АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ

Карьера за рубежом: главный тренер «Маритиму» (Португалия) в 2003 году, спортивный директор «Хартса» (Шотландия) с 2004 по 2005 год.

– Я один из тех, кто критически относился к решению Слуцкого работать в Англии. Но это не из-за предвзятости. Просто анализируя ситуацию и исходя из собственного опыта работы в Шотландии, Португалии и вообще за рубежом, я понимал, что ему придется столкнуться с очень большими проблемами. В таких случаях не играет роли знание предмета. На первый план выходят личностные качества. Нужно уметь переносить поражения. Хотя, разумеется, на отрицательных результатах работать сложно.

Не знаю, можно ли давать какую-то оценку Слуцкому. Леониду сейчас важно найти в себе силы и понять: не расходятся ли его желания с возможностями. Что касается того, как это может отразиться на всем российском тренерском цехе, то здесь никаких опасений нет. На наших специалистов спроса и так нет. Мы тщетно пытаемся создать впечатление востребованности. Мне кажется, что оценка тренеров в том числе и Слуцкого – это результаты в Лиге чемпионов, результаты в национальной команде.

Думаю, эта история со Слуцким – хороший показатель того, что знание предмета не всегда является определяющим в футболе. Главное – как ты сумеешь это донести. Нельзя учить, не умея показать.

АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕНКО

Карьера за рубежом: главный тренер «Яро» (Финляндия) с 1991 по 1994, с 2003 по 2005, а также других финских клубов; помимо этого работал в Греции и Норвегии.

– Очень сложно давать какие-то оценки, наблюдая со стороны. Я не работал в этом клубе и не знаю всей специфики. Могу сказать, что это был первый опыт работы Слуцкого за рубежом. Именно поэтому где-то получилось, где-то не очень, но в целом катастрофы из этого делать не нужно. Это нормальная тренерская работа. Если говорить иронично, то есть специалисты, которые уволены, а есть те, кого еще предстоит уволить. Любой тренер должен быть готов к подобной ситуации. Я не исключаю того, что Слуцкий продолжит работать за границей. Ему надо сейчас хорошенько проанализировать допущенные промашки и в дальнейшем стараться их не допускать.

БОРИС ИГНАТЬЕВ

Карьера за рубежом: главный тренер «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) в 1995 году, «Шаньдун Лунэн» (Китай) с 2001 по 2002 год.

– Не вижу ничего экстраординарного в этой ситуации, нормальное явление в футболе. Тренера любой команды могут убрать не только за плохие результаты, но и просто за недостаточно хорошие. Слуцкий сам неоднократно говорил, что готов к такому исходу. По той информации, которой я владею, к нему в «Халле» до сих пор все относятся хорошо: и футболисты, и болельщики. К сожалению, руководство клуба единения тренера с фанатами и игроками не разделило. Я считаю, что он прошел хорошую английскую школу, которая ему пригодится. То, что он останется в обязательном порядке востребованным, лично у меня сомнений не вызывает.

Пока у нас нет понимания того, есть ли вообще репутация у наших тренеров за границей. Вот наоборот – репутация зарубежных специалистов у нас есть. Было время, когда наши тренеры большими группами уезжали и представляли интерес для заграничного футбола, сегодня этого нет. И отставка Слуцкого никак не отразится на других наших тренерах.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН

Карьера за рубежом: главный тренер «Мальорки» с 2014 по 2015 года.

– Для того, чтобы дать правильную оценку тому, что произошло, надо находиться внутри клуба. А так это разговор ни о чем. На других наших тренерах это никак не отразится. Плюсов эта история не прибавила, но и минусов никаких нет.

ВАЛЕРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ

Карьера за рубежом: главный тренер сборной Камеруна с 1988 по 1990, клубов «Генчлербирлиги»и «Анкарагюджю» (оба – Турция) с 1992 по 1994 год, «Пучхон Юкон» (Южная Корея) с 1994 по 1998 год, «Шэньян Хайши», «Шаньдун Лунэн», «Шанхай Шэньхуа» (все – Китай) с 2001 по 2005 год, «Пахтакор» (Узбекистан) – в 2006 год.

– Слуцкий работал в форс-мажорных условиях, когда из команды процентов на 60% ушли лидеры. Естественно, «Халл» не смог доукомплектоваться. Пришлось работать с теми, кто был. Английский чемпионшип не такая простая штука. Но по отзывам игроков и спортивных журналистов его работу ценят высоко. А отставка присутствует в жизни любого тренера. К сожалению, у Леонида Викторовича не получилось, но зато есть опыт.

Не думаю, что это отразится каким-то образом на наших тренерах. За рубежом, выбирая специалиста, никто не смотрит на национальность и на то, из какой страны ты приехал. Более того, не думаю, что на Слуцком поставят крест. Там все прекрасно понимают, в каких условиях он работал. Тем более в «Халле» часто менялись тренеры. Так что конца света не произошло. Любого российского специалиста, если захотят, позовут за границу.