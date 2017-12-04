5. Дмитрий ПОЛОЗ, нападающий

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: вышел на замену в матче с «Уралом» (2:1) и сделал голевую передачу на победный гол.

Полоз вышел на поле на 66-й минуте вместо Себастьяна Дриусси и помог «Зениту» дожать «Урал». Именно с его диагонального перевода Александр Кокорин забил победный гол. Всего за игру Полоз дважды выводил партнеров на удар, оба раза – Кокорина. По данным WhoScored.com, за матч Полоз сделал десять передач, уровень точности – 90%. Дважды Полоз сам угрожал воротам, но в створ попасть не смог. Чаще Полоза по воротам бил лишь Паредес – трижды. Партнеров на удар чаще выводил тоже только аргентинский опорник – трижды. Дважды Дмитрий обыгрывал оппонентов. Кроме него подобным из зенитовцев может похвастаться лишь Доменико Кришито.

Полозу удалось затмить Дриусси, который также нанес два удара, а вот партнерам возможности не создавал. Показательный момент: за проведенный на поле час с небольшим аргентинец сделал лишь девять передач! Показатель точности – 77,8%. Не в другом ли месте мысленно он был? Россиянину удалось больше за без малого полчаса.

4. Бибрас НАТХО, полузащитник

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: забил сам и ассистировал партнеру в игре с «Тосно» (6:0).

Натхо рулил атаками ЦСКА в матче с «Тосно», выполнив за матч 98 передач. 37 из них израильтянин сделал в финальную треть поля. Оба показателя – лучшие в игре. Точность передача Бибраса составила 86,7% – лучший показатель среди игроков средней и атакующей линий ЦСКА, вышедших в стартовом составе.

На табло Натхо отметился голом и результативной передачей. Сам он чужим воротам угрожал трижды (больше только Витиньо – семь), столько же раз выводил на удар партнеров (больше только Дзагоев – пять).

3. Луис АДРИАНО, нападающий

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: организовал гол в ворота «Арсенала» (1:0).

«Спартак» сыграл с «Арсеналом» без Зе Луиша, Промеса, Фернандо, Комбарова и Таски, но смог увезти из Тулы победу. Потерю атакующих игроков не дал почувствовать Луис Адриано, выдавший очередной классный матч.

Для партнеров Луис Адриано создал сразу три возможности отличиться, став лучшим игроком встречи по этому показателю. Именно с передачи бразильца Денис Глушаков забил единственный гол в матче. Передача вышла изящной: бразилец покатил мяч Беляеву между ног! Сразу дважды Адриано угрожал чужим воротам сам, уступив по этому показателю лишь Роше (трижды) и Пашаличу (трижды). Но они ни разу не попали в створ, а бразильцу это однажды удалось. Сразу дважды на Адриано фолили, лишь Ещенко заработал на одно нарушение больше.

В атаке Адриано делал все: и за мяч цеплялся, и партнеров на удар выводил, и сам воротам угрожал. Показателен забитый гол: прежде чем сделать голевую передачу Глушакову, Адриано выиграл верховую борьбу и скинул мяч Попову, после чего предложил себя под пас в штрафной.

Матч с «Арсеналом» стал пятым подряд в чемпионате России, в котором Адриано отметился результативным действием. В общей сложности в крайних пяти матчах национального чемпионата южноамериканец забил четыре гола и сделал три паса.

2. Виктор КЛАССОН, полузащитник

Команда: «Краснодар»

Чем запомнился: сделал две голевые передачи и принял участие еще в одной результативной атаке в противостоянии с «Ахматом» (3:2).

«Краснодар» пропустил два гола в первом тайме, но после перерыва забил трижды. Во всех голах принял непосредственное участие швед Виктор Классон: он сделал две голевые передачи, плюс помог Гранквисту совершить рейд к воротам (во время забега защитник обыгрался со своим соотечественником), который завершился голом Мамаева.

Во время позиционных атак «Краснодара» Классон становился вторым нападающим. Это не первая игра «быков», в которой подобный трюк происходит. То же самое было в матче предыдущего тура против «Урала» (1:0). Тогда с передачи Классона забил Смолов. В игре с «Ахматом» та голевая атака повторилась как под копирку. Наряду с Маурисио Перейрой Классон стал лучшим игроком встречи с грозненцами по выводам партнеров на удар – трижды.

1. Сильвестр ИГБУН, нападающий

Команда: «Уфа»

Чем запомнился: дважды забил и один раз ассистировал партнеру в поединке с «Амкаром» (3:0).

«Амкар» славится надежной игрой в обороне. Перед 19-м туром у команды Гаджи Гаджиева было лишь 13 пропущенных мячей. Больше одного гола за игру пермяки пропускали лишь дважды – от «Динамо» (0:3) и «Анжи» (1:2). И вот настала пора третьего раза – в игре с «Уфой». Впервые в сезоне один футболист отметился тремя результативными действиями в матче с «Амкаром». Возможно, другого такого в нынешнем сезоне и не будет.

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун сначала дважды забил сам, а затем ассистировал партнеру. Первый гол хозяева забили при розыгрыше стандарта, два других – в контратаках. В случае быстрых наступлений Игбун дважды уходил от оппонентов – вратаря Нигматуллина и защитника Мильковича.

Игбун стал лучшим игроком матча по общему числу ударов (три) и по ударам в створ (два). Наряду с Кротовым он стал лучшим по заработанных штрафным – три. А вот на удар партнера Игбун вывел лишь один раз. Но этого оказалось достаточно, чтобы уйти с поля с голевой передачей.

Матч с «Амкаром» стал лучшим для Игбуна в чемпионате России с момента приезда форварда в нашу страну – 2015 года. До этой встречи он ни в одной игре не набирал даже двух очков по системе «гол+пас».

Скриншоты: «Матч ТВ» и «Матч Наш Футбол».