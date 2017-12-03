Во втором тайме игры с «Ахматом» «Краснодар» напоминал асфальтоукладчик - «быки» прижали гостей к штрафной площади и не выпускали. Автор «Советского спорта» - о причинах преображения команды Игоря Шалимова.

ТАЙМ РЕНЕССАНСА

0:2 после первого тайма. И 3:2 в итоге. Когда такое происходит, то либо одна из команд совершает удачный полет в космос, либо вторая забывает выйти на поле. Или происходит и то, и другое. В краснодарском случае ближе к правде первый вариант - хозяева стали астронавтами, к чему гости оказались не готовы.

В интервью после игры два главных тренера, не сговариваясь, сошлись в одном: «Краснодар» прибавил в контроле мяч. Вот что сказал наставник «быков» Игорь Шалимов: «После перерыва мы стали больше двигаться, стал быстрее ходить мяч». «Заслуга «Краснодара» в том, что им после перерыва удалось убыстрить контроль мяча», - отметил в свою очередь и.о. главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов.

В первом тайме у «Ахмата» получался прессинг. После перерыва от него не осталось и следа. Гости сами откатились к своим воротам? А вот и нет. «Мы не планировали прижиматься к своим воротам», - отметил Галактионов. Выходит, это «быки» прижали.

После перерыва краснодарцы сделали 270 передач, тогда как до 245. Подружившись с мячом, они превзошли соперника во владении - 66% против 34%. В первом тайме столь явного преимущество у команды не было - 56% против 44%. В свою очередь это привело сразу к десяти ударам «Краснодара», тогда как до перерыва было лишь шесть. Во втором тайме хозяева нанесли шесть ударов из штрафной (отсюда были забиты все голы), тогда как до перерыва лишь один.

КАБОРЕ - РЕЖИССЕР, ПЕРЕЙРА - СЫЩИК

Вот ключевые детали в игре «быков», которые не позволили «Ахмату» что-либо противопоставить во втором тайме:

1. Каборе в роли дирижера

После перерыва «Краснодар» не только ускорил темп матча, но и стал играть в смену вектора атак - быстро передвигать мяч с одного фланга на другой. Ключевым винтиком в этом механизме был Шарль Каборе. По данным WhoScored.com, за игру он сделал 62 передачи, 34 из них - после перерыва. Даже замена на 82-й минуте (Шалимов освежил атаку Вандерсоном) не помешала хавбеку из Буркина-Фасо улучшить свой результат, продемонстрированный в первом тайме. При этом Каборе сделал девять длинных передач, семь из которых - после перерыва. Точными из подобных пасов стали восемь. На отличном уровне и общая точность Каборе пасов - 90%.

В первую очередь именно безупречному обращению с мячом Каборе «Краснодару» удалось убыстрить контроль мяча и приватизировать территорию. Если не замена, то, скорее всего, именно он стал бы лучшим игроком матча по количеству передач, а так лидерство у Петрова - 71.

2. Важность смены вектор атак для Перейры

Если Каборе главный ответственный за контроль мяча и скорость командной игры, то по движению пальму первенства стоит отдать Маурисио Перейре. Переводя мяч на фланги, «быки» часто возвращали его обратно в центр, откуда продолжали комбинировать. При таком положении дел в оборонительном построении «Ахмата» появлялись трещины. Частой игрой в одно-два касание «быки» этому дополнительно способствовали.

Расколами пользовался Маурисио Перейра, регулярно находивший свидания с мячом. За второй тайм он сделал 39 передач, тогда как за первый всего 15! До перерыва уругваец ни разу не вывел партнеров на удар с игры (только с углового), тогда как после - сразу дважды. Плюс Перейра сделал предголевую передачу в атаке, которую голом завершил Федор Смолов. На этом фоне его не самая высокая точность передач - 68% - уходит на второй план. Для атакующего полузащитника это приемлемый показатель.

3. Классон впереди

Творить перед штрафной и Каборе, и Перейре также позволили Классон и Смолов, игравшие ближе всех к чужим воротам и державшие в напряжении защитников. Для шведа опыт игры впереди не в новинку: в ходе позиционных атак «Краснодара» он нынешней осенью регулярно открывается впереди. При этом Классон может открыться как в передачу в недодачу, так и забежать за спины защитникам. Поэтому не факт, что Понтус Вернблум является лучшим шведским нападающим в нашей лиге.

Классону удался потрясающий матч: он сделал две голевые передачи и одну предголевую. Дважды швед отскакивал в глубину от защитников, однажды открылся на линии офсайда.

4. Выход Жоаозиньо и Вандерсона

Игру, в которой «быки» регулярно меняли вектор атак, Игорь Шалимов смог грамотно усилить: в левую зону тренер выпустил Вандерсона, в правую - Жоазиньо. Оба способны создать момент из ничего, а уж когда они свежие… За уже сто лет играющим в премьер-лиге бразильцем в итоге «Ахмат» уследить не смог - он стал автором победного гола.

5. Креатив Гранквиста

Прессинг «Ахмата» «Краснодару» помог разрушить не только стиль. Но и индивидуальные придумки. Особо отличившийся - Гранквист. Именно он сделал второй гол «быков», пройдя из центра поля в чужую штрафную, обыгравшись по пути с Классоном. В первом тайме был момент, когда Гранквист пытался сделать подобное, но избавился от мяча до штрафной.

Гранквист понял, что прессинг «Ахмата» направлен на перекрытие передач. Грозненцы заставляли соперника развивать атаки в выгодном для них направлении. В частности, в первом тайме они перекрывали передачи «Краснодара» в центр, тогда как пасовать на Петрова и Рамиреса позволяли, тут же накрывая футболистов бровок. Швед смекнул, что при подобном прессинге можно взять инициативу в свои руки. Так он периодически делает в чемпионате России. Против «Ахмата» получилось суперуспешно.

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В жизни каждой команды бывают переломные моменты, которые позволяют ей поверить в себя. У ЦСКА таким моментом в этом сезоне стала игра в Швейцарии с «Базелем» (2:1), когда армейцы после перерыва повернулся вспять ход не только игры, но и всего сезона - Виктор Гончаренко окончательно сделал ставку на смелый футбол и Понтуса Вернблума впереди. После того матча красно-синие сыграли уже пять поединков и лишь раз не победили - 2:2 с «Локомотивом». Возможно, обретет себя настоящего и «Краснодар». Жаль, что в этом году в чемпионате России осталось провести один тур. С «быками» образца второго тайма матча против «Ахмата» расставаться не хочется.

Три гола за тайм - круто само по себе. «Спартак» вот в нынешнем сезоне является самой результативной командой лиги (33 гола), а подобным похвастаться не может. Три гола за тайм, когда они необходимы, - круто вдвойне.