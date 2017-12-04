АПЛ. «Классная игра – и ноль очков»

Разбор матча в стиле Арсена Венгера: «Мы не использовали кучу моментов, провалили начало матча, но играли потрясающе». Пока «Арсенал» поражал всех своей феерической игрой в атаке (а она отрезками, действительно, таковой была), «МЮ» спокойно забил 3 гола и фактически выключил лондонцев из чемпионской гонки. Вот и вся разница между Моуринью и Венгером. Один – выигрывает матчи, другой – разговаривает на пресс-конференциях.

Для Гвардиолы даже число 13 – счастливое. Все потому, что «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в нынешнем сезоне до 13 матчей и повторил рекорд АПЛ по числу побед подряд в рамках одного сезона. Прежде подобное удавалось только лондонским командам - «Арсеналу» (2001/02) и «Челси» (2016/17). Чтобы побить это достижение «Сити» нужно будет обыграть в следующем туре «МЮ» на его поле.

Примера. Лидеры теряют очки

«Барселона», «Реал» и «Валенсия» словно из уважения друг к другу по очереди теряли очки в 14-м туре. Интересно, что, если бы не гол Гризманна на 88-й минуте, оступился бы и «Атлетико», идущий в группе лидеров. Но команде Симеоне больше повезло. Что касается лидера, «Барсы», то она упустила победу дома в матче с «Сельтой». Одна хорошая новость: спустя месяц забил Месси. Точнее забил, и его гол засчитали, а не как в игре с «Валенсией». Кстати, «летучие мыши» в этом туре совершили, на первый взгляд, невозможное – уступили «Хетафе», играя 65 минут в большинстве. А «Реал» в очередной, уже третий, раз в сезоне ушел с поля без забитого гола. Зато с удалением. Серхио Рамос стал антирекордсменом чемпионата Испании. Заработав 19 красную карточку, он обошел по этому показателю таких костоломов, как Пабло Альфаро и Хави Агуадо.

Серия А. Разочарование тура – «Наполи»

О гениальности Маурицио Сарри и его атакующем футболе в наше время говорят так часто, что это стало дурным тоном. А на деле выходит следующее: «Наполи» в шаге от вылета из лиги чемпионов, и «Наполи» проиграл в минувший уик-энд главный матч года в Серии А. Причем проиграл так, как проигрывал все предыдущие годы – безропотно, безапелляционно, пропустив решающий гол от Игуаина. Точный удар Гонсало поспособствовал смене лидера. «Интер», разгромивший «Кьево», временно забрался на трон. В ближайшую субботу команду Лучано Спаллетти ожидает испытание на «Альянц Стэдиум». «Ювентус» не прочь положить на лопатки еще одного конкурента.

Событие недели произошло в Беневенто, где худшая команда всего европейского сезона набрала первое очко – и как? Благодаря голу-красавцу, забитому на 95-й минуте голкипером Альберто Бриньоли в ворота «Милана». Если по недоразумению вы еще не видели этот шедевр, то обязательно найдите гол в интернете и на секунду представьте себя вратарем «Беневенто».

Бундеслига. Команда Рауша поменяла тренера

«Кельн» после 14 матчей без побед уволил Петера Штегера. И это несмотря на то, что в Гельзенкирхене команда дважды отыгрывалась и сумела спастись в концовке. Константин Рауш провел на поле все 90 минут. Позицию Штегера займет тренер молодежной команды Штефан Рутенбек.

На противоположном полюсе таблицы повеселила публику «Бавария». Мюнхенцы забили гол, который арбитр отменил после помощи видеоассистентов. Получили в свои ворота пенальти, который дважды пробивал форвард «Ганновера» Фюллькруг и со второй попытки промахнулся. Обстучали штанги и перекладины и лишь в эндшпиле добили назойливого соперника. Неудача «Лейпцига» в Зинсхайме вернула «Баварии» 6-очковый отрыв от второго места.

Лига 1. Первое поражение «ПСЖ»

Не «Баварии», не «Лиону» и даже не «Монако» с «Марселем» суждено было нанести первое поражение парижанам в этом сезоне, а «Страсбургу». Клубу, который 9 последних сезонов прозябал в низших лигах, а сейчас борется за выживание в высшей. Между прочим, тренирует «Страсбург» экс-игрок «ПСЖ» Тьерри Лори. Под его управлением скромный «Газелек Аяччо», в сезоне 15/16, единственный раз в истории принимал участие в Лиге 1, по ходу которого отобрал очки у всех грандов - «Лиона», «Марселя» и «Монако». «ПСЖ» тогда Лори оба раза уступил. Теперь можно считать, что этот пробел в биографии удалось восполнить.