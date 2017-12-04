В воскресенье случилось футбольное чудо: «Беневенто» в чемпионате Италии сыграл 2:2 с «Миланом», а спасительной гол на 95-й минуте забил вратарь Альберто Бриньоли. Автор «Советского спорта» – о его удивительной судьбе.

«Я ЗАКРЫЛ ГЛАЗА И ПРЫГНУЛ»

95-ая минута матча «Беневенто» - «Милан». Счет 1:2. Хозяева уже проиграли 14 первых матчей в национальном чемпионате (антирекорд в истории ТОП-5 первенств) и близки к поражению в 15-м. Но у них есть шанс спасти игру, ведь удалось заработать штрафной удар. И тогда со скамейки запасных хозяев послышались крики в сторону своего вратаря - его просили отправиться в чужую штрафную. Когда есть шанс, всегда им хочется воспользоваться по максимуму. И «Беневенто» это удалось - Альберто Бриньоли в красивом прыжке отправил мяч в сетку.

«Я услышал призывы со скамейки запасных отправиться в штрафную. И пошел туда, ведь терять нам было нечего. Когда на меня пошла подача, я закрыл глаза и прыгнул. Этот прыжок больше был похож на вратарский, чем на полевого игрока. Я даже не видел полета мяча! Рад, что мы прервали трехмесячную серию неудач. Считаю эгоистичным обсуждать только себя после такого матча - молодцы все», - так прокомментировал ситуацию сам Бриньоли.

😱 ABSOLUTELY INCREDIBLE, WHEN YOU THINK YOU'VE SEEN IT ALL... 😱



😮 INJURY TIME, GOALKEEPER DIVING HEADER EQUALISER 😮



Sensational drama at Benevento 👏 pic.twitter.com/3q7qVYbvYU — BT Sport Football (@btsportfootball) 3 декабря 2017 г.

А уже на следующей день Бриньоли рассказал, что происходило в раздевалке: «Мне сказали, что я смотрелся как Альдо в фильме «Трое мужчин и нога». И они правы. Наш президент Оресте Вигорито после матча плакал. Впервые я видел подобное. Мне нравится, что он с нами разговаривает как пожилой человек с людьми младшего поколения, а не как руководитель с подчиненными».

Гол сделал Бриньоли популярным. В частности, многократно увеличилось количество его подписчиков в социальных сетях. «Еще перед игрой у меня было 6000 подписчиков на Instagram. А теперь 32 000!», - сказал Бриньоли утром. Вечером их число еще возросло. Возможно, кто-то из читателей «Советского спорта» пробьет четвертый десяток.

Estuvimos aqui, Aqui nos quedamos Estamos aqui Hasta el Fin #beneventohellasverona#seriea @uhlsportfootball @adidasita Публикация от Albertobrignoli (@brigno_22_) Окт 18 2017 в 10:15 PDT

Грустно после гола Бриньоли было лишь фанатам «Милана». А также представителям клуба. Вне себя от злости был Дженнаро Гаттузо, проводивший дебютный матч на тренерском посту «россонери»: «Если бы меня пырнули ножом, было бы не так больно». Сказать ярко Гаттузо всегда умел. Но тут, очевидно, перебрал. Рино, да тогда мы с вами могли бы не разговаривать!

ЕМУ ОТКАЗАЛА «АТАЛАНТА», НО ПАПА НЕ ДАЛ ПРОПАСТЬ

Бриньоли родился в регионе Бергамо. Все талантливые мальчишки этого административного центра играют за «Аталанту». Но Альберто в свое время получил от клубной академии отказ. «Профессиональные молодежные секторы ищут ребят, которые уже готовы технически и физически», - объяснил Бриньоли, когда стал профессионалом. Он не был готов физически - был маленького роста. Но существенно вырос в 17-18 лет и сейчас его рост вполне пригодный для голкипера - 187 сантиметров. Кстати, вратарю 26 лет. Поэтому детство и юность Бриньоли прошло в клубе «Сарнико».

Футбол не был главной развлечением юного Бриньоли - куда больше мальчик увлекался велосипедом и лыжами. Но в итоге выбор пал на футбол. Любовь к велоспорту у Бриньоли совсем погасла после смерти Марко Пантани - его кумира.

«Сарнико» хоть и был маленьким клубом, но не самым последним. Директором молодежного сектора в нем являлся Марино Магрин - бывший игрок «Аталанты». Именно он позвал Бриньоли в клуб. А тренером вратарей был отец Бриньоли, Пиранджело! Его любовь к футболу сказалась на выборе сына. Пиранджело играл на любительском уровне именно в воротах. И он дал сыну много советов. Вспоминает Альберто: «Однажды папа сказал, что я если я чем-то заниматься, то должен подходить к делу отвественно или сменить дело. В ворота я встал, потому что на этой позиции играл папа. В детстве я видел его фотографии, перчатки в доме…».

Infondo la cosa migliore è sapere che comunque vada, li lo troverò, con quella camicia di jeans e quello sguardo che riconosco perché è anche il mio ...PAPÀ il mio ❤️ Публикация от Albertobrignoli (@brigno_22_) Ноя 3 2014 в 9:58 PST

Тренерство в любительской команде не основная работа Пиранджело - это зов сердца. А зарабатывает он, являясь один из руководителей в пожарном отделении. Точнее зарабатывал - летом ушел в отставку. Мама Альберто, Мариароза, работает секретарем в химической кампании.

В «Сарнико» у Бриньоли не все складывалось удачно. Однажды он даже пропустил гол с центра поля. Но это его сломало. Во многом потому что Бриньоли воспринимал футбол как игру, ошибки в которой неизбежны. Во-вторых, велоспорт дал свои плюсы. «Я стал упрямее», - признался вратарь.

«АЛЬБЕРТО, ЭТО ИЗ «ЮВЕНТУСА». АЛЬБЕРТО, ТЫ СЛЫШИШЬ?»

Сейчас Бриньоли принадлежит «Ювентусу», а за «Беневенто» играет на правах аренды. Контракт со «Старой Синьорой» вратарь подписал в 2015-м, отыграв три года в серии В за «Тернану», где его и подметили боссы туринского суперклуба.

Когда позвонили из «Ювентусу», вратарь не мог поверить в происходящее. «Альерто, это из «Ювентуса» беспокоят». На другом конце провода была тишина. «Альберто, ты слышишь?». Молодой парень не мог поверить в происходящее. Зато потом, поговорив с представителям клубами, тут же рассказал все родителям и Роберто - мужу своей сестры, фанату «Юве». Этот успехом они отметили, раскрыв бутылку. Чего именно, Бриньоли не уточнил.

“...Per aspera ad astra...” Публикация от Albertobrignoli (@brigno_22_) Ноя 6 2017 в 2:21 PST

По иронии судьбы в серии А Бриньоли дебютировал против «Ювентуса»! В мае 2016-го за «Сампдорию», в которой играл на правах аренды. «Юве» выиграл 5:0. Грустно, зато Бриньоли утешил сам Буффон. Бриньоли им восторгается: «Когда я только приехал на тренировочную базу «Ювентуса», то Буффон пришел и поприветствовал меня. Совсем молодого! Вот демонстрация того, что такое человек».

В футболе у Бриньоли сейчас одна мечта: «Однажды я бы хотел заиграть в «Ювентусе». Хочется стать частью черно-белой команды». Почему бы и нет? Забить гол он даже не мечтал, но ему это не помешало.