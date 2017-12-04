«ОДНАЖДЫ «МЮ» ПРОИГРАЕТ»

– Каково ваше мнение о рекордной домашней беспроигрышной серии "МЮ"? Возможно ли ее прервать?

– "Манчестер Юнайтед" большой клуб, в его истории регулярно случаются разные суперсерии. Нельзя исключать, естественно, что "Юнайтед" однажды проиграет, но задумываться о серии уж точно не стоит.

– Чтобы гарантировать себе выход из группы независимо от исхода матча "Бенфика" – "Базель" в Португалии, ЦСКА надо победить со счетом 3:0. А вы просчитывали варианты?

– Ничего себе у вас! С одной стороны, беспроигрышная серия "МЮ", и тут же – "победите 3:0". Мы как на серию не оглядываемся, так и на подобные расклады смотрим. Наша задача – ввязаться в бой и осознавать, что перевернуть можно любую игру с любым соперником. И воспользоваться шансами, которые предоставил оппонент.

– Форвардов ЦСКА задевало, что все последние матчи в атаке играет опорник Вернблум?

– Задевало. Хотя они этого старались не проявлять. Но я их знаю – наши форварды амбициозные. Если наблюдать за действиями Понтуса, можно много полезного вынести и многому научиться. Речь про борьбу, открывания, нацеленность на ворота. Надеюсь, нам это со временем поможет.

– Чем вызвана замена Вернблума в матче с "Тосно", учитывая, что игру в Англии он из-за дисквалификации пропускает?

– Нам надо было предоставить кому-то еще игровую практику перед матчем с "МЮ", тем более что в тот момент исход был понятен.

АЛАН ДЗАГОЕВ: В ЛЧ ВСЕГДА БОЛЬШОЙ НАКАЛ

– В свое время обсуждалась возможность вашего переезда в английскую Премьер-лигу. Для вас это будет особенный матч?

– Устал отвечать на вопросы про Англию. Всегда играю с полной самоотдачей. И игра с "Манчестер Юнайтед" не станет исключением. К тому же тут полные трибуны, особенный антураж. В Лиге чемпионов всегда большой накал и эмоции.

– Вы знаете о рекорде "Манчестер Юнайтед" по числу домашних матчей без поражений?

– Нет, не знал. Надеюсь, получится прервать серию.

– Как решать проблемы в атаке в отсутствие дисквалифицированного Вернблума?

– Как-нибудь будем решать. Помимо Вернблума у нас и другие игроки забивали. Думаю, что все будет в порядке.

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ: ПОГБА СЫГРАЕТ С ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о подготовке своей команды к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

«ИБРА НЕ В СОСТАВЕ»

- У нас есть кадровые проблемы, некоторые футболисты получили травмы. Матич травмирован. И если я говорю, что он травмирован, значит, он не сыграет с ЦСКА. Я не собираюсь выставлять на этот матч нездоровых футболистов. У нас большая обойма игроков проводит чуть ли не все матчи, настало время отдыха. Я дам возможность сыграть другим парням, они этого заслуживают.

- Ибрагимович вернулся. Он сыграет?

- Он в порядке, но ему нужно время, чтобы окончательно войти в нужный ритм. Златан не играл с «Арсеналом» (3:1), потому что потратил много сил на укрепление мышц колена. Сейчас та же ситуация. Я не буду ставить его в состав с усталостью.

Де Хеа? Я дам ему отдохнуть, он провел матч с «Арсеналом» на потрясающем уровне. Место в воротах займет Ромеро.

- А Погба выйдет в старте? В Лондоне его удалили.

- Эта встреча имеет для нас большое значение, поэтому Поль точно сыграет, он с нетерпением ждет начала матча. Конечно, он немного устал, потому что было всего два дня отдыха. Сейчас Погба в феноменальном состоянии, не использовать такого игрока нельзя.

Линделеф? Он – часть команды. Когда команда играет хорошо, Линделеф тоже играет хорошо. И наоборот.

- Что с Шоу? Не это ли шанс для него?

- Люк много работает, и рано или поздно я предоставлю ему возможность выйти на поле. Он ее заслуживает. Выйдет ли он в старте, пока не скажу, не знаю.

- Вашего старого знакомого Леонида Слуцкого уволили из «Халл Сити».

- Всегда кого-то увольняют. Лучших тренеров, худших. И чемпионов Англии тоже лишают работы, это нормально. Думаю, Слуцкий знал, на что шел, когда перебирался в Чемпионшип. Это сложный турнир. И речь не о том, хороший он тренер или плохой, а исключительно о результатах. Это футбол.

- В России много говорят о перспективах Промеса и Головина в АПЛ. Что думаете?

- Я не готов отвечать на такого рода вопросы. С радостью отвечу на вопросы о ближайшей игре, но не касательно трансферных интересов английских клубов.