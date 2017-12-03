Событие №1.

Очередная волевая победа «Локомотива»

Для меня событием номер один стала победа «Локомотива» над «Рубином». Дело в том, что в этом матче проявился чемпионский фарт у «Локо». Я приведу пример, что такое чемпионский фарт. Я пришел в «Спартак» в 1969 году. Мне запомнился матч с «Локомотивом». Играли мы, прямо скажем, неважно. При счете 0:0 мы били штрафной. Наш полузащитник Серега Рожков стоит с защитником, тот говорит: «Что-то вы сегодня плохо играете». И тут мяч после штрафного отскакивает к Рожкову, и он забивает из-под этого защитника. Серега ему отвечает: «Да, вроде и не так плохо». Так мы вымучили победу. И именно в том сезоне «Спартак» стал чемпионом СССР.

В прошлом сезоне «Спартак» тоже выиграл несколько матчей на флажке, в самой концовке и стал чемпионом. Сейчас то же самое происходит с «Локомотивом». Команда выигрывает в концовках, порой, при не очень качественной игре, и это делает «Локомотив» претендентом на золото. Вспомним матч в Хабаровске, когда на 93-й минуте был назначен пенальти, вратарь два удара отразил, и только после третьего мяч оказался в воротах. Это и есть чемпионский фарт.

Да, «Локо» завершал матч с «Рубином» в большинстве после удаления Наваса, но была тренерская находка. Семин ведь сказал после матча, что мы поставили против Наваса быстрого игрока. И вот он, вроде это был Фарфан, убегал от Наваса, тот не успевал за форвардом, схватил за майку и получил красную карточку.

Событие №2

Шесть голов ЦСКА в ворота «Тосно»

В «Тосно» произошли сокращения в тренерском штабе, убрали Бесчастных, остался Парфенов. В предыдущем туре «Тосно» дома обыграл «Арсенал», причем забил три гола. А затем «Тосно» приезжает в гости к ЦСКА, у которого неважно с нападением, и получает три пенальти и шесть голов в свои ворота.

О чем это говорит? Когда команду встряхнули тренерскими отставками, игроки собрались на один матч на своем поле, а потом – хоть трава не расти. Получается, когда руководители клуба футболистов напрягают, они выкладываются.

Событие №3

«Краснодар» вырвал победу у «Ахмата»

Для меня одно из главных событий тура - волевая победа «Краснодара». «Ахмат» повел уже к 37-й минуте 2:0. После того, как в Грозном расстались с тренером Кононовым, команда уже четыре тура идет без поражений. И тут в Краснодаре повели так уверенно. Но здесь произошла история типичная для команд, когда они начинают играть на удержание счета. Тогда у их ворот возникает момент за моментом.

Отдельно отметил бы Гранквиста за его характер. Он не забил пенальти, кстати, весьма сомнительный – игрока хозяев сбили перед линией штрафной. Но швед не сломался, пошел вперед. Я люблю таких футболистов, потому что сам такой. И Гранквист организовал второй гол. После этого имел еще один хороший момент, когда не забил, находясь возле дальней штанги. Но там просто защитник выручил. Именно такой игрок и должен быть капитаном. Ну, а третий гол был забит в дополнительное время. Потрясающие перепады в игре «Краснодара» и потрясающая волевая победа.

Событие №4

Победный гол Глушакова в концовке

«Спартак» не очень удачно играет с «Арсеналом». И сейчас матч сложился трудно – плюс тяжелое поле, плохая погода. Кто-то говорит, что «Спартак» включился в чемпионскую гонку. Я бы сказал по-другому: «Спартак» успокоился. Ведь Глушаков в прошлом сезоне забивал важные голы в концовках. И вот опять он забил победный гол в Туле. Видимо, Денис пришел в себя, после того, как с ним переподписали новый контракт. Здесь вопросы к руководителям клуба. Надо внимательнее относиться к таким вещам, как переподписание контрактов с ведущими игроками. Тогда не будет не обязательных очковых потерь.

Событие №5

Важная победа «Динамо»

Победу «Зенита» все-таки не стану относить к событиям тура, «Зенит» обязан с таким составом побеждать «Урал» на своем поле. В этом плане, для меня гораздо ценнее победа «Динамо» над «Ростовом».

Были разговоры: вот сменили Калитвинцева на Хохлова и что толку? А я отвечал на это: дайте Дмитрию время. Я был уверен, что «Динамо» победит «Ростов», ему просто уже деваться некуда. И я не вижу премьер-лигу без «Динамо».

В следующем туре «Динамо» принимает «Анжи» и для команды очень важно не уйти на перерыв в упадническом настроении.