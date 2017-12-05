В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Лига чемпионов

Главное событие футбольного вторника для России – матч последнего группового этапа между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» в Англии. Печально, что даже победа (если она не будет крупной) не гарантирует армейцам выход в плей-офф – нужно будет еще ждать результата параллельного матча между «Базелем» и «Бенфикой». Однако главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко не теряет оптимизма.

Виктор Гончаренко: Перевернуть можно любую игру

Правда, поводов для оптимизма у наставника ЦСКА практически нет. Команда обескровлена травмами и дисквалификациями, а соперник – один из фаворитов не только английской премьер-лиги, а всей Лиги чемпионов, который на своем поле не проигрывал ой как давно – рекордно давно.

Все против ЦСКА. Но есть шанс войти в историю «Олд Траффорд»

А тут еще и Жозе Моуриньо, пару недель назад заикнувшийся о том, что его команде и победа в этом матче по большому счету не нужна, теперь обещает выставить против ЦСКА сильнейший состав – с Полем Погба в основе.

Жозе Моуринью: Погба сыграет с ЦСКА, Ибрагимович – нет

На следующий день после ЦСКА на английское поле в Лиге чемпионов выйдет и московский «Спартак». Красно-белые сыграют с «Ливерпулем». Открытая тренировка команды пройдет только сегодня, поэтому об игре пока в «Спартаке» говорят меньше – все больше предупреждают болельщиков о возможных провокациях со стороны английских фанатов.

«Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях фанатов «Ливерпуля»

Накануне, после прилета на Туманный Альбион, «Спартак» провел короткую тренировку в Ливерпуле. Из 22-х игроков, прилетевших с командой, в основной группе занимались лишь 19. Денис Глушаков, Георгий Джикия и Луис Адриано работали по индивидуальной программе.

Глушаков, Адриано и Джикия тренировались по индивидуальной программе

Еще через день российские клубы сыграют в Лиге Европы. «Зенит» уже обеспечил себе не выход в плей-офф, поэтому может с легкостью относиться к игре последнего тура. Вот в Питере и отпустили Александра Кокорина в Финляндию, как заверили в клубе – на «профилактическое обследование».

Кокорин прошел плановый медицинский осмотр в Финляндии

Слуцкий выбирает между Россией и Англией

Главная футбольная новость понедельника для нашей страны – отставка российского тренера английского клуба «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Леонида Викторовича сразу завалили негативом, мол, не справился в Англии. Мы же попытались заглянуть глубже, чтобы понять, как же относиться к этой отставке.

Увольнение Слуцкого – отстой, но есть и плюсы. Как относиться к провалу Леонида

Фанаты и эксперты сходятся во мнении, что Леонид Слуцкий не виноват в том положении, в котором оказался клуб. 20-е место в турнирной таблице – это вина египетского руководства команды, которое распродало команду, не подобрав достойной замены двум десяткам ушедших игроков.

Лучше будь один, чем с кем попало: Слуцкий снова ввязался в авантюру и проиграл

Мы прошерстили интернет, чтобы понять, как к отставке российского тренера отнеслись в Англии. Оказалось, что болельщики «Халла», несмотря на ужасный результат команды, Слуцкого ни в чем не винят, желают ему удачи и ждут его возвращения в Англию.

«Он слишком милый для футбола». Реакция фанатов на отставку Леонида Слуцкого

Мы, кстати, тут прикинули, куда мог бы отправиться Леонид Викторович. Фаворит, конечно, «Краснодар». Но есть же и другие варианты, вплоть до сказочного – сборной Австралии.

От «Краснодара» и «Зенита» до Австралии: 5 вариантов для Леонида Слуцкого

Не успели мы написать о возможном варианте с «Челси», как английские СМИ принялись утверждать, что Роман Абрамович уже готовит Слуцкому предложение занять должность технического директора в «Челси». Позиция вот уже месяц как остается вакантной.

Абрамович намерен предложить Слуцкому работу в «Челси»

Не заставили себя ждать и новости из России – из Краснодара. Якобы Сергей Галицкий, владелец «Краснодара» намерен сделать Слуцкому предложение. Даже есть подробности – контракт сроком на 2,5 года.

«Краснодар» попытается пригласить Слуцкого