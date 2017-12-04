Ему точно не нужно сострадание и тем более оплакивание.

Надо зафиксировать: Слуцкий в «Халл Сити» – это было не геройство отважного русского в сражении с остальным враждебным миром. И не история маленького мальчика, вдруг запрыгнувшего в кабину пилота и вынужденного управлять самолетом с пассажирами. Меньше пафоса и больше разума: крутой карьерный шаг, который парадоксально вел Леонида вверх даже при работе не в сильнейшей лиге страны.

Удивительно: даже после быстрого увольнения еще по ходу первого круга, нет сомнений, что Слуцкий сделал немало движений в правильную сторону. Куда и почему за это время ушел «Халл», другой и вообще-то более объемный вопрос. Нас же никогда особо не интересовала судьба этого клуба, теперь точно пускай разбирается сам со своими проблемами – отписываемся.

А Леонида, конечно же, продолжаем фолловить с тем же интересом.

***

Обломиться в «Халле» – больно. Дефицит терпения руководства, все это невезение с травмами топов и дикой статистикой концовок – ужас. Увольнение в начале декабря – полный отстой.

Но главное тормознуть и не превращать реакцию на событие в некролог. Произошло совсем не то событие, конец Слуцкого в этом английском клубе не гасит его шансы прийти в другой английский клуб. Или клуб страны, где преимущественно говорят на английском.

Леонид точно научился руководить реальной командой на английском – на самом деле для карьеры Слуцкого именно это главный вывод в «Халле». А не двадцатое место после двадцати матчей. И это же главный плюс.

Да, весьма вероятно, Леонид Слуцкий как международный тренер недостаточно силен. Может, даже действительно слаб. Но вряд ли они с Олегом Яровинским произнесли в комнате то же, что пришлось говорить Слуцкому с игроками сборной России в Тулузе полтора года назад. Тогда было ощущение полного тлена, теперь его точно нет.

Хотя и винить только обстоятельства – один из самых вредных методов анализа неудачи нашего тренера. Ему нужно не сострадание, потому что это трата времени, ему необходимы выводы. Независимо от того, придет ли Слуцкому в голову мысль о дауншифте в третью по силе лигу Англии, станет ли он рассматривать потенциальные варианты в весьма сильном английском первенстве молодежных команд или решит пробовать дальше где-нибудь в Голландии.

В текстах об английской жизни Слуцкий превратился в просто Леонида. Мы забыли, что он по-российски Викторович. Честно говоря, очень не хочется вспоминать.