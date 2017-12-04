Но в нынешней ситуации для красно-синих даже ничья - архисложная задача.

БЕЗ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ИГРОКОВ

Прямо сейчас ЦСКА проводит один из лучших отрезков в сезоне. Беспроигрышная серия команды во всех турнирах насчитывает шесть поединков, пять из которых армейцы выиграли. А началось все с выездного матча против «Базеля» (2:1). Пропустив в первом тайме, после перерыва коллектив Виктора Гончаренко сыграл агрессивно (одним из атрибутов игры был прессинг) и переломил ход игры. Именно тогда появилась на свет схема ЦСКА 5-2-3 (3-2-4-1 в фазе позиционной атаки) с Бибрасом Натхо в роли разгоняющего, его напарником Александром Головиным, блуждающим от своей штрафой до чужой, и Понтусом Вернблумом впереди.

Матча такого ЦСКА против «МЮ» можно было ждать со сдержанным оптимизмом. Но не получается - армейцы будут другими. К сожалению, из-за перебора желтых карточек Вернблум и Натхо игру пропустят. Вдвойне обидной ситуацию делает необязательность их горчичников - роковое предупреждение швед получил в первом тайме домашнего матча с «Бенфикой» (2:0) за споры с арбитром, израильтянин совершил неаккуратный подкат при преимуществе своей команды в два мяча. В ситуации Вернблума интересно то, что после перерыва он не высказал судье ни одной претензии! Ведь может же держать себя в руках! Жаль, что российские судьи ему эту манеру поведения до сих пор не привили.

Имея Вернблума впереди, ЦСКА может выходить в атаку длинным пасом - швед выступает в роли маяка. Он умеет как сохранить мяч, так и отыграть его партнерам по атаке. Поэтому в домашней игре с «Бенфикой» он, а также Витиньо и Дзагоев в момент позиционной обороны близко к своим воротам не опускались - в надежде на контратаку. В прошлом сезоне подобным отличался «Челси», тройку атакующих игроков у которого составляли Коста, Педро и Азар. Во встрече с «Бенфикой» швед стал лучшим футболистом по выигранным верховым единоборствам (шесть) и заработанным штрафным (пять). О его роли в командой игре говорит количество передач в игре с португальцами - 33. По этому показателю он вошел в пятерку лучших в своей команде. С центральными нападающими такое обычно происходит лишь в красные дни календаря.

Натхо прекрасно разгоняет атаки. Он неизменно становится если не лидером, то одним из лучших по передачам в финальную треть. Имея такого футболиста в опорной зоне, ЦСКА может позволить подниматься из средней линии в группу атаки Александру Головину, чтобы насыщать созидательную зону. В матче с «Бенфикой» это позволило ЦСКА бороздить свою правую бровку, разрывая левый край соперника.

В отсутствие Натхо роль плеймейкера в глубине должна достаться Головину. Во втором тайме гостевого матча с «Базелем» (2:1) россиянин этим занимался в равных долях с израильтянином. Но как часто тогда Головин будет включаться в атаку? На потенциале ЦСКА это может сказаться. Еще сложнее вопрос с заменой Вернблума. Неужели шанс получит Оланаре? Или же ЦСКА нужно перестраивать игру под маленького форварда.

НЕПРИСТУПНЫЙ «ОЛД ТРАФФОРД»

«МЮ» становится сильнее с каждым днем. Когда команда Жозе Моуринью приезжала в Москву, то ни разу в сезоне не сыграла по схеме с тремя центральными защитниками. А против ЦСКА использовала модуль 3-4-1-2 и победила 4:1. Сейчас у манкунианцев он стал уже одним из основных. В частности, его же Моуринью использовал против «Арсенала» (3:1) на минувших выходных. Дубль в этой встрече сделал игравший на позиции атакующего полузащитника Джесси Лингард. Пару нападающих составляли Антонио Марсьял и Ромелу Лукаку, а пару центральных полузащитников - Поль Погба и Неманья Матич. Француз сделал две голевые передачи.

Победа над «Арсеналом» выглядит пугающей. Но есть не менее страшная новость для ЦСКА - в этом сезоне «МЮ» ни разу не оступился на своем поле! В чемпионате Англии это единственная команда, которая в родных стенах еще не допустила осечки. Поражает разница мячей: 20-1 в семи матчах. В Лиге чемпионов все тоже очень уверенно: 3:0 над «Базелем» и 2:0 над «Бенфикой». Один матч на своем поле «МЮ» сыграл в Кубке лиги, где уверенно разобрался с «Бертоном» - 4:1. Итого: десять матчей, разница мячей 29-2. Как ЦСКА забивать такой команде? Да еще и с грандиозными потеря в атаке?

НАДЕЖДА НА ГОНЧАРЕНКО И СТАРУЮ ГВАРДИЮ

В столь сложной ситуации ЦСКА могут помочь лишь сильные ходы Виктора Гончаренко и правильное управление игрой. Что, ему удастся найти верное решение нейтрализации «МЮ»?

Плюс многое будет зависеть от оборонительной линии. Тут у ЦСКА проверенные временем люди: Игнашевич, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес и Кирилл Набабкин. Минуса два. Первый: больше защитников в Манчестер с командой не отправилось. Второй: Георгий Щенников, самый быстрый игрок оборонительной группы, не сыграет из-за травмы.

Вероятно, армейцы сыграют от обороны. В том числе и по причине отсутствия Щенникова - благодаря взрывной работе он хорош в контротборе.

Против «Манчестера» у ЦСКА могут сыграть 17 игроков. Среди них шесть сразу семь молодых: вратарь Помазун, полузащитники Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Макаров, нападающий Жамалетдинов и Чалов. Один из них точно выйдет в стартовом составе. А учитывая фактор Оланаре, вероятно появление сразу двух молодых футболистов с первых минут.

Удачи, пацаны! Возможно, вы станете первым, кто тормознет «МЮ» дома. А если проиграете - ничего страшного: на «Олд Траффорд» нынче проигрывают все.