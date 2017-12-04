«Советский Спорт» продолжает исследовать работу главных арбитров и ассистентов судьи на матчах российской премьер-лиги. Сегодня в фокусе нашего внимания – игры 17-го и 18-го туров РФПЛ.

Солидная порция решений, попавших в наш традиционный хит-парад, была принята арбитрами в морозном Хабаровске. Погода не особенно сказалась на качестве игры, а на арбитраж видимо, повлияла исключительно положительно.

Главные арбитры

1-е место – решение Романа Галимова назначить пенальти на 90-й минуте матча «СКА-Хабаровск» - «Локомотив»

Когда хабаровчане уже готовились праздновать ничью с лидером чемпионата, «Локомотив» все-таки сумел соорудить голевую комбинацию. Михалик и Алексей Миранчук бросили в штрафную Фарфана. В подкат против него пошел огромный полузащитник армейцев Дедечко. Не дотянувшись до мяча, он умудрился ударить перуанца по обеим ногам. Решение Галимова оказалось результативным, именно с помощью этого пенальти «Локомотив» забил победный гол.

2-е место – решение Виталия Мешкова вынести обоюдное предупреждение на 24-й минуте матча «Спартак» - «Зенит»

Петербуржцы заработали штрафной возле бровки, Александр Самедов сразу же встал перед мячом. Собиравшийся исполнить стандарт Паредес сначала пытался оттолкнуть полузащитника «Спартака», а затем ударил в него мячом. В ответ Самедов резко двумя руками толкнул Паредеса в грудь. Схватившись за лицо(!) аргентинец рухнул на газон. Мешков находился поблизости, и верно оценил эпизод. Самедову он показал желтую карточку сразу, а Паредесу – после того, как тот прекратил свои мнимые страдания на газоне.

3-е место – решение Алексея Еськова назначить пенальти на 20-й минуте матча «Зенит» - «Тосно»

После подачи с правого фланга мяч летел в направлении Шатова, ожидавшего пас в районе 11-метровой отметки. Защитник гостей Дугалич предпринял довольно авантюрную попытку в одно касание мяч выбить. В итоге по нему не попал, зато нанес удар Шатову в незащищенное щитком место. Еськов располагался на идеальной позиции в районе дуги перед штрафной, видел эпизод как на ладони, и мгновенно принял верное решение.

4-е место – решение Артема Чистякова вынести предупреждение за симуляцию на 57-й минуте матча « СКА-Хабаровск» - ЦСКА

Атака ЦСКА завершилась пасом Головина на Дзагоева в штрафную площадь. Алан не слишком удачно обработал мяч, в итоге Наваловскому удалось выбить его за линию ворот, но еще до этого подкат против Дзагоева совершил Димидко. Не дотянувшись в итоге ни до мяча, ни до ног полузащитника ЦСКА. Решение Чистяков принял быстро, и судя по саркастической улыбке Дзагоева, самого игрока оно нисколько не удивило.

5-е место – решение Виталия Мешкова применить «принцип преимущества» на 81-й минуте матча «Спартак» - «Зенит»

Времени до конца игры оставалось мало, у петербуржцев получалось немного. Недовольный неудачным приемом мяча, Ригони в районе центральной линии грубым приемом снес совершившего перехват Дмитрия Комбарова, однако тот успел разогнать опасную атаку «Спартака». Мешков игру останавливать не стал, дав москвичам атаку завершить, а затем, когда спартаковцы выбили мяч в аут для оказания помощи Комбарову – вынес Ригони заслуженное предупреждение.

Ассистенты главного арбитра

1-е место – решение Дмитрия Мосякина не фиксировать положение «вне игры», и засчитать гол на 54-й минуте матча «Ахмат» - «Уфа»

Размашистая атака хозяев разворачивалась слева направо, мяч попал к Исмаэлю Сильве, который и пробил по воротам. После рикошета от ноги защитника, мяч врезался в штангу и отскочил к Лео, оказавшемуся перед пустыми воротами, который головой и внес мяч в сетку. Голкипер гостей Беленов уже в этом моменте стал сигнализировать об офсайде, но был неправ – Лео находится на одной линии с последним защитником.

2-е место – решение Алексея Лебедева не фиксировать положение «вне игры», и засчитать гол на 31-й минуте матча «Динамо» - «Ахмат»

Грозненцы открыли счет после подачи штрафного из центра поля. Как часто бывает в подобных случаях, Сильва направил мяч в штрафную в расчете на набегавших высокорослых игроков. Один из них – центральный защитник Вильям Анхель, - и переправил мяч в ворота. Повтор убеждает: венесуэлец находился в правильном положении, и Рыкова не опережал.

3-е место – решение Ильи Елеференко не фиксировать офсайд, и засчитать гол на 79-й минуте матча «Тосно» - «Арсенал»

Еще один гол после подачи с штрафного. Форвард «Тосно» Евгений Марков сыграл в матче всего 33 минуты, но этого хватило, чтобы оформить хет-трик. Его «соавтором» стал московский лайнсмен, верно определивший, что защитник «Арсенала» Григалава находится ближе всех к линии ворот.

4-е место – решение Алексея Воронцова не фиксировать положение «вне игры» и продолжить атаку на 90-й минуте матча «СКА-Хабаровск» - ЦСКА

В концовке «морозного» матча москвичи вели в счете 3:2. Отчаянные попытки хозяев поля отыграться ни к чему не приводили, а вот стройности в их обороне уже не наблюдалось. ЦСКА воспользовался этим в компенсированное время, разыграв красивую комбинацию. Могло показаться, что по ее ходу в офсайде оказался Понтус Вернблум, но повтор убеждает, что в каждой фазе многоходовой комбинации армейцы располагались правильно, и гол Витиньо нужно было засчитывать.

5-е место – решение Алексея Лунева не фиксировать положение «вне игры» на 12-й минуте матча «СКА-Хабаровск» - ЦСКА

ЦСКА пропустил уже на 5-й минуте встречи, но быстро «разогрелся» и отыгрался. По ходу красивой комбинации армейцев в офсайде действительно оказался Вернблум, но ни разу не были соучастники голевой атаки Головин и Дзагоев. Любопытно, что в протестной акции хозяев принимали участие вратарь и все защитники, но не нападающий Маркович, который, прибежав в свою штрафную, и создал для ЦСКА необходимую «глубину атаки» .