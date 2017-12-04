По случаю провалившейся английской авантюры Леонида Слуцкого вспомнилось из Высоцкого, про незадачливого прыгуна в высоту с толчковой правой: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз…». Он же дольше язык учил, чем продержался у руля «Халла»…

И как-то, знаете, не хочется сочувствовать нашим искателям европейских приключений, охотно бравшимся за сомнительные проекты. Сначала Валерий Карпин, теперь Слуцкий. Не уверен в себе, не готов деловито адаптироваться к любым обстоятельствам и победить оные – не берись. А то ведь появится в российском тренерском корпусе некто и уверенный, и готовый – да уж не позовут. Ибо – клеймо на нашем цехе. Не способны, дескать, даже в низшем дивизионе ни на что толковое.

Впрочем, случай Леонида Викторовича особый. И побуждает к жесткому рассмотрению, как говорили в советскую старину, личного дела тренера Слуцкого.

Двух ведь лет не прошло с той поры, как он ходил чуть ли не в любимчиках всего благодарного отечества! Купался в успехе и славе: ай, какой молодец, сам себя сделал, поднявшись из тренера детской команды в главного тренера всея Руси! Фильмы, книги, КВН, с телеэкрана не слезал. И что дальше…

А дальше – вот что. Даже не сомневаюсь в том, что у Слуцкого есть достойные тренерские качества. Но один его недостаток перевешивает все достоинства. Слабохарактерный! И невероятно подвластен инерции. Инерции успеха в том числе. Как его команды, что ЦСКА, что сборная, шуровали позапрошлой осенью, когда Леонид Викторович испытал прилив абсолютного счастья, чувствуя себя, должно быть, этаким солнечным зайчиком! Или: с какой надежностью и гарантией его ЦСКА отбирал 90-95 процентов очков у тех, кто заведомо слабее!

А посмотреть, как ЦСКА играл с равными себе (запредельно робко и набирая очки по минимуму); как из года в год куксился в Лиге чемпионов; как рухнула в пропасть сборная на Евро – да это же просто другой человек (пусть строки Высоцкого и ведут по теме!). А он - тот же самый. Не умеющий «упасть – отжаться». Будто небеса, посылая каждому представителю рода человеческого путеводный наказ: «Падая и вставая, ты растешь», его, Леонида Слуцкого, этой установкой обошли.

Ему нужно, чтобы кто-то участливый подал руку и поднял. Сам не может. И ему, заметим, не раз улыбалась судьба. Когда Гинер из провала с «Крыльями» поднял его и пригласил на повышение. Когда Абрамович взялся помочь с английским трудоустройством.

Слуцкий очень упал в моих глазах, когда приклеил к игрокам сборной уничижительный эпитет. При том, что в первую голову сам как тренер на Евро по-детски растерялся и напортачил черт-те чего. Но теперь очередной пример слабохарактерности Л.В. вселяет, к слову сказать, некоторый оптимизм навстречу ЧМ. Черчесов-то пусть тренер не выдающийся, но мужчина крепкий и в отчаяние или истерику не впадет. А значит, наверняа сыграем получше, чем на Евро.

Да, лежачего не бьют. Но здесь случай особый! Ибо Слуцкому надо научиться самостоятельно подниматься из падений. А то на каждом углу только и будут цитировать острослова Василия Березуцкого: «Викторыч, ну какой ты тренер?..».