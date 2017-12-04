Выбираем матчи ЧМ-2018, на которые стоит купить билеты, и те, которые даже по телевизору смотреть не стоит.

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года – в прошлом. У нас на руках – полное расписание матчей группового этапа. За день до новой волны продаж билетов, среди которых будут и тикеты четвертой (самой дешевой) категории, мы имеем шанс, которого у нас не было раньше – выбрать матчи конкретных соперников, на которые нам хотелось бы попасть.

«Советский спорт» решил помочь болельщиков. Мы собрали топ-5 матчей группового этапа, на которых нам хотелось бы оказаться. Билеты на них разлетятся в несколько минут. Также мы собрали матчи, на которые билеты наверняка можно будет купить и в день встречи в кассах стадиона – игры, в которых встречаются далеко не самые титулованные и сильные соперники. С них и начнем.

СКУУУУКА!

5. Саудовская Аравия – Египет. 25 июня. Волгоград

На пятой строчке рейтинга самых неинтересных игр группового этапа чемпионата мира по футболу – игра между Саудовской Аравией и Египтом. Этот матч наверняка стоял бы даже выше в рейтинге, если бы не одно но – это наши соперники по группе. Все же какой-то интерес к этому поединку у нас будет присутствовать. Дешевые билеты в Волгограде в ясный летний день наверняка разойдутся, но захотят ли болельщики покупать на эту встречу билеты первой и второй категорий – большой вопрос.

4. Австралия – Перу. 26 июня. Сочи

Еще один увлекательный матч последнего тура группового этапа – игра между Австралией и Перу. Наверняка огромное количество австралийцев и перуанцев захотели бы посетить это незабываемое мероприятие. Вот только сколько из них следующим летом доберется до России? И пойдут ли на игру сочинцы, которые трибуны и на гран-при Формулы-1 как следует заполнить не могут?

3. Япония – Сенегал. 24 июня. Екатеринбург

В Екатеринбург на игры чемпионата мира ехать – дело непростое. Это – самый удаленный город, в котором будут проводиться матчи. Совсем безнадежной становится поездка, когда ты отправляешься на матч таких команд, как Япония и Сенегал, особенно, если ты не японец и не сенегалец.

2. Марокко – Иран. 15 июня. Санкт-Петербург

Сборная Марокко еще в Россию не приезжала, а вот Иран уже гостил у нас. Тогда, в Казани, матч иранцев даже со сборной России не смог собрать полные трибуны – людей приходилось загонять на стадион даже по бесплатным билетам. А на групповом этапе чемпионата мира марокканцам и иранцам предстоит заполнить громадный стадион в Санкт-Петербурге, чего не смогли сделать даже футболисты «Спартака» и местного «Зенита».

1. Панама – Тунис. 28 июня. Саранск

Первое место в нашем антирейтинге матчей ЧМ-2018 занимает «матч-мечта». В игре последнего тура группового этапа между собой сойдутся дебютанты чемпионата мира по футболу из Панамы и Тунис. Как будто жребию мало было свести эти команды друг с другом, так он еще и отправил их играть в… Саранск.

ОГОНЬ!

На очереди – самые горячие матчи группового этапа ЧМ-2018, билеты на которые будут перепродаваться на черном рынке в три цены – пять самых интересных игр.

5. Россия – Уругвай. 25 июня. Самара

Без России в этом рейтинге обойтись было просто невозможно, тем более, что играть нам предстоит с одной из сильнейших команд Южной Америки, с двукратными чемпионами мира, с Уругваем. С Сауресом и компанией команда Черчесова встречается в последнем туре группового этапа. Наверняка от этого матча многое будет зависеть.

4. Англия – Бельгия. 28 июня. Калининград

Англия – родоначальники футбола, которые везут на чемпионат мира очень молодую, но весьма перспективную команду. Бельгия – одни из лидеров рейтинга ФИФА, которым пришло время побеждать – одни из теневых фаворитов турнира. Место действия – российский анклав в Европе – Калининград. Что еще нужно для того, чтобы купить билеты на этот матч?

3. Аргентина – Хорватия. 21 июня. Нижний Новгород

Обе команды сильны, как никогда в XXI веке. Аргентина – это Месси, Кавани, Дибала, Агуэро… Хорватия – это Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич, Пашалич в конце концов… Аргентина – один из явных фаворитов ЧМ-2018, Хорватия – настоящая темная лошадка. За билет на битву двух сильнейших команд «группы смерти» наверняка будут давать несколько номиналов.

2. Бразилия – Сербия. 27 июня. Москва

Вот и московский матч появился в нашем списке. И не просто матч, а битва двух гигантов. С одной стороны – пятикратный чемпионы мира – сборная Бразилии, на которую народ пойдет в любом случае. С другой стороны – команда, которая находится на втором месте по любви болельщиков в нашей стране – сборная Сербии. На эту игру не хватило бы билетов и на «Лужниках», а матч пройдет на «Открытие-Арене».

1. Португалия – Испания. 15 июня. Сочи

Лето. Сочи. Чемпионат мира по футболу. Море и солнце. А когда ко всему этому мы добавляем матч между действующими чемпионами Европы и предыдущими чемпионами мира, получается картинка мечты. А если вам сказать, что на поле в этот момент Криштиану Роналду будет играть против Серхио Рамоса? Да за это можно любые деньги отдать! Речь, конечно, идет о матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 между Испанией и Португалией – о лучшей игре группового турнира.