, завершил сезон на третьем месте и в конце концов был изгнан.

Итальянец Роберто Манчини получил от руководства карт-бланш, провел мощную трансферную кампанию, набрал в команду толпу аргентинцев разной степени высококлассности и … провалился еще больше, чем Луческу. Даже под руководством румына отставание «Зенита» от «Спартака» перед зимним перерывом составляло «всего» пять очков, тогда как Манчини отстает уже на шесть. Правда, в осенней части сезона у команды остался еще один матч – в Грозном.